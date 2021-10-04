中国男足临时更换训练场地 越南队全面提速备战

来源：北京青年报

当地时间10月2日晚，中国队继续前往沙迦俱乐部进行室外训练。由于越南队同期使用俱乐部体育场副场训练，中国队临时调整了训练场地。不过这段插曲并没有打乱球队的训练计划。除了年轻后卫朱辰杰留在酒店内，中国队余下30名球员全部到场。左后卫李磊也随队出现在场地内，参加全队合练只是时间问题。

插曲

临时更换训练场地

当地时间9月30日晚，中国男足在沙迦与来访的叙利亚队进行了一场“非正式”的国际热身赛。利用这场比赛，中国队对此前一段时间的备战效果作了一番细致检验。球队上下半场安排了两套完全不同的出场阵容亮相。

按照惯例，球队赛后一天全面休整。当地时间10月2日晚，全队重返训练场进行室外训练。值得注意的是，中国队在出发前得到通知，训练场地被调整到沙迦俱乐部另一块场地里。这是因为，该俱乐部副场接下来按既定计划将配给12强赛第3轮中、越比赛的客队越南队使用。

在9月30日与叙利亚队进行了一场比赛后，中国男足国家队经过一天的休整，阿联酋当地时间10月2日晚前往体育场恢复训练。由于在对阵叙利亚队的比赛中受伤，朱辰杰并未随队出现在训练场上。此外，由于越南队已经提前抵达阿联酋需要在同一时间展开训练，中国男足不得不更换训练场地。今年6月在沙迦备战40强赛最后3轮比赛的时候，中国男足就一直在沙迦俱乐部的训练基地内训练。在该基地内，除了普通训练场外，还有一座名为“哈利德·本·穆罕默德”的体育场，供沙迦一线队训练使用。前不久中国男足第2场内部教学赛就安排在这座体育场进行。这座球场的封闭效果更为理想，益于中国队在训练期间保守战术秘密。

训练

将重新展开技战术内容的训练

因9月30日与叙利亚队进行了一场热身赛，中国队2日晚的训练内容比较简单，强度相对较低，整堂训练课仅持续了1小时左右就告结束。在中、叙热身赛中，中国队派出了不少于22名球员出场。热身达到了主教练李铁的练兵效果。略显遗憾的是，中卫之一的朱辰杰在比赛中受伤，不过仅仅是外伤。队医在现场还对他的伤口作了缝合处理。朱辰杰为此也缺席了2日晚的训练。

值得注意的是，9月30日已经可以慢跑的李磊也出现在训练场，并在队医陪伴下，在场边慢跑。从队内反映的情况看，他的伤情已无大碍，很快就能重返全队合练阵容。目前，尹鸿博、韦世豪、金敬道、郭田雨、王上源、王秋明等球员或因身体疲劳，或因小伤仍在进行不同类别的恢复性训练。

按照计划，中国队将从当地时间3日晚开始，重新展开技战术内容的训练。而接下来的几天，主教练李铁将根据备战效果及球员身体状况，尽快确定中、越比赛的主力人选。

对手

越南队全面提速备战

当地时间10月2日晚，当中国队重返训练场进行室外训练的时候，他们12强赛下一个对手越南队也在沙迦体育场副场进行了抵达赛地后的第2次室外训练。此前被曝在训练中受伤的越南队边前卫武文清当晚已经随队训练，参加10月7日中越比赛，应该不存在什么障碍。

当地时间10月1日凌晨5点前，越南队飞抵阿联酋迪拜，随后前往中、越比赛赛地沙迦。尽管刚刚经历了漫长的飞行旅途，越南队并没有过多休整。全队于当地时间1日晚便赴场地进行在当地的首次室外训练。在内部分组对抗训练过程中，主力边前卫武文清因与队友发生身体碰撞，造成左膝受伤。他随即离开了训练场，在场边接受了冰敷治疗。由于越南队当堂训练课全程对媒体开放，因此有越南媒体判断，武文清很可能因伤错过与中国队的比赛。

不过，当地时间2日晚，武文清与队友们一齐出现在沙迦体育场副场。事实上，用“轻伤不下火线”形容武文清一点不为过。因为在此之前，由于球队原主力右前卫阮仲黄因腰伤未能随队赴阿联酋，武文清成为球队在同一位置的首选。因此越南队主帅朴恒绪也非常关注武文清的伤势，在确认其伤势无大碍后，朴恒绪心里的一块石头也算落了地。

目前，越南队的士气比较旺盛。全队训练热情也普遍高涨。

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第4轮对手沙特队也开练

按照计划，中国队于当地时间10月7日在阿联酋沙迦迎战越南队后，将立即转战沙特吉达，备战与沙特队的12强赛第4轮比赛。对于这个对手的近况，中国队也持续密切关注。据了解，沙特队已于当地时间10月2日在吉达集中，随后于当晚拉开新一期训练的序幕。

为了做好10月份两场12强赛比赛的备战工作，沙特队主帅雷纳德特意提出将本期球队训练提前一天开始的申请，并最终获得沙特足协的支持。沙特联赛最新一轮的部分场次也提前于10月1日结束。

据悉，当地时间10月1日中午，接到征调令的25名沙特国脚全部赶到集中地报到。全员随后按规定接受了核酸检测，并全员通过了检测。全队也因此能够在当晚展开新一期集训。

当地时间2日晚，沙特队抵达吉达阿卜杜拉赫国王体育场副场开练。考虑到相当一部分球员一天前还在联赛赛场上拼搏，身体普遍比较疲惫，因此沙特队此次训练的强度不大，球员主要进行了身体恢复训练。

目前，入选的25名沙特国脚的身体都比较健康，这也为雷纳德的排兵布阵工作打下了良好的基础。