“露营文化”渐兴起：帐篷、油灯与星光受青年追捧

来源：北京青年报

昨天是国庆长假的第四天，霏霏的细雨没有阻挡年轻人奔向“理想生活”的脚步，其实这是一场正在朝阳大悦城广场举办的“青年理想生活”露天市集，从四面八方赶来的年轻人虽然被小雨吻湿了肩头和裤脚，但依然欢声笑语。从市集入口扫码测温后进入场内，首当其冲映入眼帘的就是签到墙，上面密密麻麻的签名叠在了一起，早已没有了空白之处，墙上的字句也透视出如今的年轻人都在想些什么，“拒绝油腻、能吃不胖、遇见更好的自己”……

生活节上的“咖啡就酒”餐饮区将青年群体间流行的咖啡文化与微醺文化融合，不仅集结了从胡同中走出来的1/4 咖啡馆、挖味儿，还将我与地坛、两杯两杯等深受青年人喜爱的手冲、特调精品咖啡带到现场。名为“小时光咖啡馆”的摊主已经是第二次参加青年理想生活节了，今年她带着宠物狗“乔巴”一起在摊位上支起帐篷、点上油灯、摆放几把躺椅，当夜幕降临时彩灯一闪一闪，喝一杯特调玫瑰乌龙茶饮，撸几下狗的休闲场景令人彻底放松。值得一提的是，老字号同仁堂旗下的知嘛健康也在生活节上支起了摊位，秋“膏”美式、枸杞拿铁、罗汉果美式，三款中西合璧的养生咖啡让人只想先干为敬。

据主办方负责人介绍，本届市集精准捕捉到时下新兴起的“露营文化”，精致露营这种户外休闲活动成功地将青年人从沙发上转移至帐篷内，将这股时髦的生活方式之风吹到了每个青年人的心坎里。在户外广场东侧打造出一块300平米城市露营区，将当下青年人最关注的新型生活方式带到现场。这里摆放着露营所需的帐篷、睡袋、炊具、暖炉，以青年路上的车水马龙为背景，在闹市中为青年人开辟了一块理想生活世界的净土。坐在帐篷中，工作的繁忙与身外的喧嚣此刻与自己无关，只管躺平享受当下的悠闲时光。据介绍，市集500余平方米，容纳了超40家咖啡精酿、烟火小吃、潮玩文创、艺术生活等各色品牌。

本次生活节上除了能够享受最新潮的露营方式，还有星影单元带来的夜空下的电影放映，文艺范儿的氛围感拿捏得恰到好处。想要入坑露营生活，还可以参加生活节中不定期举办的“人生一帐分享会”，面对面交流，零距离社交，由专业人士解答对露营生活的一切好奇。金秋十月，骑行正当时，在这里还能约到志同道合的陌生人共享低碳骑行活动，共赴北京金秋十月飒爽。

逛累了可以举杯饮品在“浪里个浪”舞台区观看表演，这里以每天3-4场现场活动的频次贯穿7天长假，让青年路上的一路青年都能够在这里找到自己的“专属频道”。汉服歌舞秀、码字人“新青年”觉醒读诗现场、“闹即兴”即兴戏剧表演、草地弹唱夜现场、健身热浪舞蹈……从国潮文化到新式表演，从诗歌文学到健身运动，精彩纷呈的生活方式与多元多样的文化内容吸引了不同兴趣圈层的青年到场，将地理意义上的“青年路”推升为真正意义上的“青年路”。

其他场景

“新乐府”开起派对 国潮民乐重回民间

用民乐器代替西洋乐器的网红北京小调《探清水河》、民乐中必听曲目《新百鸟朝凤》将唢呐融入电子乐又是什么感觉？国庆7天，朝阳大悦城携手新乐府集结了10余位顶尖90后民乐手，用嘻哈+戏曲、电子+传统、阿卡贝拉+广东名曲等不同跨界的民乐演奏方式，以国乐复兴计划的名义，重新演绎最潮的民乐。

在每晚7点到8点、9点到10点两个时段，朝悦9层度刻室内演出现场都会传来阵阵掌声，观众们或是站立、或是席地而坐，在他们面前集中亮相的新乐府民乐气氛组聚集了多位来自北京民族乐团和活跃在音乐行业的90后顶尖民乐手，核心成员均来自中央音乐学院和中国音乐学院。这场纯民乐的局，玩的全是“老少皆宜”的民乐曲，00后的民乐曲、外国音乐家的民乐曲。北青报记者注意到，曲目演奏前主持人会讲解曲目改良背景，启发式地带着观众聆听，每当曲闭，乐手们又与观众互动发问，这种随意、融合的方式让民乐更接地气。

据新乐府负责人卢中强介绍，新乐府将戏曲、传统民乐器、民间小调等最纯正的中国音乐与西方流行音乐融合，演出成员既是全新一代中国民族器乐传承者，也是国潮的实践者，力求打造出最潮流又不失传统本味的新民乐，让民乐重回民间。

书店办起“汉字市集” 阅读区里一位难求

每逢小长假，很多市民都喜欢泡在书店里度过，北青报记者连日走访朝悦9层的上海三联书店看到，从下午到晚间，书店里的阅读区座位基本算是一位难求，每天下午3点至5点的汉字专题系列讲座也是需要早早占座。

如果还停留在书店只卖书的印象那就错了，假期里，三联书店与汉仪字库联合举办了宣传汉字文化、售卖新奇商品的“汉字市集”，在这个位于书店里的奇妙市场，能买到咖啡、茶叶，以及巨型蝴蝶、昆虫、螃蟹的标本。市集上还将fudi会员店新鲜果蔬、烘焙引入过来，买书的同时顺便带点面包、葱蒜回家似乎也毫无违和感。

特别是每天下午1点到晚8点，位于9层度刻空间的汉字体验工作坊对外开放，这里有专人辅导体验拓印汉字。古代传统印刷工艺，需要有印刷台案及印刷工具。印刷台案用于固定雕版和纸张，以确保批量印刷准确一致。印刷工具主要为棕帚和棕擦，工作人员介绍：“棕帚用于版面上墨，当版面上墨敷纸后，通过棕擦在纸背面施压，使墨入纸，才能完成印刷。”