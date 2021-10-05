来源：中国新闻网

这个国庆长假，你选择怎么度过？外出旅游休闲、还是宅家看剧，或是选择看一场线下演出？

每年的长假期间，都是演出市场爆发的好机会。回顾今年“五一”小长假演出报告，线下专业演出超过3800场，Livehouse、脱口秀、音乐节票房与2019年同期相比，增幅均超250%。那在今年国庆节长假，线下演出会更加火热吗？

你会看哪些演出？

数据显示，今年国庆“黄金周”期间，音乐节演出依然挺热闹。

传统音乐节品牌依旧保持输出，比如在北京举办的M_DSK音乐节主打说唱音乐，马思唯、Tizzy T、黄旭、KEY.L刘聪等音乐人将带来不同风格的演出。

而在成都，这个国庆假期共有成都仙人掌音乐节、潮拜72小时音乐节、EC潮音节三场音乐节，集合张靓颖、王嘉尔、周深等多位知名歌手和音乐人。另外，南京、杭州、西安、阿拉善、郑州等地也均有音乐演出。

值得一提的是，此前停止服务的虾米也于近日“复活”，10月2日-7日，虾米室内音乐节将迎来Joyside、野孩子、小河、莫西子诗、白皮书、超级市场等24组音乐人表演。

同去年一样，遍地开花的音乐节不只是在一线大城市集中，而是继续向二三线城市下沉，一些城市开始强化音乐节品牌，重视音乐节对于打造城市名片、推动文旅发展的意义。

比如近年来逐渐成为“音乐节大户”的山东省，还将在国庆期间迎来日照新青年音乐节，邀请张楚、痛仰乐队、刺猬乐队、房东的猫等众多音乐人前来演出。

除了音乐节，脱口秀演出也成为年轻人假期消费的新宠。

最近，笑果推出了一系列针对国庆假期的现场演出，其中“笑果明星演出季-国庆限定”带着《脱口秀大会4》的童漠男、邱瑞、徐志胜、何广智等人气选手走到线下，前往重庆、南昌、成都、长沙等城市演出。

单立人喜剧、笑嘛脱口秀、硬核喜剧等脱口秀厂牌也在国庆期间推出精品秀、个人专场、小剧场、盲盒场等等，为观众提供丰富的线下演出。

价格上千，还去得起吗？

无论去年还是今年，每个小长假都成为线下演出复苏的重要节点，观众因疫情积压的观演热情集中释放，多个演出门票瞬间售罄，但同时，不断上涨的票价也经常成为大家讨论的重点。

以音乐节为例，今年“五一”期间，星巢秘境音乐节曾因888元的单日票引发热议，而到了国庆假期，成都仙人掌音乐节再次刷新纪录，单日价格已经达到588、788、988、1388元。

据了解，本次成都仙人掌音乐节的演出阵容为草东没有派对、黑豹乐队、JONY J、郭顶、刺猬乐队、姜云升、气运联盟、小鬼-王琳凯等等。有网友感叹，“看完阵容能不去？看完价格再想想”。

而另一个在成都举办的潮拜72小时音乐节，邀请到王嘉尔PANTHEPACK、周深、刘宪华、白举纲、欧阳靖、丁真等嘉宾，其单日票价也已达到699、999元。

关于音乐节涨价的原因，曾有业内人士接受采访时表示，主要是音乐节制作成本越来越高，除舞台场地、设备、安保费用之外，最明显的是随着综艺热而不断上涨的艺人出场费，同时，人气明星的加盟提升了音乐节的影响力，也抬高了音乐节的成本。

此外，为响应疫情防控工作，音乐节的规模有所控制、门票数量减少也是门票上涨的原因之一。

疫情仍是不确定因素

需要指出的是，疫情仍是悬在诸多演出面前的最不确定因素。

国庆假期之前，黑龙江、福建等地出现疫情，多个线下音乐节宣布延期，包括三亚迷笛音乐节、西安草莓音乐节、福州草莓音乐节、长沙橘洲音乐节、江西葛仙村音乐节、海南水母烟花音乐节等等。

还有个别音乐节在开演前临时取消。9月30日，原计划于10月1-2日举办的贵阳草莓音乐节突然宣布取消，同样是出于疫情防控要求的考虑。

很多买票的乐迷评论称，酒店机票早已定好，摩登天空也转发微博表示遗憾，“我们已倾尽全力，但不得不抱憾离开。已经完工的现场搭建，同时也将开始全面撤场工作。”

同一天，原定于10月2日-6日在天津举办的曙光嘉年华·曙光音乐节也因不可抗力因素延期，将为已购票的游客办理自动退票。

虽然身处假期，但疫情防控的弦仍然不能松，目前，许多演出都在购票页贴出了防疫提示，例如所有观众入场前需出示健康码，扫码登记，测量体温，佩戴好口罩，观演过程中保持合理的社交距离等等。

看演出重要，但安全过假期更重要。观众们还需在遵守疫情防控要求的前提下，享受线下演出的快乐。