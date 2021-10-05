八大竞赛场馆迎北京冬奥会赛前最后大考

来源：北京青年报

10月4日，北京冬奥组委宣布正式开启“相约北京”系列冬季体育赛事2021下半年测试赛和测试活动。自10月5日起至12月31日，北京、延庆、张家口三个赛区的8个竞赛场馆将举办10项国际赛事、3个国际训练周和2项国内测试活动。随着冬奥场馆迎来小测验，中央广播电视总台将对重点赛事进行转播，向世界展现北京冬奥会筹办工作进展。

八大竞赛场馆迎大考前的小测验

在北京冬奥会和冬残奥会举办前组织一系列测试赛，是国际奥委会和国际残奥委会的要求和惯例。北京冬奥场馆将相继迎来大考前的小测验。

北京冬奥组委场馆管理部部长姚辉介绍，作为北京冬奥会前最后一次全面实战检验，本次测试赛备受社会关注。根据测试赛的总体安排，10月5日起在国家速滑馆举办速度滑冰中国公开赛；在国家雪车雪橇中心举办雪车和钢架雪车国际训练周和计时赛；在首都体育馆分别举办亚洲花样滑冰公开赛和短道速滑世界杯；在国家游泳中心先后举办冰壶国内测试活动和轮椅冰壶世界锦标赛。

自11月3日起，在国家雪车雪橇中心举办雪橇国际训练周和世界杯比赛；在五棵松体育中心和国家体育馆举办冰球国内测试活动；在云顶滑雪公园举办国际雪联单板滑雪和自由式滑雪障碍追逐世界杯。自12月2日起，在古杨树场馆群先后举办国际雪联跳台滑雪世界杯、北欧两项洲际杯和冬季两项国际训练周。

2000名境外运动员参与实测

和今年上半年冬奥冰上和雪上测试活动相比，本次测试赛规格高，规模大；还将首次邀请来自亚洲日、韩、北美及欧洲国家和地区的2000多名运动员参赛。

姚辉表示，此次测试赛许多是国际冬季单项体育组织的赛历赛事，有的还是资格赛、积分赛，将采用冬奥会赛时的计时记分系统。测试赛也是各参赛国家和地区运动员在北京冬奥会前熟悉赛区气候和比赛场地的机会。预计将有来自境外的约2000余名运动员、随队官员和国际技术官员、计时记分专业人员等来华参加各项国际赛事和训练周。这也是北京冬奥会前最后一次实战检验。

部分赛事迎来观众和转播

本届冬奥测试赛，部分冬奥场馆将组织观众入场观赛，除了展示冬奥筹办成功，也是对未来赛事服务的检测。此外，部分赛事也将进行转播。

测试赛期间，北京冬奥组委将配合计时记分人员工作，对冬奥赛时技术系统进行演练。在条件允许情况下，会选择个别场次赛事组织观众观赛，开展体育展示和赛事服务测试。

按照计划，中央广播电视总台将对重点赛事进行全国电视转播，并向国外提供部分电视信号。通过对国际赛事进行转播，加强与奥林匹克转播服务公司的沟通交流，校准转播机位、检验转播质量，向世界展示北京冬奥会筹办工作进展。

防疫重中之重 制定相应预案

本届赛事一项重要工作是疫情防控。姚辉表示，疫情防控工作是本次筹办测试赛的重中之重。

据介绍，各赛区组委会和场馆团队，已按照“一场一策”、“一馆一策”要求，细化功能分区、防疫分区、人员流线等，强化闭环管理安排。目前，各竞赛场馆闭环管理防疫方案已通过国家级防疫专家和组委会多轮审议，可以说从衣食住行、训练比赛、颁奖采访、防疫消杀等各个环节，对可能出现的风险点都做了全面分析，制定相应预案。

北京冬奥组委延庆运行中心常务副主任张素枝表示，所有人员拟全部统一住宿，集中管理，点对点交通，严格与社会面隔开。

对闭环人员分流线管理，实行分区就餐、分类乘车、分酒店住宿，最大程度避免交叉。组织开展防疫培训，研究确定防疫物资、核酸检测和场馆消杀等关键问题的解决方案。测试赛还将在注册、抵离、交通、安保工作开展专项测试，积累运行经验。