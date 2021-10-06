英国脱欧后需戒掉25年来进口廉价劳工的习惯

来源：路透社

英国25年来进口廉价劳动力的模式因英国脱欧和疫情而被颠覆，1970年代因工人短缺、薪资要求飙升和物价上涨所造成的冬季不满现象正酝酿重新上演。

英国退欧，再加上一世纪以来最大的公共卫生危机带来的混乱，使这个世界第五大经济体突然要摆脱对廉价进口劳动力的依赖。

全球从猪肉和家禽到药品和牛奶等供应链的顺畅度已然下滑，这令英国首相约翰逊(Boris Johnson)的脱欧试验面临进一步压力。

工资，以及后续的物价，将不得不上升。

这对经济增长、约翰逊的政治前途以及英国与欧盟间藕断丝连关系的长远影响尚不明朗。

约翰逊在被问及劳动力短缺问题时表示，“这确实是英国的一个重大转折点，也是我们走向不同方向的一个机会。”

“我不会做的是回到旧的失败模式，即低工资、低技能，由不受控制的移民支持。”

他说，停滞不前的工资将不得不上升--对一些人来说，这是英国脱欧投票背后的经济逻辑。约翰逊在闭门会议上直言不讳地告诉商界领袖要给工人更多的工资。

英国脱欧促使许多东欧工人--包括约25,000名卡车司机离开该国，英国现在缺少大约10万名卡车司机，导致加油站排队，担心食品无法运送进超市，缺少屠夫和仓库工人也引起了人们的关注。

拥有27年经验的英国卡车司机Craig Holness说，“工资将不得不上涨，因此我们交付的所有商品、在货架上购买的所有商品的价格也必须上涨。”