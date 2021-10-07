《暮年》“最美最甜”出自杜甫？别上当了！

来源：成都商报

杜甫又“忙”起来了。近来，在多个网络平台上，流传一首据称是唐朝杜甫的作品《暮年》，被冠以“最美最甜”“惊艳了大唐”……《暮年》“蹭”上杜甫，引发诗歌爱好者们的热烈讨论。

对此，四川杜甫研究中心首席专家徐希平直言，这段《暮年》文字其实不是杜甫的作品，它“很拙劣”，心灵鸡汤一般的文字与杜诗的境界差远了。

在专家看来，这一方面说明优秀传统文化的生命力，另一方面也应当注意：一些近乎于“恶搞”的假托也会消解经典。

网传《暮年》出自杜甫

被冠以“最美最甜古诗词”

“各大平台在2021年渐渐达成共识：这首诗是杜甫诗中最甜最美的一首，惊艳了整个大唐。”10月4日晚间，认证为“作家，学者，百家讲坛主讲人，著有《大明王朝的七张面孔》等”的微博用户张宏杰发了这样一条微博。

记者注意到，张宏杰上传了9张截图，来自抖音、快手、小红书、百度、喜马拉雅、爱奇艺以及微博平台，这些截图内容有个共同点，即都在引用据称是“唐朝杜甫所作的诗《暮年》”。张宏杰直言：杜甫想不到身后会有这样一劫。意思很明显，这段《暮年》的文字与我们熟悉的诗圣杜甫无关。

从《暮年》中的文字格式上看，就与常见的唐诗不太一样，文字、用词都接近于现代白话。这首作品是这样的：“你我暮年，闲坐庭院，云卷云舒听雨声，星密星稀赏月影。花开花落忆江南。你话往时，我画往事。愿有岁月可回首，且以深情共白头。”

有网友直斥这段《暮年》的文字是“什么破玩意”，还有网友认为：这连打油诗都不如。有人评论，这段《暮年》不像唐诗的风格，也不像杜甫的风格。另有网友比较直接：像是现代人写的。一个网友留言：“一股子21世纪中二网文的味儿。”

事实上，假称作者是杜甫、李白等的现当代“诗”不时会出现在网络，不少网友看到了都要评论一句“碰瓷”。不止一次有人辟谣，有微博认证用户就讨论过：“所谓的‘李白藏头诗’，都是拿一些藏头诗软件自动生成的，根本就是语言不通，逻辑不顺。”

专家称完全与杜甫无关

不符合“诗圣”境界

“这个作品的作伪手法很拙劣。”四川杜甫研究中心首席专家徐希平这样评价《暮年》。他直言，无论是题目，还是诗歌形式、内容，《暮年》都完全与杜甫无关。

徐希平介绍，杜甫长于律诗，越到晚年也愈加炉火纯青。并且，晚年杜甫的心境是忧国忧民，“国事、家事是联系在一起的。”反观这首《暮年》，“像是网络上常见的心灵鸡汤一类的东西，与杜甫诗歌的境界差远了。”

“以这次事件来看，也可以看到我们国家优秀传统文化自身的生命力。”徐希平说道。

他介绍，类似的假托古时名人的事情自古有之。不过也应注意，类似《暮年》这样的拙劣作品近乎于一种恶搞，“对于‘诗圣’经典、优秀传统文化来说，会消解其文学基础、思想深度等。”

“杜甫写了很多诗，不过这首《暮年》从字面上来判断，应该不是杜甫的作品。”四川省作协副主席、《星星》诗刊主编龚学敏说道。在他看来，《暮年》这段文字是单薄、简单的，“作者也许是有诚意的，也许，只是为了收获流量。”