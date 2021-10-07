顶流内容创作者月入达数万 未来将成为常态化娱乐

来源：成都商报

约2016年年底在国内兴起的“剧本杀”，至今已走过三四个年头。这个被业内称为“蕴含百亿级市场规模、近千万消费者”的新兴事物，也广受关注。

在10月1日于成都开幕的第三届成都(国际)数字娱乐博览会(IGS博览会)上，聚集了多家国内剧本杀领域相关从业者。成都商报-红星新闻记者通过现场对话多位业内人士，借此一窥行业新动向。

有人称，剧本杀已迎来“3.0”时代，内容不仅有了迭代更新，玩法、场景也更加多元。

另一个现象是，越来越多的C端玩家渗透到了行业中上游，有些玩家成为了内容创作者。有人透露：“顶流内容创作者月入数万或数十万是常态。”也有玩家组队集体改行，从行业中游入手，试水新玩法和新场景。

剧本杀进入“3.0”时代

内容、玩法、场景都有了迭代

“剧本杀已经进入3.0时代，剧本内容、玩法等领域都有了迭代。”活动现场，叁千世界文化传媒有限公司(下文简称“叁千世界”)总部公关总监林业博(业内用名“鲨鱼辣椒”)告诉记者。叁千世界是一家成都本土企业，于2017年成立，业务体系覆盖线下剧情互动游戏全产业链，涉及内容创作、剧本发行、店铺管理等业务。

以三年前的1.0时代为例，林业博表示，在剧本方面，构成1.0时代优质剧本的基础条件是：一个合理的案件结合复杂的人物关系构成的完整故事。但随着受众越来越多，市场越来越成熟，玩家已不简单满足于剧本游戏形式的需求(即一个纯粹的推理游戏)，对故事内容有了更高要求。

多元、升级、迭代，也是逆视界联合创始人刘聪的观点。逆视界是一家拥有自主研发环幕系统的行业服务商，主要以优质剧本内容为核心，以科技为驱动升级沉浸空间娱乐体验，为剧本杀店家服务。

记者在现场体验了逆视界的“4D”环幕剧本杀。那是一个封闭的空间，四面墙壁组成一个环幕，在空间中央有一台互动桌面屏幕，进行游戏时，玩家坐在桌子周围，随着故事情节推进，桌子会显现推动剧情的功能画面，玩家可以以此互动，顶部的音响和LED光线也会随着故事环节的需要而变化，体现声光电同步效果。

“玩家体验影响着行业走向，升级玩家的游戏体验是我们打造该项目的初衷。”刘聪介绍说，逆视界是行业新分支，主要和剧本杀行业内的内容输出方合作。通过将发行方主推的优质剧本进行二次环幕内容创作，再面向线下门店进行推广。

“剧本杀有内容，也有形式，它可以结合各行各业如文旅，盘活年轻人对传统行业的认知。还可以和教育等行业结合，寓教于乐。”林业博认为，剧本杀是线下沉浸式文娱的起点，未来可以搭载更多场景，发挥更多功能。

沉浸式文娱也是叁千世界的发力点。叁千世界此前曾和洛带古镇有关部门合作，在洛带古镇实地打造了百人规模的剧本杀项目《汉末天下》。在室内，他们还打造了超级沉浸式剧场《清冥》，是一种结合了桌面剧本杀形式与密室游戏特质的体验模式。

“这场游戏可以有多个结局，玩家的决策可能会影响剧情走向乃至结局。这样的模式也有了让‘发烧’玩家‘多刷’的可能，相比传统的剧本来说更有商业价值。”

顶流内容创作者月入数万是常态

但优秀作者难以复制

林业博认为，目前，剧本杀已经形成了较为完善的生态体系，即由剧本创作者、剧本发行商、线下门店分别构建起上中下游。剧本创作者创作剧本，剧本发行商发行并推广剧本，卖给线下实体店，实体店再把剧本推给玩家。

从产业链条来看，内容创作者是供应链底端。就目前而言，创作者的商业模式共有两种：一种是“买断式”，即付给创作者固定的价格；另一种是“分成式”，按照成交的销售额，给创作者一定比例的分成。

根据业内平均水平，目前买断式的采购价格普遍集中在0.7-1.5万元不等，而分成式的方式与创作者的分成比例为3：7到5：5的水平。目前盒装剧本的售价在300-700元区间，而城市限定和独家的售价将达到2000元-5000元。

那么，业内所流传的“剧本杀内容创作者月入10万”是否真的存在？

“对于顶流来说，月入数万或数十万是常态。”另一位不愿具名的业内人士表示，大多数顶流作者就是对应发行方的招牌。“他们或许一个月就可以产出一部可以盈利一两百万的作品。”而部分擅长经营的内容创作者还可能集创作和发行为一体，这一类很有可能发展为行业头部。

另一方面，从合作模式来看，叁千世界和内容创作者的合作方式分为向社会收稿、签约团队和自己培养固定团队三种。就林业博观察，因为行业门槛低，内容创作者也正大量涌现。

那么，是否会出现剧本过剩的情况？

他否定了记者的说法。“目前市场消耗剧本的速度，远高于剧本产出的速度，市场还是供不应求的状态。”原因在于，对于店家而言，剧本杀基本属于“一次性消耗品”，店家需要不停“上新”。而这个上新速度，基本是一个月要新购入5-7本剧本不等。

“但一个顶流内容创作者难以复制。”他说，一个好的剧本必须兼具故事性和游戏性，而一个剧本要火起来，综合因素复杂，也不能唯内容质量论之。业内也有人在尝试梳理一个好的剧本所具备的素养和写作技巧，也在考虑是否可以形成量产化的模版。但目前来看，这些尝试还没有成效，因为“不管是创作质量和创作速度，创作者都是不稳定的。我们都很清楚，即便现在是炙手可热的‘当红炸子鸡’，下一个作品未必会保证这种输出质量。”

玩家正渗透行业中上游

未来剧本杀将成为常态化娱乐

记者观察到的另一个现象是，越来越多的C端玩家和圈外人士也组团出道，甚至渗透进了行业中上游。

在林业博看来，玩家是整个产业生态链中最重要的一环，是一个“能量储备池”。“玩家可能成为作者，也可能成为发行和作者紧密合作，也可能成为一个店主。”与他们合作的内容创作者，有一部分就是这样的玩家。

这一现象在逆视界的团队身上也得到印证。刘聪的团队来自各行各业，如导演、影视、软硬件技术开发等等。创始团队因为爱玩剧本杀相识，最终组团“出道”。

关于行业未来，两人都表达了乐观：“有相关报告显示，剧本杀是仅次于运动健身和电影的线下消费场景，可以预见的是，未来剧本杀将成为一种规范化、常态化的娱乐。”