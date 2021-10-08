来源：星岛日报

作者：李立贤

有市场调查显示，养生不再是长者关注的话题，90后也已踏入养生的步伐。

调查名为《90后养生日志》，由益普索中国于上月发布。结果显示，90后说工作及学习导致经常熬夜，甚至通宵，让他们不得不开始关注养生。当中，90后最关注的三大健康问题是情绪健康（二成六）、身材管理（二成二），以及睡眠改善（一成四）。同时，健康需求方面，录得最高增长率的三项是睡眠（增二成五）、脱发（增二成二）及口腔问题（增二成）。结果也显示，养生产品有五大趋势。

趋势一：90后偏好含天然成分的保健品。分析称，90后认为含有天然成分的保健品更安全、更可信；如果蔬植物有机萃取的保健品、纯中药配方或含有珍稀成分的保健品成为新宠。

趋势二：90后追求精准的养生成分。分析称，90后会按养生食品的成分及摄取量而选购。故根据使用者的年龄层及性别而定制的营养产品、提供针对解决方案的营养产品，以及私人定制保健品成为最受追捧。

趋势三：保健品零食化、即食化。分析称，保健品的形式愈趋多元化，包括糖果、果冻、即饮等，且携带方便，让保健品明显有别于药物，服用时变得轻松自在。

趋势四：包装风格趋多样化。分析称，便携式、个性化、私人定制、环保、社交友善式的包装风格同样受年轻消费者欢迎。

趋势五：保健产品功能愈趋细分化。分析称，除基本营养补充品外，90后再追求功效细分的保健品，如护肤保养品，再细分为酵素、胶原蛋白等；针对暴饮暴食的，就再细分为膳食纤维、益生菌等的保健品。

似乎营养保健行业的发展有更多可能性。

