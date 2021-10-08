无病女学生“被手术”：民营医院不能丢了医德医风

来源：澎湃新闻

作者：方圆

针对网传安康兴安医院对未成年人进行虚假手术一事，7日，陕西安康市汉滨区政府网站发布调查处置情况通报。按照通报的说法，发生“无病女学生被推上手术台”这一事件，系医院“存在管理不规范、告知不到位、医风医德不端正等问题”。

目前，当地已对安康兴安医院停业整顿，停止主治医生操某某执业活动，约谈并责令医院院长辞职，责令医院严肃处理业务副院长、科室主任和医生操某某。患者及家属已与医院就纠纷自行沟通协商一致。

通报一出，似乎这一事件算是处理完毕。然而，从网友们的“跟帖”热评中，却感觉这个事件所造成的恶劣影响程度不可低估。

“民营医院怎么啦？”10月6日，网友在“无病女生被推上民营医院手术台”为标题的文章下吵成了一片。不少人看到该医院这种匪夷所思的“手术”，第一反应就是“民营”两字。好像只有民营医院才会“存在管理不规范、告知不到位、医风医德不端正等问题”。

这样一棍子打向民营医院的说法（想法），实在是个认识误区，也是不符合事实的。

民营医院是中国改革开放、实行医疗产业市场化的产物。近年来，中国民营医疗市场迎来大发展。2019年6月《多部门关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》中提到:“社会办医疗机构是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，是满足不同人群医疗卫生服务需求并为全社会提供更多医疗服务供给的重要力量。”

当前民营医院在社会办医政策的推动下迅速发展。数据显示，一些地方民营医院的数量超过了公立医院。民营医院对整个医疗事业的作用和贡献是巨大的。

但是，民营医院要想能长期稳定地良性发展，唯一的着力点只能是医疗质量和服务的不断提升。第一是依法，第二个是诚信，第三个是规范，这是必须要达到的标准。

然而，兴安医院恰恰在这三个方面都有所缺失。尽管这是个案，但教训依然是深刻的。医学需要道德来支撑，绝对不能沦为谋利的工具。而这也是这么多年来一些民营医院走偏了的根本原因。

如今，安康兴安医院被停业整顿，医院院长被责令辞职。这实际上也是给所有的民营医院的警示。常言道“一粒老鼠屎，坏了一锅汤”，这起“无病女学生被推上手术台”事件确实有损于民营医院的声誉。

何况，兴安医院还是有“前科”的，中国裁判文书网显示，2020年8月发布的陕西省安康市中级人民法院民事判决书披露，兴安医院因一起医疗过错，被法院判处承担民事赔偿责任。

大家要理性看待兴安医院“无病女学生被推上手术台”这一事件，不要以偏概全。但是，我们更期盼每家民营医院都从我做起，树立“一荣俱荣，一毁全毁”的忧患意识，以每家民营医院的实际行动，赢得更多公众对这一行业的信任。