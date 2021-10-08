景区男厕所被女士挤爆，别只一笑而过

来源：新京报

作者：杨玉龙

10月5日，有网友爆料称自己在安徽芜湖大浦欢乐世界游玩时，发现男厕全是女士，自家男孩子只能憋尿，无奈打了110找警察来帮忙。

据涉事景区工作人员说，“因为景区一天一万人，一下子这么多人聚集，有些东西排队或者有点乱也是没有办法的。”而面对“男女不分不雅观”的质疑，工作人员回答：“这个确实是，但是国庆节到任何一个景点，人多排队也是一个正常现象。”

尽管工作人员解释得头头是道，但“男厕所被女士挤爆”的事实，也暴露出景区基础设施建设及管理方面存在的短板。人有“三急”，出门在外少不了上厕所。去景区游玩，上厕所排队确实也较为常见，尤其是不少景区的女厕前都会有较长的队伍，男厕情况则会好一些。

此前就有媒体报道，在一些景区，女性游客如厕平均轮候时间是男性的5倍到8倍，在一些客流颇为集中的区域，女游客常常需要等上15分钟到30分钟。而这，显然会影响到游客的出游体验。

因此，“景区男厕所被女士挤爆”不能一笑置之，理应引起景区方面的重视，及时予以纾解。实际上，景区如厕难也并非是难解之题，只要在旅游高峰前多下功夫，就未必会出现如此尴尬的情形。

以湖南省为例，自2015年开始，该省先后实施了两个旅游厕所建设管理的“三年行动计划”， 经过六年时间的集中建设，该省景区内的厕所实现了有效供给，部分景区的公厕更已全部联网，不仅方便游客找厕所，也能实时了解其使用情况。

此外，在景区内合适地点增设临时移动公共厕所等，也是有效解决方式。而做到这些，只需要地方能将景区厕所当成民生大事来抓。

同时，值得注意的是，对于景区如厕难问题，也需要多渠道破解。比如，社会力量的加入也很重要。在此方面，河北涞水成立的“保定野三坡乡村旅游厕所开放联盟”就做了成功的尝试。根据野三坡旅游的实际情况，当地确立了由企业认养，政府机关、社会团体及经营户自觉参与的厕所开放运作模式。

据了解，该“厕所开放”联盟成员目前已由首批的50家增至350家，覆盖野三坡景区旅游道路沿线和重点旅游村，解决了近10万名游客“如厕难、难如厕”的问题。这样的模式就值得借鉴推广。

厕所事小，民生事大。让游客享受品质旅游，方便如厕当是题中之义。为此，早在2015年，国家旅游局就提出《全国旅游厕所建设管理三年行动计划》，要求实现“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的目标。

但从目前来看，部分景区在此方面还存在明显的短板。这也正需要各地及景区对此问题重视起来并积极改进，别再以为“男厕所被女士挤爆”是“正常现象”，别再一笑而过。

