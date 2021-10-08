中国教育部新规重拳出击遏制艺考招生腐败

来源：法治日报

作者：张维

作为腐败高发地的艺考领域，几乎每年都有案件发生。

这一现象有望改变。中国教育部印发《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》（以下简称《意见》），提出加大违规违纪查处力度。对在艺考招生中有违规违纪行为的工作人员和考生，严格按照有关规定严肃处理，并追究相关人员责任。严格开展新生入学资格审查和专业复测，发现弄虚作假、徇私舞弊的，一律取消入学资格、录取资格或学籍。

“这是国家首次针对艺术类专业考试发布的纲领性、指导性意见，并将在2024年完成制度建设。《意见》的发布意义重大，其任务、举措为全国艺术类专业招生工作提供了标尺，让各个院校招生工作的进一步完善有据可查、有理可依。”清华大学美术学院院长鲁晓波说，高考是影响国家前途、社会稳定和个人命运的大事，要以法规政策为依托。

腐败多发须出重拳遏制

去年夏天发生的四川音乐学院腐败案件，将艺考领域的潜规则暴露无遗，关注度一度燃爆网络。

去年6月30日至7月10日期间，四川音乐学院三名教授先后被纪检监察机关带走调查，疑因涉嫌艺术专业招生腐败。一份举报材料称，四川音乐学院的考生和家长，以及教职员工和退休老教师都知道：进四川音乐学院要私下交钱，这是潜规则。他们的招生敛财20年来早已经从个体户单干演变为统一标准、统一管理、统一打分、统一分配，考生费（即贿赂款）由团伙中三名教师分别保管。

这不是四川音乐学院第一次与艺考腐败联系在一起。有人用“并不如烟的‘川音’往事”来描述该院近年来被多次曝光的黑历史。比如，2015年该院原党委书记柴永柏因受贿落马，2016年该院声乐系教授吴李红收受学生家长贿赂案。

短短几年之内，一个学校仅被曝光出来的案例就有这么多起，并非偶然。它折射出艺考招生领域向来是腐败高发地的现实。近年来，不少地方都有艺考腐败案件曝光。业内人士分析，这与其特别的选拔方式有关。比如艺考选拔主观性强，考官的主观审美、个性判断会很大程度上影响考生成绩，而在缺少制度的约束下，主观因素就可能成为被攻破的薄弱堡垒。再有，在多起案件中，艺考的主要负责人都兼具“教练员”和“裁判员”的双重身份。

艺考招生领域腐败案件时有发生，引起社会广泛关注，在北京电影学院党委书记钱军看来，也让群众对艺考招生的公平公正和权威性产生质疑。“虽然涉案人员受到了法律严惩，但艺考招生背后的腐败风险仍处高位，遏制艺考招生腐败须出重拳”。

为此，《意见》提出加大违规违纪查处力度。钱军说，要使违规违纪者付出惨重代价，彰显法律威慑力，让违规违纪和作弊行为“不敢为”“不能为”，逐渐形成不能腐、不敢腐的氛围，营造风清气正的考试环境和招生秩序。

钱军认为，各省级教育行政部门、纪检监察机关、招生考试机构和高校，要对艺考招生中的违纪违规行为“零容忍”，发现一起、查处一起，对有违规违纪行为的教师实行师德师风考核“一票否决”；对触犯法律的，依法严肃追究当事人及相关人员责任。要通过提高作弊成本，有效遏制少数考生的作弊动机和行为，对在艺考中有作弊行为的考生，包括伪造骗取报名资格等情况，均应当认定为在国家教育考试中作弊，并向省级招生考试机构通报，取消该生当年高考报名和录取资格。

减少独立组织校考规模

《意见》所带来的影响不止于此。

《意见》重点围绕“怎么定位”“怎么考试”“怎么录取”“怎么监管”，从定位布局、考试评价、录取办法、监督管理四个方面提出一系列改革任务：在省级统考、高校校考、考评人员遴选、考试组织管理、招生录取办法等方面提出改进、规范和调整举措。

在鲁晓波看来，《意见》实事求是地明晰全国艺考现状、正面应对现有问题，宏观把握的高度、切中存在问题的锐度、举措有效的程度，能够更精细、合理地确保人才选拔培养的公正，符合教育发展规律；维护社会公平，帮助学生健康发展，为学生、家庭减轻考学压力、缓和内部竞争，在选择判断时更有的放矢。

鲁晓波认为，《意见》将从以下三点带来变革：首先，有助于不同高校艺术类专业在定位、评价、录取、监督等关键议题、关键环节上达成共识，实现招生工作“为了育人、促进育人、就在育人”的真正价值。进而，降低艺术类考试的复杂程度。这对国家、学校、考生及家庭都会减少不必要的成本和精力消耗。

其次，有助于人才结构合理分层。强化省级统考与高校校考在选拔阶段的各自特点，进一步扩大省级统考范围，减少独立组织校考的院校数量和校考规模，明确它们在整个高考体系中不可或缺的位置作用，从而缓解目前高等教育层级不明、同质化的倾向。过度、广泛地给予学校艺考招生的自主权，某种程度上也与高考文化考核相冲突，会削弱统一高考的权威性，加大影响考试公平公正的风险，并导致一些学校不顾办学条件，盲目扩大艺术类专业招生规模，容易出现招生规模及专业设置与社会需求脱节的现象。

最后，有助于高校在改革过渡期内及时发现问题、作出调整。《意见》提出，到2024年各项改革措施全面落地，给高校预留了3年的过渡期，相关改革举措可以循序推进。如近两年因社会新环境所采取的在线考试形式，是否稳定可靠、是否已足够周密。对于线上线下考试的规模控制，比例是否合理。大幅减少获得艺考合格证考生的数量，是否会影响对文化考核与艺考均等的选拔作用等等。高校可以充分利用这两三年的时间，进一步思考选择适合自身的做法，完善内部机制，推动内涵式发展。

提高文化课成绩要求

据了解，近年来多个艺术院校在加强艺考招生规范化方面作出了探索，与《意见》的相关规定相吻合。

例如，《意见》强调，要健全完善考评人员遴选机制，优化考评人员组成结构。加强考试组织规范管理，严防考试舞弊。重点要严把考试入口关、考试组织关、考试评分关，确保考试公平公正。

“考试组织是艺考招生工作的重点环节，而加强考评人员管理又是做好艺考招生工作的关键，各项招考流程必须严而又严、细而又细。”上海戏剧学院党委书记谢巍说。

谢巍介绍说，近几年来，上海戏剧学院出台了一系列招生管理规章制度，如《本科招生考试题库管理办法》《招生工作人员执行回避的规定》《关于严禁举办考前辅导班和辅导活动的规定》等十余项，努力以严格而行之有效的制度切实管控招生环节中的风险。学校不断以规范管理促公平公正，构建形成了“一台、两库、三系统”的招生考试工作体系和“考场-考生-考委”三随机的排考模式，统一考试标准，避免排考过程中的人为干扰因素和廉政风险。

再如，《意见》对文化课成绩有高要求。“过去，总有一种错误观点认为，高中成绩不好，才去学艺术。的确，存在一些艺术类学校为获得短期效益，通过维持低分录取，扩大生源、保证招生热度。”鲁晓波说，STEAM教育理念有力地证明：艺术，是与科学、技术、工程和数学并举的学科。任何一个方面是短板，都会造成“木桶效应”。

清华美院一直将“艺考+高考”视为不可分割的整体。1999年之后，将校考专业成绩与高考文化成绩满分值拉平，两部分视为同等重要。“这么做，也是在契合甚至推动了清华美院‘艺科融合’办学理念的发展。”

