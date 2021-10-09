直播间的名酒为什么这么便宜？

来源：电商报

古代卖酒叫 " 当垆 "，" 当垆 " 的名人包括卓文君、胡姬等；如今，相声名家李金斗、老戏骨张晨光、著名笑星潘长江等老艺术家都在直播间卖过酒。

但是也有人认为，明星还是要专注于本职的工作，在通过当明星名利双收的情况下还直播带货就有些不务正业了。

以至于618期间，老戏骨张晨光现身直播间带货卖酒时，弹幕区满屏都是质疑的声音，盛况堪比马蓉和曹金的直播现场：

" 为什么不专注于拍戏？"

" 你都身价过亿了，还缺这点钱吗？"

" 我敢说，你在直播间卖的都是假酒！"

面对这么有攻击性的质疑，是个人都会有些难受，更何况还是刚刚涉足直播带货的张晨光呢？

德高望重的老戏骨可能没想到，自己勤勉了一生，最终还是在直播间晚节不保！

接下来的直播中，张晨光的情绪明显波动了起来，随着直播的推进，他的眼眶变得通红，声音几度哽咽， 甚至忍不住数次泪洒直播间，此情此景，让不少网友心疼不已。

在回应网友的质疑时，张晨光说：" 非常难过，从业几十年来一直兢兢业业，这次直播也是想用另外一个才能来表现自己。"

而从结果导向上看，张晨光也的确通过直播带货 " 表现了自己 "：当天他搭档一位女主播售卖酒水时，一度冲到了带货榜前列，因为带货的酒水价格便宜，直播间的 " 茅台 " 也被抢购一空。

无独有偶，同样作为老艺术家的潘长江带货酒水时，两场直播的销售额直接上亿，" 潘子 " 该得的那一份收入肯定不算低。

这说明，明星们在直播间卖酒水，还是很赚钱的！

而我们发现，明星们带的酒，一般都是市面上单价小几千的高档酒，当然这和明星们的人设也是很相符的。

但是，很多人在直播间买过明星带货的酒水后发现，有些酒的品质实在是一言难尽，有些网友还爆料称，在某明星直播间卖的所谓高档酒，其实是假酒，喝多了就要吐！

看来，这个酒水太深，你把握不住啊！

最近，当当创始人李国庆在直播间卖酒时，直接将市场价3000多元的茅台卖到了1499元。而且，人家不是一瓶一瓶的分时段来卖的，而是一次性拿出100瓶茅台酒让大家抢。据说，光是这场直播，李总个人就亏了20多万。

其实不光是李国庆，很多名人在直播间卖的 " 名酒 "，价格都比市场价便宜不少，这也是为什么他们手中的酒水这么好卖的主要原因。

于是问题来了：为什么市场价3000左右的酒水，在名人的直播间只卖1000多元的 " 亏本价 "？

有人说了，这有什么好解释的，卖的是假酒啊！但是，一般来说，名人所以成为名人，就是因为他们的信誉好，信誉是他们安身立命的根本；而且，明星们本身收入就比我们高出不少，不需要通过这种方式获取不利之财。所以，他们实在没有必要冒着名誉受损的风险去直播间卖假货。

那么，主播们直播间中卖的 " 名酒 "，为什么价格还是那么感人？难道这世间真的有宁愿倒贴也要将最好的东西奉献给 " 家人 " 们的主播？

其实，直播间酒水带货的套路并不复杂。

首先，以极低的成本制造出 " 名酒 "。

最常见的操作，是和茅台、五粮液同一产区的酒厂合作，虽然他们不是正宗的茅台、五粮液品牌，但是他们也拥有茅台、五粮液的产地使用权，在他们的酒瓶上印上茅台、五粮液等字样是合规的。当然更主要的是，茅台、五粮液走的是多元化路线，品牌下的子品牌又那么多，所以只要酒瓶上有茅台、五粮液等字样，一般消费者还真的分辨不出是不是正宗的茅台、五粮液，顺便说一句，一瓶这种 " 名酒 " 的制作成本，通常只有几十块，在一些线下商场做活动时，一瓶 " 茅台原酱 " 甚至30块就可以抱回家了。

其次，将 " 名酒 " 市场化。这里所说的 " 市场化 "，不是真的要把这些酒拿到市场上去卖，而是放到主流电商平台上注册个店铺，标价照着3000块左右的市场价打个 8 折，然后通过水军刷一波好评和销量，" 市场化 " 就算大功告成了。

最后，直播中疯狂 " 让价 "。

在直播间，主播在调动起大家的热情后会疯狂 " 让价 "：电商平台上近3000元的名酒，今天让利给家人们，不要2999，不要1999，只要999，不信？大家可以到电商平台对比一下——家人们对比完了之后，觉得今天的主播果然够给力，这次是真的抢到了！于是在一种失去理智的状态下纷纷下单，但是他们不知道的是，他们999元抢到的名酒，还是让主播们再次稳赚了一笔——要不然，为什么有些主播每天都在直播间疯狂让利，每年还是有几亿、几十亿的进项呢？

记住：天下没有白吃的午餐，直播间同样也没有很便宜的名酒！

卖假货的主播，为什么一个比一个猖狂？一些主播的直播间，名酒的价格低到让消费者心里都发怵！

限量版的熊猫酒只卖1000多元，3000多的茅台只要900元，甚至299元就可以买6瓶白酒 ……

尽管质疑声不断，主播们一场的成交额还是有惊无险的冲到了数千万元。

有位成名已久的小童星，他的直播间里，售价大几千的茅台酒不超过99块，花10几块就可以买一瓶高级红酒。

更离奇的是，他们家红酒的生产日期跟发货日期还是同一天 ……

