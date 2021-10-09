年轻人不婚恋，该认真研究这个问题

来源：澎湃新闻 社论

刚刚过去的长假里，有被家长催婚吗？长假还是单着过吗？不知从何时起，“男大当婚，女大当嫁”渐渐成了老黄历，“累觉不爱”成了更多年轻人的口头禅。甚至在一些青年人社群里面，“厌婚恐育”俨然成了新的价值风向。

近日，共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心课题组针对1995年~2009年出生的“Z世代”做出了婚恋调查。

调研中，对“你将来会谈恋爱吗”的问题，12.8%的青年选择“不谈恋爱”，26.3%的受访者表示不确定。对于“你将来会结婚吗”，25.1%的青年选择“不确定”，8.9%的青年选择“不会结婚”，即有34%的青年不再认为结婚是一件理所当然的事。

此外，女性的结婚意愿更低，女性表示“不结婚”和“不确定会不会结婚”的人数占43.92%，比男性多出19.29%。

低婚恋意愿，不仅是中国的问题，也是全球都在面临的问题。简言之，经济越发达，年轻人婚恋意愿就越低。

认真面对问题，是解决问题的第一步。“累觉不爱”从坊间年轻人的调侃，成为团中央专题调研的选题，本身也就说明了问题的严肃性，以及职能部门对问题的关注。

婚姻是家庭的纽带，家庭是社会的细胞，研究清楚“细胞”的再繁殖为什么出现了困难，这很重要。

如果说1980年代中国青年人面临的是“人生的路为什么越来越窄”的“潘晓之问”，当下年轻人不愿婚恋，同样是硬核的社会问题。这也是中国在快速现代化过程中必须迈过的坎。

团中央的专项调研当中，对于不愿意婚恋青年做了分类：被现实障碍所困的“忧婚族”；把婚姻标签化的“恐婚族”；对婚姻祛魅的“不婚族”；对婚姻持“佛系”态度的“懒婚族”。报告把不婚的原因归结为：对婚恋产生灾难化思维；对婚姻匹配存在过高期待；对婚姻风险采取理性规避的态度，等等。

有网友做了更“粗暴”的总结——没钱。要看到年轻人不婚恋，有客观的原因，生活节奏越来越快，工作压力越来越大，大都市“居不易”，婚恋的财务成本和时间成本太高。也要看到，婚恋的主观认知也在发生改变，婚恋不再是这一届年轻人的“必需品”，而是“可选项”，基于互联网的影响，也产生了恐婚、恐育情绪，并且相当有感染性。

不婚不应该被污名化，婚姻生育也不应该被污名化。研究年轻人徘徊在婚姻大门之外的真实原因，是一种实事求是的态度。不必站在道德的高地上，“爹味十足”训斥年轻人，也不必照抄舶来的研究，悲观地以为这就是中国的将来。帮助青年人解决婚恋当中的障碍，让那些有结婚意愿的人步入婚姻的殿堂，打造“婚育友好型”的社会，这才是正道。

团中央的这次专项调研，也让我们看到了实事求是的态度，正视问题才能解决问题。

