以旗袍文化带动产业发展

来源：沈阳日报

“旗袍诞生于沈阳，这一点已无可争议。我们需要思考的是，如何以旗袍文化带动产业发展。”辽宁省散文学会会长、沈阳市政协文史馆馆长、著名作家、学者初国卿在接受记者采访时这样说。

第五届沈阳旗袍文化节开幕在即，初国卿认为，经过5年的培育，沈阳旗袍文化节渐行渐稳，继续把旗袍文化做大、做深，以文化拉动产业发展将事半功倍。

旗袍在盛京诞生无可争议

沈阳是一座现代与古韵并存的城市，旗袍便是联结这座城市历史与未来的元素之一。

初国卿带记者回到1636年。时年四月，皇太极率文武百官在盛京城德盛门外的天坛祭告天地。接着，他陆续颁布了宗室王公与福晋、诸臣顶戴品级服色等制度，其中就包括“削发易服”。旗袍从此成为后妃、格格等旗人的法定服饰，成为满汉通用服装，成为凤凰楼和盛京城里最动人的风致。沈阳也成为“旗袍故都”。

初国卿表示，旗袍，顾名思义，即是“旗人的袍”。“时至今日，旗袍在沈阳诞生，已是无可争议。”初国卿表示，清王朝在沈阳建立，旗袍自然在沈阳最先流行，从宫中到市井，逐渐推开和普及。

旗袍文化应立足于产业

沈阳既是旗袍的诞生地，又是旗袍文化的延续地。初国卿介绍，沈阳一直有自己的旗袍厂，为这个城市的女士提供最美的服饰，使旗袍名扬天下。辽宁民族出版社《中华旗袍》一书中，就刊发了一张沈阳市旗袍厂门前的照片，照片中一名成年女士和三名小女孩都身着旗袍。

“旗袍在沈阳渊源已久，应该研究、弘扬、整理、深化旗袍文化。办旗袍文化节无疑是发展旗袍文化的有效举措，我们要深挖旗袍底蕴，放大‘旗袍故都’文化符号，当然，最重要的是要将文化与地方产业结合起来，发展壮大旗袍产业才是最终目的。”初国卿表示，做旗袍文化节，既要挖掘旗袍文化，更要立足于城市，落脚于产业。在这点上，沈阳已经做了好的尝试。

旗袍文化节可以“高大上”

第五届沈阳旗袍文化节即将举办的四项主体活动中，既有旗袍产业发展论坛这样专家共商发展大计的活动，又有电商服务平台落户、专场发布会、研究创新成果展这样引领产业发展的活动，更有“定制旗袍艺术大赏”这样能够吸引关注的国风盛宴，初国卿评价说：沈阳旗袍文化节经过5年培育，已经逐渐成长、成熟。

沈阳旗袍文化节的主体活动中，蕴含着“以文促产、以展带销、以秀造势”的理念，在助推旗袍产业发展方面的优势和作用逐渐凸显。初国卿表示，沈阳还可以在此基础上，做更多“高大上”的活动。如组织全国性旗袍设计大赛，邀请全国优秀设计师带作品来沈参赛;在沈阳旗袍文化节期间，发布“中国旗袍时尚指数”，将全国、全世界目光吸引到沈阳等。

初国卿在《盛京1636：旗袍在这里诞生》一文中深情地写道：未来的旗袍是什么样子的，我们无法预测。我们回味的是此前，关注的是当下。当下甚至未来，穿旗袍的女人，抑或喜欢穿旗袍女人的男人们，在瞩望旗袍这道世界服装史上最靓丽、最情致的风景时，一定不要忘了“旗袍故都”沈阳，不要忘了盛京1636。

