2021年金球奖30人候选公布：梅西C罗莱万在列

来源：中国新闻网

当地时间8日，金球奖评选主办方《法国足球》杂志公布了2021年金球奖30人候选名单。梅西、C罗和姆巴佩等球星纷纷在列。

根据规则，由180位来自世界各地的记者组成的评审团，将根据球员过去一年的个人和所在球队表现以及所获荣誉，投票评选出金球奖得主以及其他奖项的获得者。

2020年，受新冠肺炎疫情影响，金球奖取消了当年的评选。经历了这特殊的一年之后，金球奖评选在2021年再次开启。今年的金球奖评选结果将在11月29日揭晓。

金球奖30人候选名单：

第一批：马赫雷斯(曼城) 坎特(切尔西)哈兰德(多特蒙德)博努奇(尤文图斯) 芒特(切尔西)

第二批：凯恩(热刺)唐纳鲁马(AC米兰/巴黎圣日耳曼)本泽马(皇马)斯特林(曼城)巴雷拉(国际米兰)

第三批：梅西(巴萨/巴黎圣日耳曼)布鲁诺?费尔南德斯(曼联)佩德里(巴萨)莫德里奇(皇马) 基耶利尼(尤文图斯)

第四批：德布劳内(曼城)内马尔(巴黎圣日耳曼)鲁本?迪亚斯(曼城)劳塔罗?马丁内斯(国际米兰)克亚尔(AC米兰)

第五批：莱万多夫斯基(拜仁)若日尼奥(切尔西)萨拉赫(利物浦) 阿斯皮利奎塔(切尔西)卢卡库(国际米兰/切尔西)

第六批：C罗(尤文图斯/曼联) 赫拉德?莫雷诺(比利亚雷亚尔)福登(曼城) 姆巴佩(巴黎圣日耳曼)苏亚雷斯(马竞)

在此之前，《法国足球》已经公布2021年科帕奖(最佳21岁以下球员)和雅辛奖(最佳门将)的候选名单。

科帕奖候选名单：格林伍德(曼联)萨卡(阿森纳) 佩德里(巴萨)多库(雷恩) 赫拉芬贝赫(阿贾克斯)穆夏拉(拜仁) 维尔茨(勒沃库森) 贝林厄姆(多特蒙德)乔瓦尼?雷纳(多特蒙德)努诺?门德斯(里斯本竞技/巴黎圣日耳曼)

雅辛奖候选名单：唐纳鲁马(AC米兰 / 巴黎圣日耳曼)埃德松(曼城)卡斯珀?舒梅切尔(莱斯特城)爱德华?门迪(切尔西)库尔图瓦(皇马)凯洛尔?纳瓦斯(巴黎圣日耳曼)埃米利亚诺?马丁内斯(阿斯顿维拉)诺伊尔(拜仁)奥布拉克(马竞) 汉达诺维奇(国际米兰)