App频繁读取用户信息，究竟想干什么？

来源：澎湃新闻

作者：柳早

继微信被曝读取用户相册后，又有App被指频繁定位用户。昨天一早，有数码博主在社交平台爆料称，“太恐怖了，美团App连续24小时定位我，每五分钟一次，这是要干什么？”目前美团尚未回应。

客观来说，这则爆料的具体技术细节，如是否获得定位授权等，尚有待调查。但如果属实的话，颇让人细思极恐。

众所周知，定位信息是相对敏感的个人隐私，如果App在用户不知情、未获得授权的情况下频繁获取定位，形同对用户“全天候监控”，是一种令人难以接受的行为。此外，用户手机频繁“被定位”也有其他副作用，比如消耗系统内存、电池续航，降低用户使用体验等。

类似的情况并非一起。就在8日，微信被曝出在用户未主动激活App的情况下，在后台数次读取用户相册，每次读取时间长达一分钟，QQ、淘宝等多款软件也存在类似行为。

多家头部平台接连在获取用户信息上被曝光，哪怕不了解技术细节，人们也很容易“宁可信其有”，至少会形成一种观感： 一些App并没有真正重视起用户正当权益、严格规范自身行为，还在想方设法搞小动作、浑水摸鱼。

与App淡漠的意识和乏力的自我约束形成强烈对照的是，公众的隐私保护意识已经大幅提高。每次App读取用户信息的新闻，总能引发强烈关注，足以证明中国用户相当在意自己的隐私。尽管手机生产商和App平台会以各种理由解释自身行为，但“不知情情况下索取”的行为本身，已经难以说服人们接受。

对此，有关部门其实动作不断。在立法上，即将于下个月生效的《个人信息保护法》，以及今年3月发布的《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，既强调了法律捍卫个人信息的立场，也以列清单的形式“手把手”明确了App个人信息收集边界。

在线下，自2019年以来，有关部门组织开展App违法违规收集使用个人信息专项治理，对问题较为严重的1000余款App进行公开曝光。

正如很多网友指出的，对照现实来看，或许还要形成更强有力的常态化监管，提高App违法违规获取用户信息的犯错成本，倒逼平台放弃过去那一套对用户信息予取予求的产品逻辑，时刻绷紧敬畏法律和用户权益之弦。

需要指出的是，App如何获取、储存、使用隐私信息，不仅关系到用户，往大了说，也关系到国家网络安全。明天，就是2021年国家网络安全宣传周启动日，网络安全再度成为全社会关注的议题。目前，中国已对滴滴、运满满、货车帮、BOSS直聘等启动网络安全审查，有效防范采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。

App如果在隐私保护方面缺乏边界、肆意妄为，可能给个人信息安全、乃至国家网络安全留下隐患。那些天量的用户信息，人们将很难预料会以何种方式被加以利用。因此，App读取用户信息、侵犯隐私不是小事，必须被严肃调查、尽快纠正。

