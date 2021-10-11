《长津湖》剧组该捐票房？可以鼓励，不必裹挟

来源：新京报

作者：佘宗明

“请《长津湖》剧组捐出部分票房收入”……在抗美援朝巨制《长津湖》票房直冲40亿大关之际，这样一则倡议在网上热传。

倡议书称，很多观众都是冲着70多年前的志愿军战士去的，是奔着身着薄衣走向冰天雪地的勇士去的，是他们用难以置信的坚忍和英勇撑起了《长津湖》的票房，所以“请《长津湖》剧组及制作单位，将扣除制片成本后的全部票房收入捐给志愿军老兵，尤其是现在尚健在的九兵团战士和烈士遗属。”

虽然是“请”“郑重呼吁”，但在网上，这份建议也在“舆论加码”中几乎变成了软性要求。

问题来了：《长津湖》剧组该捐出部分票房收入给老兵吗？

个人看法是：可以鼓励，不必裹挟，“自愿”很重要。

《长津湖》当然是爱国主义题材电影。现实中，驱使人们走进电影院去观看这部影片的，除了这部“史诗级巨制”的精良制作与叙事技巧等，还有爱国主义情绪。

从舆论反馈看，花钱去看电影的，还有部分老兵及其子女——作为亲历者与见证者的他们，原来是“素材贡献者”，现在是“票房贡献者”。

以各种方式对这些老兵及烈属致以敬意、待以善意，是整个社会应为之举——这其中也包括《长津湖》片方。事实上，电影对英雄群像的描绘，本就是种穿越历史的致敬。

但需要看到，《长津湖》虽是主旋律电影，但其导演、编剧、拍摄、制作、发行等环节，很多都是商业化运作。

媒体报道称，《长津湖》在整个拍摄过程中，动用了累计超过7万人次的群众演员，影片工作人员的总和则超过了7000人，共有来自全世界的80多家特效公司参与了影片的后期制作，参与电影制作的工作人员超过了1.2万人。最终总投资达13亿元（人民币，下同，2.73亿新元），成为了截至目前中国电影史上最贵的电影。

若这确凿无疑，那按照电影票房分成比例（投资方只能拿到票房的33%左右），《长津湖》票房加视频网站分发收入，恐怕得超39亿元才能“回本”。

拍电影不是请客吃饭，还得有人餐后买单。某种程度上，也只有给这些投入者合理的市场回报，才能鼓励更多人源源不断地进行主旋律影视创作。

进一步言之，在革命历史题材主旋律电影已引入商业化运作模式的背景下，“让市场的归市场”的规则不应失效。

揆诸现实，虽然有题材优势“加成”，但这类题材影视创作并不都能盈利，高票房更多的是对精良制作、精准营销的犒赏。如果盈利了就得捐出扣除成本后的票房，这就有违市场逻辑。长此以往，可能就少有人用心去拍、去打磨主旋律精品电影。这可能会导致“双输”局面。

毫无疑问，对老兵和烈属，整个社会当善待。这就提出了多点要求：各地当按照《退役军人保障法》《革命烈士褒扬条例》等法律法规的要求，有力保障那些优待举措落地实施；社会多方该保持更多的敬意与关切。从履责维度看，保障他们待遇的义务，首先需归口部门去落实，社会化主体则可以更多地从公益层面切入，去改善他们的生活。

无论是着眼于主旋律电影商业化运作的可持续，还是立足于老兵烈属的待遇保障责任的层次，都不宜站在道德高地上去绑架剧组一方。要允许他们的付出获得正当的市场回报，而不能要求参与方都是“做公益”“献爱心”。

但另一方面，也得承认，《长津湖》票房一骑绝尘，确实吃了爱国题材红利。

可以说，很多人从国庆档里选中《长津湖》，不只是用脚投票，还是用“心”打CALL。正是那股爱国主义情绪，助推着其票房屡创纪录。

从情感上讲，可以鼓励片方在盈利基础上自愿捐出部分票房，用于帮扶老兵等公益事业。“本分”之上是“情分”，帮老兵和烈属就算不是本分，也可以是情分。对那些巨制，部分人怀有更高的“向善期许”也在情理之中。

这方面不乏范本：在此之前，电视剧《三八线》部分演职人员就发起了志愿军老兵帮扶计划，倡导社会为那些生活在偏远山区、行动不便、生活困难的老兵提供“定制化帮扶”。

“我们不能为银幕上的战士感动得一塌糊涂，却对现实生活中的老兵缺少必要共情”，“爱国先要爱‘人’”，网友的这番说法不无道理——这不只对《长津湖》片方适用，更对全社会普适。这就需要，包括《长津湖》片方、观众在内的所有人在走出电影院后，能在力所能及的范围内，用实际行动向现实中的许多老兵和烈属予以关怀。

说到底，在这事上，我们可以鼓励自愿而为，但不必搞“逼捐”逻辑。道德裹挟不可取，关爱老兵烈属则不可不为。

