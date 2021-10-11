“我的作风一贯很霸道” 城投公司经理花公款“强买”停车场

来源：每日经济新闻

中央纪委国家监委网站10月11日发表文章，讲述了一位城投公司经理走向腐败的过程，他曾拒绝为违规矿老板说情打招呼，但随着时间推移，权力带来的甜头慢慢让林柑蕾感觉飘飘然，到最后竟公然搞“一言堂”，让城投公司花公款买了自己投资的停车场。

2020年7月，中国湖南省安化县城镇建设投资开发有限公司原党组书记、经理林柑蕾因涉嫌严重违纪违法，接受县纪委监委纪律审查和监察调查。2020年12月，林柑蕾被开除党籍、取消退休待遇。2021年1月，林柑蕾涉嫌犯罪问题被移送司法机关。

2020年被查时，林柑蕾刚提前退休一年多。翻开他的履历，可以看出一帆风顺的成长之路——20岁学校毕业，23岁在安化县政府办法制办工作，先后担任县法制办主任、县政府办副主任，后调到县煤冶局、县城投公司任“一把手”。

“当初我还是比较勤奋的。”林柑蕾回忆，自己走马上任煤冶局局长之初，也曾亲自带领安监人员坐镇煤矿井口查验，整治安全生产顽瘴痼疾。为整肃行业作风，他也曾拒绝为违规矿老板说情打招呼。

可是随着时间推移，权力带来的甜头慢慢让林柑蕾感觉飘飘然。2014年至2015年，他以班子研究决定的名义，违规发放津补贴21万多元（人民币，下同，4万4000新元），期间还收受管理服务对象礼品礼金万余元。

2015年，为解决单位接待经费开支，林柑蕾召开局党组会议研究，决定以煤矿企业主赵某的名义申报国家煤矿技术改造资金。“当时煤冶局股长蒋某和局长林柑蕾分别给我打电话，他们说想要借用我的清塘铺镇煤矿资质，以申报技改资金的名义领钱。”赵某说，对方当时承诺只要争取到资金，愿意支付5万元好处费。

不久，赵某成功申报到了40万煤矿技术改造资金。经林柑蕾审批同意后，县煤冶局将该40万资金拨付给了赵某。林柑蕾与赵某联系，希望按照之前的约定将钱返还给煤冶局。

赵某爽快地答应了，但考虑到县煤冶局和林柑蕾多年的关照，赵某不仅没敢拿那5万元的好处费，还多给了县煤冶局5万元以表谢意。

钱到账后，林柑蕾便召集财务人员开会研究，决定将该笔45万资金中的34万余元用于支付局里在商铺里预支的茶叶、烟酒等费用，而剩余的10万余元则用于林柑蕾协调关系支出。

在单位内，林柑蕾打着集体决策的旗号干着违纪的事；而在单位外，他把权力当成了资本，做起了自己的停车场生意。

谌某是某建筑工程公司的老板，与林柑蕾认识多年。2014年，谌某计划购买嘉和一期地下停车场，考虑到买下该停车场后需要继续投入资金，想借助林柑蕾的影响力解决停车场过户等问题，便邀约林柑蕾入股。

“当时候，我们约定，我出资大概只占了三分之一，但利润各拿一半。”林柑蕾觉得有利可图，便答应了。

2015年，林柑蕾和谌某以420万元的价格合伙买下了地下停车场，林柑蕾实际出资123万元。在林柑蕾帮助下，谌某顺利地将地下停车场的产权过户到了自己名下。

2016年，林柑蕾任安化县原城镇建设投资开发有限责任公司党组书记、经理。对谌某来说，“生意伙伴”成为城投公司“一把手”，办事更方便了。

“当时停车场效益不好，我听到城投公司准备在县内收购一批固定优质资产，于是和林柑蕾讲，干脆让城投公司把这个地下停车场收购了，早点把钱套现出来。”谌某说。

价格定好之后，林柑蕾安排工作人员起草向县政府请示以1000万元以内收购嘉和一期停车场的报告，在征得领导“同意按程序办理”的批示后，林柑蕾便让资产经营部工作人员对地下停车场进行评估调研。

而去实地考察的工作人员发现，该地下停车场已出售部分车位，并且嘉和一期小区税费未结清，土地产权无法过户，还存在内涝风险，不属于优质资产，建议不予收购。

“尽管相关部门发表了不同的意见，但是最后我搞了一言堂。城投也知道我的作风一贯很霸道，别人不敢反对。”林柑蕾召开公司例会，拍板以998万元的价格收购地下停车场。

2016年12月，城投公司与谌某签订转让合同，约定收购款分两笔付清，签订合同后先支付499万元，等房产过户后再支付499万元。然而第一笔收购款支付后，因当时房产、国土正值实行“两证合一”改革，地下车库因产权不清，无法办理过户手续，所以第二笔收购款一直未能支付。

在这种情况下，谌某再次找到林柑蕾，告诉他年底资金周转紧张，希望尽快把收购尾款拿到手。

此时，林柑蕾也听到小道消息，感到自己可能会被调离城投公司。为了尽早回笼资金，他在没有通过经理会研究的情况下，违反合同约定，以情况特殊为由，擅自做主拍板支付谌某第二笔收购款399万元，仅扣留尾款100万元。

2017年初，谌某到林柑蕾家拜年，将银行卡交予林柑蕾。卖了停车场，林柑蕾共获得股份利润和干股利润204万元。

不久，有群众举报地下停车场相关问题，县委巡察组找到林柑蕾谈话，林柑蕾并未如实说明问题。他担心自己被纪委查出参与其中，将上述银行卡退还给谌某，并与其商定，等风声过后再说。

其实，县纪委监委对此事的调查一直没有停止。2019年1月，提前办好退休手续的林柑蕾以为自己已经平安着陆，未想到一张留置决定书送到了他面前。