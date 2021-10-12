赵薇夫妇又怎么了？遭民生信托起诉 还牵涉史玉柱

来源：微信公众号“每日经济新闻”

近日，中国民生信托有限公司将赵薇及其丈夫黄有龙、巨人网络集团董事长史玉柱三人告上法庭。10月9日新增的开庭公告显示，此案案由为保证合同纠纷，将于2021年11月8日在北京市第四中级人民法院开庭。

公开资料显示，民生信托为泛海集团旗下投资机构，前身为中国旅游国际信托投资有限公司，注册资本70亿元（人民币，下同），控股股东为武汉中央商务区股份有限公司。

据相关法律规定，保证合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的合同。保证合同纠纷，是指在保证人(第三人)与债权人签订的在主债权人不履行其债务时，由保证人按照约定及行债务或者承担责任的合同中产生的纠纷。在确定案由时，当事人同时就主合同和保证合同提起诉讼的，应以主合同确定案由，不适用“保证合同纠纷”案由。

值得注意的是，民生信托与赵薇曾有过诉讼恩怨。今年6月，民生信托曾上诉赵薇及合宝文娱集团有限公司，案由亦为保证合同纠纷。在此案司法协助信息中，赵薇持有合宝文娱4.15%的股权被冻结，涉资500万元。

此外，赵薇名下还有多家公司股权被冻结，《每日经济新闻》注意到，在赵薇目前存续的7家企业中，有5家企业的股权已于今年4月被冻结。2021年4月28日～30日，赵薇作为被执行人，其名下5家企业的股权先后被冻结，分别为：

北京普林赛斯文化传播有限责任公司，赵薇投资比例70%并担任监事，被冻结股权210万元；

北京易聚创意科技有限公司，赵薇投资比例10%，被冻结股权12.6万元；

龙旭新（北京）商贸有限公司，赵薇投资比例100%并担任监事，被冻结股权50万元；

合宝文娱集团有限公司，赵薇投资比例4.51%，被冻结股权500万元；

芜湖东润发投资有限责任公司，赵薇投资比例90%，被冻结股权900万元。合计被冻结股权金额达1672.6万元，被冻结期限均为1095天（3年）。

上述5家公司外，赵薇持股95%的西藏龙薇文化传媒有限公司也曾被冻结190万元的股权。然而记者在启信宝中查询西藏龙薇文化传媒有限公司相关信息时，已无法查到该股权冻结的状态。

启信宝显示，目前赵薇旗下共有13家企业，其中注销2家，吊销2家，已吊销2家，在存续或者在营期间的共有7家。赵薇的投资涉猎广泛，企业类型涉及商贸、文化传媒、投资、文娱、汽车销售服务、房地产开发、餐饮管理等。

如今，赵薇自身风险有5条，关联风险则高达上千条，仅西藏龙薇文化传媒有限公司的风险就达到了788条，类型主要为民事案件、证券虚假陈述责任纠纷等。

事实上，从2017年开始，赵薇个人就不再成立新公司。

或许是无暇再顾及资本市场，赵薇开始了她的撤资之旅。今年4月，赵薇从上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）撤资，不再担任股东。

此前报道，赵薇70%控股的北京普林赛斯文化传播有限责任公司退出多家公司股东行列，最近退出的一家公司为上海同童欣文化传播有限责任公司，该公司实控人由赵薇变更为魏启颖。据悉，魏启颖为赵薇的母亲。

说到普林赛斯，这是赵薇旗下的演出经纪公司，此前翻车的张哲瀚，便是这家公司的艺人。2013年赵薇执导的电影《致青春》，普林塞斯便是投资方之一。有消息说，赵薇作品被突然下架，也是受张哲瀚事件牵连。但赵薇被封杀超话和作品突然被下架具体原因目前尚不明确。

另外，赵薇丈夫黄有龙近期也被爆出在香港被追债近3亿港元。据媒体6月份报道，万汇有限公司向香港高等法院递交起诉书，状告黄有龙拖欠两笔贷款和利息。

报道称，黄有龙在2016年8月跟原告签订协议，向其贷款1亿港元及5000万港元，为期1年以及3个月。原告称，黄有龙总共只偿还了两笔贷款产生的部分利息，共计2300万港元。截至递交起诉书之日，黄有龙连本带利仍欠款逾2.75亿港元。

值得注意的是，赵薇大赚的2015年，中国影视行业发展进入爆发期，唐德影视借势成功IPO。作为重要股东的赵薇，神采飞扬地出现在敲钟现场。这时的赵薇，已站在了资本市场声誉的最高点，舆论更将“女版巴菲特”的称号送给了她。

2016年春节，影视行业爆发，更多的资本充当着门口的野蛮人。赵薇的财富故事，更让一大波明星发现：原来资本市场如此造富！

于是，在影视行业积累一定财富的明星们，纷纷进入资本市场，他们采取的方法一是购买上市公司原始股，等待上市后高价套现；二是自己成立“壳”公司，由上市公司高溢价收购。

资本市场对影视业的疯狂炒作引发监管关注。2016年5月，监管层收紧对影视并购标的重组审核，共有19家影视公司上市失败。

此时，赵薇迎来了她在资本市场上的至暗时刻。

同年底，赵薇的公司龙薇传媒要花30亿元，买下A股上市公司万家文化近三成的股份。然而，在30亿元的收购资金中，只有6000万元是赵薇自己的钱，剩下的钱，一半靠借，一半靠股票质押，相当于“空手套白狼”。

这个事件曝光后，交易于2017年3月被终止，万家文化股价大跌，散户损失惨重。2017年11月9日，证监会对赵薇和黄有龙处以30万元罚款，且5年禁止进入证券市场。

喧嚣一场过后，赵薇沉寂了下来。赵薇沉寂的2019年，国内有1884家影视公司关停，不只是中小公司，影视行业的上市公司日子也很难过。

据《中国民商》，北大文化研究院陈少峰表示，大多数明星并不擅长投资，“赵薇有很多商界朋友，有更深入了解商业和结合资源的机会，何况她的投资与其说是个人的投资，还不如说是家庭的投资。”他认为，赵薇的案例是特例，不可复制。

赵薇的公开言论与陈少峰的观点遥相呼应。2015年，赵薇接受《新京报》采访时，话里大概意思是，“我其实完全不懂投资，都是家人在做这些事情。当然，钱很重要，当你没钱的时候，你不得不考虑赚钱，会做很多违心的事情。”

