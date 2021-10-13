教培退潮，成人职教成为培训机构热门选项

来源：工人日报

随着中国“双减”政策落地，以K12(指学前至高中阶段的基础教育)为主营业务的教育培训机构步入寒冬。一些机构宣告闭店，而另一些机构则选择转换赛道，其中成人职业教育成为这些机构的新方向。

如今，越来越多的人接受终身教育的理念，边上班边考试成为上班族的潮流。人才对职场需求的提升推动着消费升级，其中最明显的是教育类知识产品。从职业资格考试到人才招录考试、专业技能培训等，成人职业教育潮水一般在教育赛道滚滚向前。

当教培行业退潮，成人职业教育成为培训机构入局、转型的热门选项。转换新赛道能否跑得顺利，能不能推动成人教育行业的质量提升？为此，记者进行了采访。

K12选手入局新赛道并非易事

“双减”之后，在山东一家培训机构担任授课老师的付磊越发感到焦虑，课时减少、学员减少、工资减少，让他不得不思考未来的出路。

付磊告诉记者，身边的同事有的也到职业培训学校求职，但只是先从咨询做起，做授课老师的很少。“专业不对口是最大的原因。我已经在教培行业做了近7年了，还是希望可以继续做授课老师，之后我也会多看看私立学校的教职岗位”。

同样，运营了多家培训学校的王鹏，也对是否涉足职业培训学校感到不确定。“‘双减’之后，身边一些同行已经关闭了自己的机构，因为我的学校更多偏向素质教育，所以学科教育减少后，机构还能坚持运维”。

王鹏告诉记者，职业教育作为教育发展的大方向，是“风口”，有政策红利。但不同于K12教育，成人职业教育，像公务员、教师资格证之类的考试培训，学员以考证为主，续课率不高，而且成人职业教育细分的品类非常多且专业性很强，如果全面布局，需要很多人力物力。“中小型培训机构如果转换赛道，硬件师资全部要更新，等于重新创业。所以我还在观望未来素质教育和K12教育会如何发展”。

业内人士指出，哪怕是曾经的K12头部机构进军职业教育领域，也不可避免遇到赛道竞争的压力。以人才招录考试培训为例，中公教育、华图教育、粉笔教育已发展多年趋向成熟，形成“三足鼎立”的态势，具有规模和市场优势。新入行者得深入思考如何作出自己的特色与成绩，防止陷入职业教育赛道“内卷”。

成人职业教育“炙手可热”

成人职业教育并非是“双减”后才成为新赛道。据前瞻产业研究院数据，2014-2019年，我国职业教育市场规模总体呈逐年增长态势，年均复合增速达11%。

“双减”之前，新东方、高途等K12教育领域的头部机构，已着手发展成人职业教育。2020年5月，高途表示，成人教育业务板块已被定位为该公司新的增长引擎。今年3月，新东方数亿人民币A轮融资提供给公职类考试培训服务的导氮教育，这是新东方首次投资公考类培训机构。

“双减”之后，K12业务退潮，职业教育迎来了更多的新动作。高途将2021年视为自己的第三次创业，今年7月，“高途”App新上线，记者在该App中发现，其涵盖了英语、会计、公务员、教师、事业单位、医疗考试等十多种成人职业教育项目。同为K12教育龙头的好未来举行轻舟品牌发布会，宣布将正式进入职业教育领域，不仅包括传统的职业技能类，还会包括新型职业类和成人学历类。

摩根士丹利发布的《职业教育专项研究报告》指出，中国服务业的增长和制造业技能升级需求将推动职业教育市场的成长，预计2030年前，我国非正规的职业教育和培训市场每年增长8%，规模预计将扩展到8700亿元。

在北京师范大学教育学部讲师刘幸看来，培训机构进入职业教育领域，对于我国的职业教育发展是一件好事情。“‘双减’将过去义务教育阶段中过度的商业因素一一剥离，还原其民生事业的本质。同时将社会资本引向一些亟待发展的领域，如职业教育，有利于改善中国的整体教育格局，也有利于培养国家需要的高技能人才”。刘幸讲道。

在新赛道上如何跑得更好

余蕊曾担任过4年的公务员考试教师，可去年年底，她失落地离开了她的岗位。余蕊告诉记者，近年来，考公热、考教资热带动了职业培训机构的发展，部分机构为扩大市场盲目开课，“但师资是个大问题，有些老师，不管专业如何，通过简单培训即上岗，同时教授公务员考试和教师资格证考试内容，行业师资良莠不齐”。

根据艾瑞咨询发布的《2021中国职业培训行业研究报告》，职业教育相关政策频出，对职业培训机构而言，机会挑战共存。职业培训行业迎来经济转型时期新的发展机遇，市场空间广阔，随着新玩家涌入和新技术渗透，竞争将更加激烈。总体而言，行业向规范化、市场化发展，利好有资金实力和教研及师资能力的头部机构。

优秀的师资之外，刘幸指出，企业用人注重实操，近些年来，诸如教师资格证等职业资格考试中也增加了实操环节的考察比重，“职业教育不光是动嘴皮子。不管是现在还是未来，职业教育机构也应注重培训学生的实操技能，完善场地、设备等配套设施，利用好线上和线下资源，让学生不仅能获得丰富的教学资源，还能够学以致用”。

近年来，国家实施了一系列新时代职业教育改革的重要举措，包括高职百万大扩招、1+X证书制度等。北京电子科技职业学院生物工程学院教师问亚琴建议，职业培训机构可以加强与职业院校、领头企业的深度合作，优势互补，“针对学生、成人、再就业人员开发不同类别的培训课程以及适合行业发展的职业资格证书，让职业证书有门槛更有含金量”。