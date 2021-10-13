来源：北京青年报

作者：冯海宁

据第七次全国人口普查数据显示，中国60岁以上的人口超过2.6亿，占比18.7%。按照中国的传统观念，这些老人在家庭中往往承担“带孩子，做家务”的重任。其中，越来越多的老人为了照顾孩子背井离乡来到陌生的城市，面临语言不通、孤独、怕生病等问题，融入新生活不易。

“老漂族”已引起舆论多次关注，但一些实际问题至今仍未解决，所以，在中国第9个法定“老年节”到来之际，社会再次聚焦“老漂族”并重视“老漂族”所面临的问题很有必要。“老漂族”是一个庞大的群体，在流动人口中占比不小，这其中，既有单独流动的老人，也有随子女外迁老人。加快解决相关问题，既是帮助“老漂族”在城市安享晚年，也是解决年轻夫妻的带娃之忧。

“老漂族”在城市面临哪些问题？每天总是在忙，日常生活比较单调；由于语言不通，影响与人沟通交流；遭遇智能鸿沟，面临生活不便；深感孤独，如同生活在孤岛上。“老漂族”还有各种担忧，比如担心体力精力不足成为负担，因异地就医报销难担心自己生病等。另外，对未来生活迷茫，多考虑回老家。

表面上看，“老漂族”与子女、孙辈生活在一起，既能享受天伦之乐，也能互相照顾。但实际上，“老漂族”面临多种问题，心存多种担忧，幸福指数不是外界想象的那么高。要改变“老漂族”的现状，笔者以为，要先认识到“老漂族”的作用与价值，然后拿出更有针对性的解决方案。

据广州市社科院研究人员2019年对“老漂族”的调查发现，多数“老漂族”都是为照顾儿孙而来，他们一定程度上为城市发展做出了贡献，客观上起到了弥补当前城市在育儿、养老等方面服务不足的作用。

尤其在“三孩”时代，“老漂族”的作用更加重要。此前“老漂族”主要照顾一两个孩子，而从今年5月31日起中国正式进入“三孩”时代后，部分“老漂族”可能要照顾三个孩子，压力更大也更辛苦。如果不能妥善解决“老漂族”的问题，也会带来家庭矛盾，影响一些适龄人口生育意愿。

因此，能否把“老漂族”纳入三孩政策支持体系，值得考虑。从近几个月情况看，各地支持“三孩”的热情都很高，或以现金补贴生育，或以奖励假等鼓励生育，效果可期。但只鼓励生育是不够的，生育后谁来带娃，也是影响很多家庭生育决策的重要因素。如果能鼓励“老漂族”帮子女带娃，具有多重意义。

众所周知，老人帮子女带娃，不仅子女更放心，而且也能在一定程度上减轻经济负担。但让老人帮忙带娃的前提，是为“老漂族”创造适宜的生活环境，解决他们面临的问题，消除他们的担忧。尽管解决相关问题并不容易，但这却是子女、城市乃至国家层面必须要面对的问题。

作为子女，要理解父母在陌生城市的不易，要尽己所能帮父母减轻压力。城市发展也应把“老漂族”纳入三孩政策支持体系中，既要为其提供均等的公共服务，出台更多优待老人的政策，也要通过社区解决现有的交流、孤独等问题。

从国家层面来说，最需要迫切解决的是“老漂族”异地就医报销难题，因为老年人多涉及健康问题，而医保统筹目前只到省级层面。能否优先解决老人异地看病报销问题，需要结合“三孩”国策予以考虑。