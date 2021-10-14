来源：中国青年报

加班对当下一些职场年轻人来说是常事。年轻人是否知晓劳动法关于加班时长的相关规定？在自己的合法权益受到侵害时，他们会怎么做？近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网(wenjuan.com)，对1641名受访者进行的一项调查显示，78.5%的受访者知晓劳动法中关于加班时长的规定。面对过度加班，超半数受访者会要求涨工资或减少工作量。62.7%的受访者建议学习劳动法，保护自身权益。

78.5%的受访者知晓劳动法中关于加班时长的规定

《中华人民共和国劳动法》第四十一条规定：“用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的， 在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。”

调查显示，对于此规定，78.5%的受访者表示知晓。

目前在武汉一家国企工作的龙明(化名)虽然知道国家对加班时间有一定限制，但对具体内容不太清楚。他感觉，目前所在的单位是基本按照要求做的。而之前所在的上海某外包公司，加班频繁，基本不会遵守这个规定。

虽然对于劳动法中关于加班时间的规定并不太清楚，但在北京一家商业银行工作的王洁确定，自己的工作单位肯定没有遵守相关规定，有部门经常需要工作日加班很久，周六日也会加班。“公司里也没有人跟领导说要求加班工资”。

面对过度加班，超半数受访者会要求涨工资或减少工作量

如果加班太多，难以承受，你会怎么办？调查显示，54.8%的受访者会直接要求涨工资，52.2%的受访者会找领导沟通，减少工作量，41.3%的受访者会建议领导招人。

谢东(化名)现在在广东一家公司工作，因为几个月前上了新系统，他的工作变得无比繁忙。谢东跟领导申请招人。公司倒是很快招到了人，但新人需要先培训，不能立即干活，也让谢东有点头疼。好在最后领导协调将现有工作量分出去一些，工作强度有所减轻。谢东直言，其实最好的办法是涨工资，“只要工资到位，没有什么事情是做不下去的”。

在北京一家会计事务所工作的90后晓丹(化名)表示，因为刚开始工作，可以接受加班，“这是一个可以让我快速成长的过程”。但她不想一直持续这样的状态。如果能力达到了一定高度，她会更多地考虑生活和家庭。晓丹认为，人生不能只有工作，还有更多美好的事物值得追求。

调查中，如果加班太多，难以承受，32.8%的受访者会寻找其他工作机会，准备跳槽，23.6%的受访者会消极怠工、请假以示不满，10.2%的受访会默默忍受。

王洁今年换了部门，基本不加班了。去年曾因加班太多，有一段时间一直是濒临崩溃的状态。知道单位涨薪不太可能，她找了领导，希望减少工作量。领导说会招人跟她一起干，所以她只能硬着头皮先干着，但招的人一直没有到位，好在后来换了部门。“因为当时是毕业第一年，换工作也不太现实。但如果真是沟通无效，没有办法的话，我会考虑跳槽”。

62.7%的受访者建议学习劳动法，保护自身权益

对于现在的职场年轻人来说，如何才能更加科学合理地工作？调查显示，62.7%的受访者建议学习劳动法，保护自身权益，53.7%的受访者呼吁惩处不遵守劳动法的企业，51.1%的受访者希望企业压缩不必要的“文山会海”。

王洁的体会是，要让年轻人科学合理地工作，企业和员工都要作出努力。从企业的角度讲，要合理统筹人员安排，明确人员分工，不要超额分配工作量。她感觉，很多加班都是管理不力导致的。从员工的角度，要合理规划时间，研究如何提升工作效率，争取所有的工作都能在上班时间内完成，久而久之会形成一个良性循环。

在山东一家出版社工作的钱然(化名)感觉，他的工作中，开各种会、写各种报告和汇报材料，占据了相当多的时间。据他观察，这是目前很多单位普遍存在的问题。他建议，进一步压缩不必要的报告和会议，真正把时间用到有意义的工作中。

调查中，49.7%的受访者建议个人进一步提高工作效率，46.2%的受访者建议企业更合理地统筹人员分工，29.4%的受访者建议全社会加强对工作生活平衡的重视。

龙明分享了自己在工作中提高效率的方法：最好每周或每三五天有一个较详细的工作计划，合理分配工作时间。如果加班了，之后最好做一次复盘，看看是什么原因导致的加班，以及怎样做能减少甚至避免加班。龙明相信，这样做一段时间，能够有效提升工作效率。