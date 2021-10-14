拿什么拯救你，暴雨中的山西古建？

来源：成都商报电子版

“国保晋祠多处建筑屋面漏水，国保天龙山石窟部分石窟漏水，国保千佛洞石窟万佛殿屋顶塌落漏水，国保运城盐池禁墙东禁门瓮城大面积坍塌……”山西有2.8万余处古建。近期，持续多日的强降雨波及山西中南部，令当地众多古建不同程度受损。

据山西省文物部门统计，截至10月10日中午12时，各地共上报1763处不可移动文物不同程度地出现险情。其中，全国重点文物保护单位177处，省级文物保护单位137处，市县级文物保护单位660处，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物789处。

10月11日，成都商报-红星新闻记者实地探访山西多处受损古建，有的地基塌陷，有的围墙倒塌，还有的持续漏雨。目前相关工作人员已经采用遮盖、临时支护等措施，防止文物险情进一步扩大，并正在抓紧上报、编制抢险和保护方案。

成都商报-红星新闻记者 潘俊文 任江波 实习生 王语琤 综合新华社

临汾 丁村民居

部分院落围墙开裂 地基塌陷

丁村民居位于临汾市襄汾县城南4公里的汾河东岸，是一处典型的明清民居建筑群，共40座院落。1961年，丁村民居被公布为山西省重点文物保护单位，1988年1月13日，被公布为全国重点文物保护单位，被誉为“封建社会农业庄园”的活化石。

临汾市丁村民居16号院大门是10月4日凌晨塌陷和倾斜的。丁村民俗博物馆副馆长张培梅收到巡逻人员的信息后，一边将情况进行上报，一边开始组织人员运来钢管支架、铁皮和塑料篷布，将大门进行支护，并在上面盖上铁皮和篷布，防止大门倒塌。

“几十年没见过这么大的雨，而且持续时间很长。我们天天排查，建筑物还是出现了险情。”张培梅说，自从暴雨来袭，他和博物馆的工作人员一天也没有休息，不仅要轮流对丁村民居、丁村遗址、丁村博物馆以及文物保护工程工地进行排查，还要及时疏通排水系统，防止积水浸泡建筑物，严防死守博物馆漏雨，避免展品损坏。

11日，记者来到暴雨后的丁村民居，由于景点关闭，村里的人并不多。顺着石板路往里走，经常能看到民居院落的围墙出现裂缝，有的用木棒支撑加固，有的在前面拉上警戒线，并挂有牌子提示“此处危险，请勿靠近”。相比挂牌的40座院落，一些没有挂牌的民居由于年久失修，损坏更为严重，记者看到一座房子地基塌陷，房子角落出现三四米宽的大坑，另外一座房子后墙倒塌了三分之一，木头脊梁和柱子裸露在外。

张培梅说，此次暴雨中丁村民居损毁最严重的是16号院。记者看到，该院落地面下陷，门楼倾斜，工作人员搭建了一个临时支架防房屋坍塌，并在支架顶搭了保护棚，以防雨水渗透。至于此前有文章称“丁村民居1号院正房垂脊倒塌，28号院东西厢房倒塌，几乎每处房都有险情”，张培梅称信息不太准确，1号院正房是屋顶构件脱落，28号院东西厢房倒塌并不是因为此次暴雨，而是年久失修。

张培梅坦言，丁村民居40座挂牌院落，他们拥有全部产权的只有14座，拥有部分产权的有9座，产权还在村民手中的有17座，所以部分院落管理和修缮工作比较复杂。

侯马 台骀庙

城墙塌了五六米 严重危及春秋楼

台骀庙位于侯马市北约8公里的西台神村北部，汾河滩地南侧的“古翠岭”上。相关记载显示，台骀庙建筑为明清风格，呈城堡状，由山门、台王宫殿和献殿、十殿阁罗、娘娘殿、春秋楼等组成，呈中轴对称式布局。经考察、考证，台骀庙是汾河流域最早、规模最大的一处祭祀汾神的建筑群。2016年，山西省人民政府公布为省级文物保护单位。

相比丁村民居，向南50公里的侯马市台骀庙损毁更为严重。台骀庙的西北城墙倒塌了五六米，严重危及了城墙之上的春秋楼。

台骀庙里没有设置专门的管理处，记者只在村里找到了一位兼职管理员。据管理员毕先生回忆，9月以来的持续降雨，让台骀庙附近村庄的农作物受损严重，洪水最高的时候，淹没农田，漫上路边，到达城墙下。9月26日早上6点半他起床，离开台骀庙到家里吃饭，等他7点多回去发现西北城墙已经倒塌了，他先给市文物局打电话，然后买来200米长的篷布将垮塌位置盖了起来。

记者在现场看到，五六米长的垮塌点位于台骀庙西北处，垮塌下来的砖和泥土滑到了公路上，而垮塌点上面是春秋楼的一角，春秋楼墙面可以看到明显裂缝。毕先生介绍，台骀庙建于明朝，他小时候，台骀庙是村里的小学，他曾在里面上学，后来成为了周围十里八村上香祭祀的地方。“今天因为屋顶漏雨严重，施工队正在进行修缮，没想到还没修缮好，城墙就出现垮塌。”毕先生说。

新绛 魁星楼

六年前已岌岌可危 如今在大雨中倒了

与侯马市相邻的新绛县古交镇闫家庄魁星楼也在此次暴雨中倒塌了。古建筑画家连达告诉记者，国庆期间，他看到一张魁星楼倒塌的照片十分难过，随后在网络发布一篇名为《山西这座古楼阁在大雨中倒了》的文章。

文章回忆他当初到闫家庄为魁星楼画像的场景。“这座楼在我2015年4月份去的时候就已经岌岌可危了。闫家庄魁星楼修建在村子东南的黄土台地上，下部还有一个小院子，院子东南角的魁星阁下部修筑在高大的台基上，现在台基外部的包砖成片地开裂脱落，露出里面的夯土结构……台上建有两层歇山顶砖木楼阁，看结构应是清代遗物，下层面阔三间出回廊，内部辟十字穿心门洞，腰部设平座。上层为一间，仅以四根立柱托起巨大的歇山顶。现在这座楼阁已经严重歪斜变形，下层廊柱倾倒，屋檐坍塌……”

10月4日，宗教文化出版社编辑王志宏与朋友驱车穿过位于山西省长治市平顺县的浊漳河谷，考察古建筑。该路线沿途分布有天台庵、原起寺、大云院、佛头寺、淳化寺、回龙寺、夏禹神祠等古建筑，年代跨度从五代至明清。

一路上，王志宏看到多座古建的屋体上覆盖着塑料布。“当时风也很大，路上有山体滑坡，有碗口粗的树倒在路边，天台庵的屋体上覆盖着塑料布，但依然不断渗水。” 王志宏告诉记者，浊漳河谷的一些古建筑上绘有壁画，墙壁受潮垮塌后，壁画也遭破坏，其中受损最明显的是夏禹神祠。“夏禹神祠的偏殿后墙已坍塌半米多，主殿后墙也飘着雨，文保员用塑料布遮盖，但无济于事。”

怎么办

山西省文物局：

各地正抓紧编制抢险方案

记者梳理发现，和丁村民居和台骀庙一样，此次山西洪灾受损严重的古建筑大多散布于山野和乡村。据“文博山西”统计，蒙山开化寺遗址及连理塔的南厢房，出现较大险情；临汾汾西县真武祠钟楼墙体裂缝，存在坍塌风险；运城解州关帝庙崇圣寺门楼漏雨，春秋楼二楼大面积漏雨威胁到“夜读春秋”塑像；吕梁西庄古建筑群，关帝庙戏台及三间厢房因山体滑坡坍塌……

10月10日，山西籍著名导演贾樟柯接受媒体采访时，呼吁大家关注洪灾中的山西古建。贾樟柯说，这次持续暴雨给偏远地区文物保护工作带来巨大考验，他建议政府和公众要高度重视偏远地区文物受灾情况的排查和抢救工作，防止一些文物进一步损坏，出现险情的，“大家出力相助”。

在古建筑画家连达看来，山西许多国宝级的古建筑，没有位于景点单位或围墙之中，而是散布于乡村，没有专门设置景点和围墙，通常只有一名文保员打理，长期缺乏修缮保护，此前山西气候干燥，古建防雨排水系统差，这次遇到持续暴雨，受损自然较为严重。连达认为，相比古建城墙坍塌，一些古建的塑像、壁画等文物遭雨水浸泡、受潮更应该引起重视，因为这些文物出现损害难以抢救，造成的损失更严重。

目前，山西省文物局已积极开展抢险修缮工作，要求各地采用遮盖、临时支护等措施对文物进行抢救性保护，并加强监测，及时发现险情进行处置，确保周边群众和文物的安全。此外，组织全省有资质的施工单位进入现场排险。各地正在抓紧编制抢险方案。

怎么看

别等暴雨来袭才知道“山西古建全国第一”

不知道是幸运还是悲哀，可能很多人是通过这次强降雨，才了解到山西有这么多精美绝伦、意义非凡的古建，才知道全国古建筑遗存最多的省份是山西。其实，山西不仅古建数量最多，而且是全国唯一一个保存了从唐代到清代完整建筑体系的省份。

山西古建曾有过辉煌的时刻。彼时，它们享受着香客的供奉、村民的敬畏，以及每隔几十年的修缮。然而，随着历史的变迁，这些经历了兴衰荣辱的古建许多都已经没落沉寂，有些甚至摇摇欲坠，随时面临着毁灭的危险。要知道，木结构建筑不同于其他材质的建筑，其稳定性、耐用性及其搭建时的科学性都是无法复制的。更鲜为人知的是，在这些古建里，除了常见的佛造像、神仙造像，墙壁上多绘制有精美的壁画，这些古壁画的存量同样巨大。皮之不存，毛将焉附，一旦古建告危，古壁画的情势更是岌岌可危。

由于数量大、价值高、分布广，山西古建的保护任务十分繁重。但是，由于资金、财政、地理环境等因素的影响，大量低等级古建的现状仍然堪忧。

近些年，山西文物保护的资金投入可谓空前，由之前的每年1000万元增加到了1.7亿元。可是，相较于更大数量的古建，保护力度依然捉襟见肘。尤其是在一些县，修缮资金缺口较大，相应文保经费与等待维护保护的文物资源不能匹配，让一些古建处在一种“听天由命”的状态，经不起风雨的侵蚀。

一场强降雨，让许多人知道了山西古建，而这是远远不够的，它更应该唤醒人们对古建的保护和珍惜。