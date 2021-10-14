聊啥来啥的“偷听式服务”何时销声匿迹？

来源：工人日报

作者：毛建国

很多人都有类似这样的经历：刚和朋友聊天提起某款商品，打开手机购物APP后，首页随即出现同类产品的推送广告；刚和家人商量休假打算去某地旅游，某旅游APP马上“奉上”该地最佳旅游攻略……如今，这种“聊啥来啥”的现象让人们在接受“贴心”服务的同时越发感到疑惑：“怎么就这么准？难道是APP在‘偷听’我们聊天？”(见10月12日《中国青年报》)

不少手机APP在开启时都会索取麦克风、摄像头等功能的权限，因而很多人以为这是安装和使用APP的必要前提。但很少有人计较，APP索取的相关功能权限到底该有多少、范围有多大，更没有意识到过度索权背后可能暗藏个人信息泄漏风险。

让人担忧的是，这种“聊啥来啥”的现象有一定的普遍性，且似乎有增无减。这是不是意味着自己随身携带的手机某种程度上成了“窃听器”？

从技术层面上讲，做到这一点并不难。只要APP获得了访问麦克风的权限，就可以在后台运行并监听用户信息，当出现某些特定的关键词时，其就可以记录并上传至服务器，然后再给用户推送相关内容。有的APP还跨平台推送相关信息内容。有专家介绍，目前许多软件都会分析用户的关注、收藏、评论、转发等操作记录，然后用于提供个性化内容。除了APP开发商，互联网服务商也能通过收集用户使用习惯、地理位置等敏感信息，对用户进行“精准画像”。

然而有多少人希望自己被过度关注？尤其是推送一些不明觉厉的广告信息？无论具体是哪种情况，上述“贴心服务”都会让人感到不安，这种服务实在有点儿吓人。

技术本不存在善恶，可如果这样的技术被滥用甚至恶用，后果恐怕不堪设想。

有一种观点认为，既然享受了互联网带来的便利，就得让渡一部分权益。问题的关键在于，任何让渡都应该是有边界、有底线的。即便一些运营商和平台出于给用户更好的使用体验等目的，需要收集一些信息，也应该遵循“最小必要”原则，而不是肆无忌惮地成为一个信息“吞金兽”。

更让人担忧的是，一些互联网公司在搜集个人信息后，还用科技、大数据、公益等名目包装自己，以此挤兑传统行业或者在资本市场捞取好处，这种现象已经引起有关部门重视。

2021年国家网络安全宣传周已于近期正式启动，个人信息保护问题依然是此次活动的重要议题之一。约束无所顾忌的心、管住伸向用户的手、尊重用户权益、保证信息安全，这是互联网企业必须做好的事。一定意义上讲，这也是实现行业长足发展必须跨越的一道坎儿。11月1日起，中国个人信息保护法将正式施行，期待其落实能够让上述“贴心服务”尽快有所收敛直至销声匿迹。