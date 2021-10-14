花钱躲避审核 防沉迷如何防住“游戏租号”？

来源：工人日报

中国国家新闻出版署日前印发通知，要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日的20时至21时向未成年人提供1小时服务。但《工人日报》记者采访发现，虽然网游企业积极落实新规，但未成年人仍可通过“租号”的方式在非规定时间无限制打游戏。

记者发现，网上活跃着大量账号出租平台。迫于新规的压力，部分平台设置了“实名认证”环节，却把关不严漏洞百出；还有平台非但不核实买家是否成年，反而以“无防沉迷”为卖点诱惑未成年人下单。通过外挂程序自动登陆游戏，轻松规避游戏平台的审核，钻“防沉迷机制”的空子。

使用外挂程序避开“防沉迷”

“防沉迷系统够严密的了，他们怎么还有办法？”北京一名六年级学生的家长周先生最近心情复杂，游戏禁令出台后本以为可以高枕无忧，半夜却抓到儿子猫在被窝里打游戏。孩子的“供述”更让他感叹“防不胜防”，“竟然省下零花钱租了一个账号，段位更高还没有时长限制。”

近年来，游戏行业快速发展，租号生意水涨船高。就大部分网游而言，游戏体验取决于充值金额，动辄上百元的装备让不少追捧者望而却步，也让租号平台从中嗅到商机。

游戏租号是如何绕过“防沉迷机制”的？

游戏评论博主沈阿杜告诉记者，租号利益链由号贩子、租售平台、第三方登号软件构成。“登录网游需要进行实名验证，而租号平台通过外挂程序，自动向系统提交已通过验证的账号。未成年玩家付款后会获得密钥，只要在登号软件上输入，就能直接进入游戏页面。”

为应对这种隐秘操作，游戏企业引入人脸识别技术。今年，腾讯在旗下60多款游戏上线“零点巡航”功能，对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的账号进行人脸重点筛查。

根据腾讯游戏发布的最新数据，截至2021年6月，平均每天有580万个账号在登录环节、2.8万个账号在支付环节触发了人脸识别验证，其中因拒绝或未通过验证，登录环节有91.4%的账号被纳入防沉迷监管，支付环节有87%的账号被拦截了充值行为。

也就是说，即使未成年人登录时冒用家长或他人信息，也可能在不定时触发的人脸识别面前败下阵来。沈阿杜说，使用租来的账号就没有这个“烦恼”，若弹出人脸识别，租号平台都会承诺按剩余时长退款，或者给买家换个账号。

未成年人租号“一路绿灯”

目前，在手机应用市场和各大电商平台，均能轻易搜到游戏账号租售APP及店铺。记者在某头部平台主页看到，其租赁范围囊括王者荣耀、和平精英等近200款手游，以及英雄联盟、绝地求生等近300款端游，每款游戏都有大量账号招租。

业内人士透露，平台上的账号来源有三种：号贩子通过社交平台寻找成年玩家收号；租号平台多渠道搜集身份证信息自行注册；从职业盗号的不法分子手中批量购买账号。

以大热游戏王者荣耀为例，账号租价由段位、皮肤数量、英雄数量决定，大部分账号要价低于10元，还有“租3送2”“特价包夜”等优惠。其中，要价最高的是拥有351个皮肤，104个英雄的最强王者账号，租一小时也仅需17元，在学生的承受范围之内。

记者发现，随着“防沉迷”监管不断收紧，租号商家为掩人耳目，纷纷在登号环节增设实名认证，背地里却给未成年买家连开“绿灯”。一家规模较大的平台在主页提示“未成年人禁止下单”，但记者随意输入身份证号也能通过验证。在某淘宝店铺，客服不仅没有核实记者年龄，反而在记者委婉表示“尚未成年”时，暗示可以提供有效身份证号。除此之外，很多店铺给招租的账号打上“已解防沉迷”“已实名认证”的标签，以此招徕未成年顾客。

“租赁业态下，账号的持有者和使用者毫无关联，游戏平台的限制举措力度减弱很多，监督未成年人的任务也就前移到了账号租售平台。如果他们不能自我收束，未成年人租号畅通无阻，‘防沉迷系统’就成了摆设。”沈阿杜说。

多举措堵住身份识别漏洞

对于账号租卖乱象，腾讯游戏有关负责人表示，账号租赁违背了用户服务协议，目前已向超过20家账号交易平台和多个电商平台起诉或发函，要求停止相关服务。腾讯将升级防沉迷系统，严格审查频繁异地登录或更换设备的账号。

东南大学网络空间安全学院教师高天翀分析称，部分游戏企业使用人工智能算法来识别账号使用者和持有者是否一致。未成年人习惯的游戏时间、语音交流的频率和成年人存在差异，算法会据此进行比对，可疑时才会触发人脸识别。为保障用户体验，一些游戏平台可能会降低触发标准，加之算法本身也有误差，未成年人就会被漏掉。相关部门亟须通过调研统一标准，督促游戏企业对用户进行动态实时身份认证。

值得注意的是，在《个人信息保护法》中，生物识别和不满14周岁未成年人的个人信息被列为“处理时需监护人同意”的敏感信息。高天翀表示，游戏行业和租号平台采集人脸识别、指纹等生物信息时，需格外注意保护未成年人隐私，杜绝超授权范围使用。对此，监管方应做好评估备案，及时回应公众的疑虑。

沈阿杜建议，治理租号应该疏堵结合。“网游的市场规模和玩家数量都在急速扩张，不能否认账号租售存在天然需求，应当在对‘防沉迷’严密把关的前提下，不断规范、完善租号产业。对于喜爱高端装备又无力购买的玩家，游戏企业自身也可以提供账号短期租赁服务，或以其他方式满足他们的愿望。”