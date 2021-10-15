镇书记被曝系“爱马仕皮带”，认真调查符合“抓小抓早”原则

来源：新京报

作者：马涤明

据报道，10月13日，针对有消息称中共湖南衡南县三塘镇党委书记周小云系爱马仕皮带高调参会，三塘镇一名相关负责人对媒体记者表示，周小云所系皮带为140元（人民币，29新元）的仿制品。

镇党委书记的一条皮带之所以引发一场网络事件，是因为，爱马仕是一种奢侈品品牌；而官员身上有奢侈品服饰，则是一种“敏感问题”：官员是不是“很有钱”？或是别人贿赂的？

从爱马仕官网上看，爱马仕皮带价格从几千元到十几万元人民币不等，但在电商平台上，也有几百元的，应该就是所谓的“仿制品”。按照三塘镇官方说法，周小云腰间的“爱马仕”就属于后者，是花140元在地摊上买的，而且周小云并不知道这个皮带的品牌（是奢侈品）。

按理说，一镇党委书记未必买不起爱马仕，但即便如此，也不能说曝光“镇书记系爱马仕皮带”以及围观的网友就是小题大做。

首先，官员廉政、权力监督问题无小事，公职人员更应习惯于在社会“聚光灯”“显微镜”下接受公众监督。

何况，因“小事”被曝光而被发现更多问题的情况，也是大有先例。甚至，一根烟、一块名牌手表的背后，都有“故事”。在此现实语境下，网友质疑官员身上的奢侈品皮带，并非“没事找事”。

而从当地反应来看，官方也没把“官员系奢侈品皮带”当作小事，不单是该镇相关负责人积极回应媒体，镇党委办还发布了一份抬头为“广大网友”的书面回复，公开回应质疑，将镇党委书记那条“爱马仕皮带”的来由交代得清清楚楚。单就其应对舆论监督方面来说，其效率与谦卑姿态，都值得肯定。

但一些网友也不太满意，认为书记领导下的部门给书记作澄清，是否近乎“自说自话”，而忽略了公信力问题？

据该镇相关负责人称，衡南县有关部门也调查了解过此事。但调查结论是什么呢？如果相关部门也同意三塘镇官方的说法，何不公开表个态？“调查了解”而无结论、无表态，此事在公众层面显然画不上句号。

能不能因为“一条皮带”，上级就成立一个调查组？不同角度，意见会有不同，但对于从严治党、从严治官的“抓小抓早”原则，想必各方都不会有异议。

上级部门如能针对质疑作出进一步解释、及时给个结论，在积极回应舆论关切的同时，对涉事官员也是一种更负责任的态度。