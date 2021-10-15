应对全球能源危局 中国有底气

来源：证券日报

作者：吴珊

随着供需矛盾不断加剧，全球能源价格出现连环飙升并引发一系列连锁反应。

以危机“震中”的欧洲为例，洲际交易所（ICE）数据显示，相较去年年中约6欧元（9新元）的价格，目前天然气价格已飙升10倍以上，创下历史新高。而天然气价格的指数式上涨与众多因素凑在一起，导致英国每兆瓦时电价与去年同期相比上涨幅度达到700%，直接创下自1999年以来的最高纪录。面对这些情况，各国生产商不得不转向石油等化石能源，但现在石油的价格也不便宜，有专家预测，80美元（107新元）/桶不是“终点”，油价下一步将冲击90美元/桶。就连巴西、印度等新兴经济体也被欧美能源危机卷入。

前段时间中国也出现多地限电，能源问题一度令人担忧。不过，应对如今的电力短缺现象，从政策层的快速反应，到企业层的积极行动，我们（指中国）都显示出明显的高效率与技巧。

首先，政策层面快速出手，解决电力供给矛盾。国庆结束后的第一天，国常会提出，从民生优先、推动煤矿尽快释放产能、支持煤电企业增加电力供应、改革完善煤电价格市场化形成机制、加快推进风电和光伏等基地建设、遏制“两高”项目盲目发展六方面做出部署。会议强调，各地要严格落实属地管理责任，做好有序用电管理，纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳，反对不作为、乱作为。

10月12日，国家发展改革委发布通知，部署进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革。在“放开两头”即放开发电侧上网电价、用户侧销售电价方面取得重要进展，标志着电力市场化改革又迈出了重要一步。

各金融机构也在压实主体责任。日前，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》，强调要保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市，严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷等。

其次，企业层面多方联动，全力保障煤炭保供任务。国庆期间，山西遭遇持续降雨，多地接连发生崩塌、滑坡等地质灾害，但山西相关企业积极行动，迅速恢复生产。晋能控股、山西焦煤、华阳新材料科技、潞安化工等四家集团均表示，煤炭保供是一项政治任务，公司上下严阵以待，将不计成本、不计代价地完成任务。

第三，积极发展新能源技术，增加电力供给可选空间。中国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中都对加快可再生能源提出了明确要求，“十四五”将通过加快构建以新能源为主体的新型电力系统提升新能源消纳和存储能力。到“十四五”末可再生能源的发电装机占中国电力总装机的比例将超过50%，进一步发挥市场在可再生能源资源配置中的决定性作用。

当然，全球能源价格暴涨，除了供需失衡原因外，还有流动性泛滥的因素。对此，中国央行也沉稳应对。疫情之下，多国央行大幅放宽了货币政策，造成游资追捧有限资产的局面，迅速拉高能源价格。但从中国人民银行的一系列操作来看，中国始终坚持稳健的货币政策取向，既有力支持了实体经济，又不搞“大水漫灌”，操作的前瞻性、有效性、精准性提高，保持了流动性合理充裕。针对当前全球各经济体货币政策可能转向，中国货币政策也仍将坚持“以我为主、稳字当头”的基调。

应该说，现在全球的确面临能源供应紧缺的问题。但从目前我们的应对策略来看，结果应该是乐观的。

