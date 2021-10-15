社会对欧某中需要严惩加谴责，而非道德开脱

来源：环球网

作者：胡锡进

在现代社会里，我们永远不要为一个杀人者、尤其是杀一家人并导致二死三伤的罪犯叫好。因为没有任何真实的理由可以支持这样的杀戮，当我们为行凶杀人叫好时，一定是产生了某种认知偏差，或者受到了误导。

互联网上会把一些恶性杀人案包装成“正义的反抗”，被杀者则被定义成“死有余辜”。网上这样的叙事反复出现，但生活中的逻辑从来不会这样简单。

我们大部分人都生活在基层，很多人过得未必顺利，受过一些委屈。老胡想问大家一个问题：我们当中有谁在生活中碰到过不断给我们带来灾难，政府和周围正义力量也拿他没办法，需要我们个人动手拿刀“捅死他”的恶人呢？

有人碰到过劫匪，但劫匪是“无差别作案”。还有人被暗算，成为谋杀的目标，但谋杀者会藏在暗处。有的地方出现了黑社会组织，但严打不会放过他们。老胡问的是，那个人就是我们邻居，是室友，是同事，或顶头上司，他坏得让我们忍无可忍，不仅惹不起，而且躲不起，拿起刀反抗，捅死他，成了我们的唯一选择，大家好好想想，你在生活中碰到过那样的人吗？

我再问，一个普通的好人，善良的人，给你一把刀，让你去杀另一个人，杀一家人，你下得去手吗？捅死第一个人，接着捅第二个，然后捅那家的10岁孩子，你觉得这是你和你周围一个正常人能干得出来的吗？因为利益纠纷，因为发生了口角，因为自己吃了亏，一个人就可以如此灭绝人性了吗？

生活有其复杂性，矛盾时常发生，而且存在不公平。每一个社会都会尽力消除矛盾，推动和谐，有的在这方面做得有效些，有的乏力些，中国应当说总体上在这方面算做得比较好的，或许不是最好的，但肯定不是普天下差的。

老胡支持每个受了委屈的人以法律允许的各种方式追求正义，我支持在出了欧某中杀人案之后，对他绝望的产生原因开展调查，搞清楚他是否受到了邻里欺负以及这种欺负的性质，同时调查当地基层组织是否存在严重的不作为，导致了欧某中选择绝路。我同样支持公平正义建设永远不能歇脚、需要不断加力推动的主张。但我反对对欧某中行凶杀人这一残暴罪行进行任何辩护和美化。

我认为欧某中不仅要受到法律严惩，还须受到社会的同声谴责。对他的开脱将造成严重的是非混淆和价值误导，将会刺激一些有潜在犯罪动机的人，让他们觉得只要“道义上讲得通”，行凶杀人就有可能得到公众的原谅甚至支持，还可能逃脱刑罚。这样的叙事与我们大家的共同利益背道而驰，必须坚决反对之。