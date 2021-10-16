吴谢宇的亲笔信里有几分真诚？

来源：新京报

作者：丁慧

吴谢宇的一封亲笔信，又在舆论场上掀起波澜。

10月15日，据澎湃新闻报道，吴谢宇亲笔信曝光。他在信中表示自己才27岁，还能做很多事情：“我真的不甘心，我这辈子就以这么可恶、可恨、可悲、可耻、可鄙的罪人收场！”

此前，8月26日上午，“吴谢宇弑母案”在福州中院宣判，吴谢宇一审被判处死刑。法院认为，吴谢宇为实施故意杀人犯罪，经过长时间预谋、策划，主观恶性极深，犯罪手段残忍。吴谢宇杀害母亲的行为严重违背家庭人伦，践踏人类社会的正常情感，社会影响极其恶劣，罪行极其严重。到案后虽如实供述犯罪事实，但不足以对其从轻处罚。

值得注意的是，吴谢宇的外婆和舅舅签署了谅解书。对于一审判决，吴谢宇对事实认定部分并无异议，但觉得量刑太重，希望通过上诉留一条生路，活着赎罪。9月6日，据澎湃新闻报道，吴谢宇已正式提起上诉，上诉状由他个人邮寄给法院。

无论是网友对“一审死刑判决重不重”的探讨，还是其律师主张精神鉴定，抑或是吴谢宇家人签署谅解书，再到如今吴谢宇的亲笔信，种种关于吴谢宇方的消息，似乎都在争取为吴谢宇减轻刑罚，但这一切都要看法律。

不能忽略的是，在“吴谢宇弑母案”中，吴谢宇从案发到被抓，三年多的逃亡时期，他丝毫没有自首的想法，甚至购买十多张身份证用于藏匿，被抓获的肇由是机场的人脸识别。也就是说，如果没有被识别出来，他很可能能逃亡两个三年多、三个三年多……

在这样的行为下，他此时的这句“过去我不懂怎么做人，现在我学会了，我真的已经幡然悔悟”显得过于单薄无力。

对于这封亲笔信，大部分网友显然都没有被吴谢宇的情绪带着走，评论呈一边倒态势：弑母的手法如此缜密，现在忏悔有什么用？

无论如何，弑母是重大犯罪。在犯罪事实已经清晰的前提下，吴谢宇的后悔和忏悔很难引起人们的同情，还是那句老话，早知如此，何必当初？

当然，不论是他寻求上诉，还是写下忏悔信，都是他的权利，他争取活下去的愿望，也是人之常情。而即便不是一种申辩策略，“人之将死其言也善”，我们也不妨理性客观看待他的这种表达。

至于“吴谢宇弑母案”的二审判决结果如何，还是要看证据，讲法律。

纵观吴谢宇从“天之骄子”沦落到如今的罪犯，经历也是可悲、可叹，令人唏嘘不已。正如他所说，他已经成了可恶、可恨、可悲、可耻、可鄙的罪人，至于最终结果如何，是改判还是维持死刑，仍需静待法院的判决。