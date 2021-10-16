李国庆公章挂裤腰 行为艺术还是被逼无奈？

来源：澎湃新闻

李国庆又上热搜了。这一次是因为，他在直播中直接把之前从当当“抢”来的公章挂在了裤腰带上。

在直播中李国庆表示，将公章放到哪里都不放心，所以干脆挂在了裤腰带上。在此之前，李国庆曾自嘲，自己是企业家，企业没了，家也没了。

继李国庆俞渝夫妻朋友圈开撕、李国庆接受采访摔水杯、带大汉闯入公司抢夺公章多起戏剧化新闻出现之后，今天李国庆的行为，多少已经让人觉得见怪不怪了。

如今看无论是“欢乐喜剧人”如李国庆，还是被甩出互联网核心圈的当当，着实让人不免生出遗憾。

如果要复盘中国互联网发展历史，当当的“坠落”，算得上是一个经典案例。经历过PC互联网的数字移民们相信都对当年的当当印象深刻。十几年前的当当，可是B2C电子商务模式的开创者，地位堪比淘宝。

那时候的李国庆还是北大传奇，和他站在一起的是马云、马化腾、雷军，刘强东距离他，还有好些个小目标。在纳斯达克上市之时，李国庆一路进击，带领当当进入了纳斯达克，上市当天股价就大涨超过80%，一时风光无两。

可如今，哪怕是我们明白李国庆需要炒作，但他的诸多行为也已经超出普通人的理解范围，更像是行为艺术。

然而，我们又不必过于聚焦个人的一些乖张行为。因为当当的战略失误不是源自于某一次的“作怪”，而是整个决策系统和公司决策模式的连续失误。

“夫妻店”是当当公司治理结构中被诟病最多的，这恰恰是中国企业最常见的聚散模式——公司创办之初，合伙者们以感情或者义气去处理相互关系。这不仅意味着公司决策不能出自公平开放的讨论环境，还会使得公司的股权结构和治理结构面临很多不必要的干扰因素。

夫妻档主导的公司管理体系中，没有有效的监督和纠错机制，一旦经营管理中出现错误，将无人指正。

李国庆夫妇股权和投票权一家独大，所谓的股东会和董事会基本形同虚设。而这也意味着，这些本应该发挥作用的决策机制全部失灵。而对于员工来说，这样的作坊模式的公司，显然不会拥有可期待的制度建设。

并不是说所有的夫妻店都会最终走向失败。但企业家对于企业的影响是非常重要的，从后来李国庆和俞渝的夫妻骂战公开化来看，公司此前的治理，恐怕时时刻刻要面临这种核心决策的分裂。

严苛一些来说，此前按夫妻店模式的当当，从其公司内部控制和治理架构来看，都距离现代化的公司还有相当的距离。正如俞渝在多年后的公开信中所反思的那样，“当当网的前缀、后缀，不必永远挂着国庆或者我，比尔·盖茨不管理微软三十多年，Steve和现在的印度哥，把微软发展得很好。”

反过来，我们也能从中看出李国庆为何一而再再而三地搞出“闹剧”来。既然企业管理是不规范的，争夺企业主导权也是靠过家家式的手段，那么他要考虑的就是怎么增加个人的影响力，而不是企业的前途。

但无论如何，公司的成败、企业家的胜负终究应该是商业话题，而不是社会话题。如今的当当，早已经退市成为一家私人公司，它的经历可以成为商学院的案例，而不应该成为个人炒作的话题。

事情闹到今天，公众其实也被这种奇葩的炒作行为“绑架”了，异化成为夫妻二人斗法的砝码。事情越奇葩越好，热度越高越好，这可能就是炒作者打的如意算盘——网友们，可别上当了。

