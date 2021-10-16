“逃离北上广”是个伪命题？

来源：澎湃新闻

作者：熊志

随着我国人口增长的放缓，人口之于地区发展的价值，尤其是青年人才的价值，正在日益凸显。

那么，对于青年人才，到底哪些城市更具吸引力？日前，有知名求职平台和研究机构联合推出《中国城市95后人才吸引力排名》，报告显示，在“95后”人才吸引力城市50强中，北京、深圳、上海居前三，广州、杭州、南京、成都、苏州、武汉、郑州位列前十。

10月15日，首届新金融青年论坛在上海举行，上海市委常委、副市长吴清也提到一个数据：海归金融人才中有近30%选择上海作为首选工作地，居全国第一。而国际金融中心正是上海的城市定位之一。

北深上广一线城市领跑人才高地，杭州、南京、成都等重点二线城市紧随其后，这样的青年人才吸引力排名，应该和很多人的观感相一致。当然，和经济体量的排名，也比较吻合——GDP十强城市中，只有重庆没有进入“95后”人才吸引力十强城市。

强大的经济实力面前，逃离一线城市是伪命题

以上数据，很容易让人想起，前几年的讨论中，逃离北上广深的话题时而出现。一些人卖掉大城市的房子回小城市过安逸日子的故事，更是为不少人说道。但事实上，就整个人才的流动趋势看，逃离一线城市其实是个伪命题。

哪怕是互联网给中小城市带来了一些发展机遇，比如直播、电商等。但总体上，人才乃至总体的人口向一二线重点城市流动，是一直在上演的趋势。

这方面，一线城市深圳是典型的代表。众所周知，深圳的高等教育并不算发达，顶级高校数量不足，但深圳的人才虹吸能力不容低估，它是很多高校毕业生求职的重要意向城市。近段时间，深圳中学教师岗位招聘，吸引各路名校博士，就是一个直观的缩影。

当然，深圳能够吸引大量“95”后人才，宽松的户籍政策，也是一个重要因素。同理，杭州等城市也是。这些城市不仅产业发达，就业机会繁多，还为大学生开出了优厚的补贴。如深圳本科毕业生，落户的住房补贴就多达1.5万元。

在此前的抢人大战中，它们通过降低落户门槛，发放补贴，吸引了大量人才流入。其实不只是青年人才，对全年龄段的人口，这些一二线城市都具有很强的吸引力。数据显示，过去十年，深圳、广州、成都的常住人口增长，都超过了500万人，郑州、杭州则超过300万人。

至于像北京、上海，尽管因为疏解城市功能、破除大城市病的缘故，常住人口的增长进入了停滞的阶段，但高学历人才，还是处于持续流入状态的。这从上述人才吸引力排名榜的位置就能够看出来。

中国人有句俗语叫“人往高处走”，不管是基于就业机会还是工资水平，人才，尤其是青年人才，自然会倾向于向更发达的地方流动。

而一二线重点城市，能够具备一流的人才吸引力，除了经济实力外，还一个重要因素在于产业结构——它们往往是新经济的聚集地，是创业的高地，是科技创新的策源地，这种开放时髦的产业特征，符合年轻人的习惯和偏好。

新生代的年轻人，成长在互联网的环境下，他们在就业选择上，可能更热衷那些有挑战的新兴职业。《中国城市95后人才吸引力排名》就提到一个重要细节——从行业看，“95后”更多分布在新兴行业，年轻人选择传统行业倾向明显降低，而对于互联网、电子、通信等新兴行业更加青睐。

优质产业集聚，对青年人才有不可抗拒的吸引力

那么，互联网、电子、通信等新兴行业，包括薪资水平较高的金融等行业，到底集中在哪些地区呢？说白了，还是一二线重点城市。

比如，杭州互联网产业快速发展，一跃成为数字经济第一城，在各类人才流动或者就业趋势报告中，杭州都是很多大学生的毕业首选。

另外，在一线城市中，广州的互联网产业属于相对薄弱的。广州和深圳的这一产业差距，可以为“95后人才从广州净流向深圳”的趋势，提供一个观察维度。

互联网产业方面，一二线城市还可以掰掰手腕，像金融产业这种商品经济发展到较高水平的产物，它的集中度还要更高。内地的大型金融机构，基本就集中在上海、深圳、北京等少数几个城市，相关的就业岗位和人才，几乎要被这几个城市包揽。

文章开头提到的，海归金融人才中有近30%选择上海作为首选工作地，就是一个最现实的写照。

总体而言，人才吸引力和经济实力的高吻合度，既说明青年人才对城市发展的经济价值，也说明城市要保持发展活力，就更应该善待青年人才。

这种善待，首先意味着要在经济，尤其产业结构层面发力，做强新兴产业，为青年人才提供匹配他们兴趣偏好的就业岗位。但除此之外，在医疗、教育等公共服务配套，商业、文娱等基础设施的打造上，同样要持续努力，营造宜居的品质城市空间。

毕竟，在落户门槛整体下降的前提下，人口迁移更加便利，安家的选择也更多元化。对很多青年人才而言，选择一座城市，不仅是因为就业的因素，更会考虑到配套水平，考虑到城市的开放性、包容性、舒适度等。

另外还要指出的是，人口流入带动房价水涨船高的趋势，也在各大城市上演。房价指标同样是影响一个城市人才吸引力的重要因素，而高房价对产业和人才的挤出效应，也可能会稀释城市在人才竞争上的各种优待政策。

如果房价负担太重，哪怕毕业生毕业时选择这座城市，等到攒了几年钱后，很可能还是会回到房价更低的地方。因此，要保证人才吸引力，通过加强调控、加大保障性住房的供应等手段来稳房价，也是一个重要的努力方向。

这或许也是为什么，最近保障性租赁住房的研究和规划，成了各大城市的一项“热门”工作。

