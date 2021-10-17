当代青年人，在离婚综艺里感同身受？

来源：中国新闻网

2021年还未过完，有些观众提前将自己的“年度综艺”奖颁给了《再见爱人》。

这档颇具实验性的离婚综艺，以旅行的形式制造了一段别样“冷静期”，三对已离婚或将要离婚的夫妻，经过18天的旅行，再决定要不要分开。

尽管人们普遍认同真人秀的戏剧性，但离婚这种极具个人情感色彩的私事，仍赋予观众强烈的代入感。

“意难平”也好，爱好“BE美学”也罢，当代青年人为何在离婚综艺里感同身受？

中年夫妻的分别

在生活中，婚姻大多不是两个人的事情，它还涉及孩子、双方父母、亲戚朋友等等。《再见爱人》恰恰将嘉宾们从复杂的人际关系中剥离，只关注夫妻两个人的感受。

三对夫妻分别处于不同的阶段，章贺、郭柯宇离婚一年，王秋雨、朱雅琼处于“离婚冷静期”，魏巍和佟晨洁还未离婚。

随着旅行即将结束，他们之间的问题基本暴露出来，甚至有些嘉宾还因此招致网友的骂声。而节目的情感浓度之高，可谓是“男默女泪”。最新一期夫妻间的36问，让观察室的几位嘉宾哭得控制不住。

不是剧情太狗血，反而是因为太真实。王秋雨在最后对视时说，他突然发现朱雅琼变老了好多，一句话打开两个人的泪闸。

郭柯宇和章贺对问时很轻松，唯独说到这十年时无法控制情绪，到最后对视更是泪如雨下。

魏巍和佟晨洁能够敞开心扉，但当魏巍说“我们也许会有一个或两个很可爱的孩子”时，佟晨洁却浇了一盆冷水“我们也许会分开”。

每对夫妻之间的问题都平淡而日常，但细碎的感知和错位的期望让彼此疏离。他们都有深厚的感情，彼此了解且相似，彼此陪伴走过艰苦或美好的岁月，但始终有些问题无法克服，不得不考虑用离婚来彻底解决。

人到中年要离婚，比年轻时分手要“惨烈”得多，因为不只是换一种生活方式，更是对一段人生路程的告别。作为观众，也不免唏嘘感叹。

婚姻生活的启示

从实际经验方面来说，《再见爱人》给我们提供了几个范本。在婚姻生活中，除了物质条件、家庭关系和社会外界原因，沟通交流、原生家庭和自我价值的实现等因素亦值得重视。

章贺、郭柯宇和王秋雨、朱雅琼两对夫妻都没有形成较好的沟通交流方式。前者是用高高的心墙隔开彼此，将自尊放在爱人前面，维持了体面，却失去了更进一步了解的可能。后者则是在沉默和歇斯底里间转换，平心静气的有效沟通成为难题。

魏巍和佟晨洁在这方面有很好的示范，但他们面对的却是原则性问题——生不生孩子。背后也有原生家庭的阴影，两人都是单亲家庭，尤其佟晨洁更缺乏安全感。被原生家庭影响最深的是王秋雨，他小时候面对的天才式教育，让他在情感表达上出现缺失。

朱雅琼和郭柯宇的情况相似，一个是追求独立自我的成长，一个是继续热爱的事业和想要的生活，两人都选择了追求自我价值的实现。

现代婚姻观

一段关系失去控制，不在一朝一夕间，每个年代婚姻观的变化却有迹可循。《再见爱人》里几对夫妻面临的问题，也显现着现代社会的婚姻风向。

2007年时曾有研究指出，现代社会家庭的生产功能减弱，情感慰藉的功能日益突出。“以人为本”的观念成为现代婚姻观念的核心，“人的需求至上”开始代替“家庭利益至上”。

近期，共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心课题组的一份调查，则描述了“Z世代”的婚姻观——“Z世代”青年在婚恋中的独立意识更强，注重自我感受及自主选择。如果婚姻不能提高自己的生活质量，或者影响到个人自我价值的实现，他们就不愿意接受和选择婚姻。

从关注自我到强调自我，可以看见青年人对于婚姻的要求和期待更高。然而在社会转型期，过去的传统观念没有完全消失，不同的婚姻观念在现实中碰撞，我们又该如何正确对待婚姻？

在节目中，胡彦斌提到，上个时代的人，家里钟表坏了会拿去修，而这个时代的人就会丢掉换个新的。社会进步了，人们经营婚姻的方式是否随之进步了？

这或许正是节目带给当代青年人的启发。“放弃总是容易的，维系感情才是最难的。”比起逃避，也许我们更应该去学习，如何处理一段亲密关系，如何面对亲密关系中的裂缝。