饭圈集资神器“崩塌”

来源：红星资本局

作者：杨佩雯

从买下一颗小行星的命名权，到地铁站内铺满生日祝福，你可能曾被粉丝对明星的应援震惊过，那你知道这些粉丝是怎么聚集起这么大的财力吗？

Owhat平台曾是其中重要的一个环节，千千万万的粉丝们把零头小钱投入平台，最终汇集到某一个粉丝团的手上，就成了足以支撑一场盛会的巨款。

不过，对于粉丝们来说，Owhat平台最近“叛变”了。

有不同明星的粉丝团先后发声称，他们在Owhat平台上的资金无法提现，平台以各种理由拖欠。目前，有粉丝团表示已经报警。

据红星资本局不完全统计，截至目前至少有31个粉丝团对此发表声明。有粉丝统计称，此次事件涉及数百个粉丝站，涉及金额或达到几千万元。资料图 图片来源：IC photo

“粉丝经济时代”的产物

平台宣布停止提现，引多家粉丝团抗议

Owhat平台，本质上是“粉丝经济时代”下诞生的产物。

据官网的介绍，Owhat是明星忠实粉丝的互动平台，为娱乐公司和粉丝后援会提供包括在线交易、传播管理、活跃度管理和明星福利互动等一站式的便捷互动工具。

小天（化名）曾是某位明星的粉丝，参与过某粉丝团的管理工作。她告诉红星资本局，Owhat平台可以理解为淘宝，商家是粉丝团，买家是零散的小粉丝，买卖的都是明星的周边产品。

打个比方，明星A的生日快要到了，其粉丝团打算为A在线下投放生日祝福的广告。为了筹集这笔资金，粉丝团在会在Owhat平台上推出与A相关的周边产品，比如徽章、立牌小人、photobook（图册）等。

“一般来说，这些周边的价格都会贵于同类商品，粉丝们心里都清楚的，但这笔钱是用于应援，也不是说站子（指粉丝团）赚走了。”小天对红星资本局说。

更有甚者，粉丝团根本没有商品提供，所谓的“商品链接”其实就是“集资链接”。

黄同学（化名）的偶像是通过选秀节目出道的明星B。她告诉红星资本局，当时最后一次排名公布，B的排名很危险，在出道末位徘徊，就有粉丝团在Owhat平台上发布这样的商品链接集资，但其实并没有实质性的商品提供。

“它就是有个商品名字在那，比如‘一点心意9.9元’、‘长长久久99元’，这种就是直接打钱的，不用提供商品，也不用发货。” 黄同学对红星资本局说。

可以说，自2014年诞生以来，Owhat平台成为了粉丝团集资的重要地方。

直到今年10月14日深夜23时许，Owhat平台在官方微博发布公告称，即日起将无限期停止“粉丝会”商户（粉丝团）的所有交易服务。同时停止提现，运营人员逐一与所有粉丝会商户进行退款链接核对，并安排对粉丝订单进行有序退款。

这一纸公告炸出了无数粉丝团，他们先后就此事发出声明，抗议Owhat平台的做法。截图自微博

最早在5月就无法提现

数十个粉丝团发声，涉及资金或高达千万

10月16日，据红星资本局不完全统计，截至目前至少有31个粉丝团对此发表声明。从粉丝团们发表的声明来看，最早在今年5月，Owhat平台就出现了无法提现的情况。

比如，陈立农的粉丝团@超级農農花路助攻队 称，从今年5月至今，Owhat平台共拖欠款项近18万元，“我方一直在提交提款申请，却一直被拖延，按照平台规定进行整改后，也依旧没有得到任何回应。”

红星资本局注意到，自今年6月起，中央网信办在全国范围内开展为期2个月的“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，重点打击五类“饭圈”乱象行为。

到8月19日，据媒体报道，包括Owhat在内的多个追星类APP被下架处理。

有部分粉丝团表示，在经过波折以后，他们有配合Owhat平台进行整改，比如补办营业执照、完成工商认证等，但在配合提交资料后也未能提现成功，只能自行垫付钱款完成相关商品的制作并发货。

据红星资本局不完全统计，仅有11个粉丝团披露未能提现的金额，共计约有248万元；另有18个粉丝团没有披露未能成功提现的金额，还有两个粉丝团只模糊说“高达六位数”。

在公布具体数额的粉丝团中，未能提现金额数最高的是TFBOYS组合的粉丝团@TF-医援会，“还剩余近60万资金没有履约支付”；其次是林彦俊的粉丝团@林彦俊全球粉丝后援会，“涉及金额54万余元”。表格内容来源于各粉丝团在微博公开发表内容

另据《财经天下周刊》报道，有粉丝统计称，此次事件涉及数百个粉丝站，涉及金额或达到几千万元。

Owhat无权擅自处理钱款？

有粉丝团已报警，“平台无人出面”

在Owhat平台深夜发出公告后，由于其设置只有关注人可以评论，截至发稿仅有8条评论，但转发已有4.7万条，各粉丝团纷纷提出抗议。

据Owhat平台发布的声明，其运营人员会逐一与所有粉丝会商户（粉丝团）进行退款链接核对，并安排对粉丝订单进行有序退款。

对此，粉丝团们普遍认为：Owhat平台无权擅自处理钱款，哪怕是退款。一方面，是因为平台承诺的退款可能遥遥无期；另一方面则是粉丝团可能已经先行垫付费用。

比如，外国明星Jennie的粉丝团@babyblue_JennieKim 称，早在9月开通了退款渠道的粉丝们至今还没有收到退款，联系平台客服后，只得到一句“我帮您查一下”的回复，没有后续。

从粉丝团垫付制作费用来看，外国明星Lisa的粉丝团@LISA_LALISAHOUSE称，其垫付的费用已超过30万元。截图自微博

“我们拒绝接受ow方的单方面退款公告和遥遥无期的‘强制退款’。”上述粉丝团称。

韩国明星金泰亨的粉丝团@金泰亨V_TAE8称，其在10月14日与数个商户报警上门，Owhat平台始终没有一位负责人出面处理，后来跟随民警前往Owhat平台的母公司以及朝阳（区）工商局，“警方和工商部门皆认可我们为合法合理维权。”

除此以外，有粉丝团表示很担心Owhat平台会卷款“跑路”。目前，有更多的粉丝团表示正在整理相关资料准备报案。

10月16日，红星资本局私信了十余名粉丝团的官方微博提出采访请求，但截至发稿，尚未得到任何回复。

有非粉丝团运营者的某明星粉丝告诉红星资本局，粉丝团不接受采访，可能是顾忌舆论会给他们喜欢的明星带来二次伤害。

Owhat平台的“吸金术”

去年11月起连接注销多家子公司

2020年，Owhat平台曾在其官方公众号上发布过《2019偶像产业及粉丝经济白皮书》（以下简称“《白皮书》”）。

《白皮书》指出，2015至2018年，Owhat平台订单总量增长2279%。平台粉丝对偶像周边的消费意愿不断增强，带动偶像周边及衍生品消费进入爆发式增长。

“在2015至2018年，粉丝公益项目数量增长11倍，筹款金额增加249倍。”《白皮书》称，在2018年，粉丝公益项目为470个，金额约为700万元。（注：《白皮书》并未提及判定筹款项目是否为公益项目的标准是什么。）图据Owhat平台公众号

同时，《白皮书》提到Owhat平台、New Balance和黄子韬的合作案例：某款商品在Owhat平台上一周的销量为6958双，销售额为458.53万元。

该《白皮书》曾预测称，2020年，我国偶像市场总规模可达1000亿元。

官网显示，Owhat平台是由北京全星时空科技有限公司（以下简称“全星时空”）运营的。

天眼查APP显示，全星时空成立于2014年6月，注册资本约为142万元，参保人数为118人。“Owhat”项目已先后经历天使轮、Pre-A轮、A轮和A+轮融资。

红星资本局注意到，在今年4月、5月和8月，全星时空先后因为未经批准擅自出售演出门票、倒卖和转让演出活动经营权等，共被处罚6.5万元。

值得一提的是，自2020年11月至今年7月，全星时空对外投资的公司中共有4家公司的状态改为“已注销”，包括北京全星时空网络技术有限公司（持股100%）、上海欧妹广告有限公司（持股100%）、广州欧沃品牌营销有限公司（持股60%）和北京艾克斯营销有限公司（持股100%）。红框内公司为全星时空自去年11月后注销的参与投资公司

股东称正“非常大的调整”

未来将改做女生平台

天眼查APP显示，全星时空的股东有北京太乐文化科技有限公司（持股比例为52.91%）、丁杰（持股比例为42.09%）和黄新宇（持股比例为5%）。

Owhat平台会跑路吗？

据《中国新闻周刊》9月报道，作为股东之一的丁杰曾透露称，Owhat正在做“非常大的调整”，未来几个月用户会看到Owhat“全新的业务形态”，这将是一款主打女生生活方式的APP。

目前，红星资本局在应用商店内搜索Owhat，未发现该APP重新上架。

不过，从Owhat平台的公众号可以跳转至小程序，该小程序的名字为“Owhat少女百货”，但小程序内仍能看到类似于“Owhat平台”的字眼。

在该小程序首页，仍能看到很多关于明星的周边产品，徽章、专辑、photobook、画报……有的是粉丝团推出的产品，有的是Owhat官方推出的产品。