中国男性是怎么做到的？平均身高35年长了8公分

来源：中国新闻周刊

作者：石晗旭

随着社会、经济等的发展，中国人的平均身高增长并不意外。

根据中国国家卫健委此前发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》，如今，18至44岁的中国男性平均身高169.7公分，女性为158公分，较2015年的统计数据分别增加了1.2公分、0.8公分；6至17岁未成年男性和女性平均身高则分别增高了1.6公分、1公分。

这一数字听起来并不惊人，但如果把时间拉得更长会如何呢？《柳叶刀》上一篇跨越了35年、200个国家和地区的统计研究给出了参考答案。

该研究显示，虽然中国人的平均身高同西北欧和中欧等地区国家仍有不小差距，但自1985年到2019年，中国19岁男性的平均身高增长了超过8公分，增幅在全球位列第一；19岁女性的平均身高增幅则为6公分左右，位列第三。

也就是说，千禧年出生的男生和女生比上一代的平均身高要高8公分和6公分，这样夸张的增幅仅用了不到两代人的时间。

由此可见，在往往被视作与健康和发育结果高度相关的身高上，中国人近年来的状况愈发喜人。那么，一代更比一代高究竟从何而来？



为了探明全球青少年的身高到底呈现怎样的走势，来自英国理工学院等机构的研究者们从2181项基于人口的研究中找出关于身高的数据，这些数据覆盖了200个国家和地区的6500万人口。

研究者们依据自己的模型对这些数据进行了进一步的统计分析，从中估算了自1985年到2019年间全球5至19岁儿童和青少年的身高变化轨迹，以期寻找干预儿童青少年健康发展生长的更好方式。

从全球范围来看，不同国家和地区的身高有很大差异。以2019年这一节点为例，19岁青少年平均身高最高的国家（如荷兰、黑山、爱沙尼亚等）与最矮的国家（如老挝、危地马拉等）之间的差距有20公分，甚至更大。

2019年，全球19岁男性平均身高为170.8公分，女性为158.6公分。其中，荷兰19岁男性平均身高最高，达到了182.5公分；拉脱维亚女性平均身高最高，为170公分。

具体到中国，当年19岁男性和女性的平均身高分别为175.7公分、163.5公分，虽均高于全球平均水平，但与荷兰、拉脱维亚的数据差距不小。

不过令人惊喜的是，在1985年，中国19岁男性的平均身高还只有167.6公分，女性也只有157.4公分。这意味着，当代青年人的个头长势颇为惊人。

根据统计，1985年至2019年，中国19岁男性平均身高增加了8.1公分，位列全球第一。在这35年中，全球的19岁男性和女性的平均身高增幅也不过2.8公分和2.1公分，中国的增幅明显高于平均水平很多。

从身高值来看，如今中国19岁男性和女性的平均身高分别位列全球第65名和54名，较1985年分别提升了85个和75个名次。

这不禁令人好奇，到底是什么让中国人长得越来越高了。

目前，基因/遗传是学界公认的身高最主要的影响因素，“大约占全部因素的60%至80%”，澳大利亚科廷大学公共卫生博士、幼儿健康研究者陈小舒对中国新闻周刊表示。

不过前述研究者们在文章中提到，此前已有几项研究发现，移民后代的身高通常会在几代内趋于新国家的身高。这或许意味着，对个体来说，基因对身高的影响的确很大，但从人口水平上来说，基因的作用便打了折扣。

在这些研究者们看来，这些身高的变化差异是呈现代际变化特点的，或许与母亲怀孕期间的暴露和经历有关。

从中国国内相关权威统计数据来看，身高增长的代际积累更为直观。

根据国家卫健委此前发布的《报告》，如今，18至44岁的中国男性平均身高169.7公分，女性为158公分，较2015年的统计数据分别增加了1.2公分、0.8公分；6至17岁未成年男性和女性平均身高则分别增高了1.6公分、1公分。

中国国家体育总局发布的《2010年国民体质检测公报》中，不同年龄阶段人群平均身高的数据则更能直观呈现出这种代际差异。

同时，青春期开始的年龄亦可能对身高产生影响。一些研究结果显示，青春期开始年龄与最终身高之间存在负相关，即青春期开始得越早，最终身高越矮。

而这两个原因，研究者们认为均是受到食物和营养的影响，包括能量平衡、营养物质的充足性和质量，特别是蛋白质、脂肪和微量元素。

这与陈小舒的观点一致。“有一些后天因素独立地影响着身高，目前已知最重要的是营养情况，均衡、合理的饮食搭配对孩子的成长将有很大帮助”，她告诉中国新闻周刊。

营养学家普遍认为，包括鸡蛋、牛奶、红肉、白肉等提供的蛋白质对身高发育有正面作用。美国一项针对105个国家男性身高的研究也曾发现，蛋白质摄入量与身高存在一定程度的正相关性。

如果从这一点来看，中国农业、畜牧业等相关产业的发展，便也是影响身高的一个重大宏观因素。

要知道，1978年粮食丰收，年产量也不过刚突破3亿吨大关，人均产量为319公斤，而到了2020年全国粮食总产量近6.7亿吨，人均粮食产量达到474公斤，早已超过了国际粮食安全标准线。

肉、蛋、奶、水产品这样的高蛋白质品类，1980年全年摊到每个中国人头上的也就14.9公斤、2.7公斤、3公斤、5.3公斤；作为参考，同年美国四类产品的人均消费量分别为108.7公斤、15.7公斤、239.1公斤、15.4公斤。而到了2020年，中国蛋、奶、水产品的人均消费量均较1980年翻了8倍左右，肉类也翻了将近4倍。

根据国家卫健委副主任李斌介绍，眼下中国营养不足及人群微量营养素缺乏问题也正在持续改善。

“6岁以下儿童生长迟缓率降至了7%以下，低体重率降至5%以下；以贫血为例，本次监测的结果显示，中国18岁及以上居民贫血率为8.7%，6至17岁儿童青少年贫血率为6.1%，孕妇贫血率为13.6%，与2015年发布的结果相比均有显著下降”，李斌在发布会上介绍。

另外，随着经济发展，中国在水质、卫生设施、医疗水平等方面亦有较大提升，传染性疾病的发生率得以逐步控制，甚至如疟疾这样的传染病在中国已被消灭，同时疾病的治疗率也得以提升。这些也对身高发育有积极意义。

不过值得注意的是，在为身高持续增长喜悦的同时，前述卫健委报告还给大众提了个醒——警惕超重肥胖。

“中国成年居民超重肥胖超过50%，6至17岁的儿童青少年接近20%，6岁以下的儿童达到10%。所以可以用超重肥胖上升速度较快、流行水平较高、全人群均受影响来描述当前人群的超重肥胖形势”，中国疾病预防控制中心营养学首席专家赵文华曾在发布会上介绍。

上文中提到的《柳叶刀》研究也指出，中国5~19岁儿童青少年的体重指数（BMI）虽然处于适中水平，5岁儿童的平均BMI与世卫组织的参考中位数相近，但此后随着孩子年龄的增长，这一数字已渐渐超过了世卫组织的参考中位数。

而超重肥胖，往往会加剧心血管疾病、糖尿病、癌症等慢性病发作的风险。

一位不愿具名的营养学家表示，从过去的吃不饱，到现在中国人吃得已经“过好”了，“高油、高糖、高脂肪、高精制碳水、少蔬菜、少水果、少白肉的饮食结构并不合理，能量摄入过大，便会导致超重”。

“在外就餐的增多，让我们无法辨别食物的营养构成，无疑也在增加肥胖的风险”，这位营养学家告诉中国新闻周刊。

陈小舒还表示，如今儿童青少年体育活动时长的减少，亦是导致肥胖的罪魁祸首，且对长个也不利。

那么该如何既保证孩子们的身高发育，又能将体重控制在合理水平上呢？对此，多位儿科医生给出的建议基本相同，即“均衡且充足的营养，适度运动，保证良好睡眠，保证疫苗按时接种”。