李子柒失去“李子柒”？

来源：微信公号“斑马消费”

作者：陈晓京

*文章发表于9月24日

在数以万计的网红江湖里，李子柒绝对是屈指可数的顶流，不仅在内容制作上别出心裁，且品牌产品销售规模已是十亿级以上规模。但一场长达两个月的视频停更事件，不免让外界普遍猜疑，李子柒内部究竟出了什么状况？

崛起

在停更视频两个月后，李佳佳出现在9月23日举行的中国农民丰收节德阳分会场，四川农业农村厅授予她四川农耕文明形象大使。她随后表示，今后在农业推广方面将开展更多的线下活动。

现场的她面色略显憔悴，与过往视频里的仙女形象判若两人。两个月以来，这位中国网红顶流，经历着一场怎样的“纠纷”，至今鲜有人知晓内情。

尽管如此，还是有不少不明真相的粉丝，钻到李子柒过往视频下方催更。因为，李子柒的视频怎么都看不够。

1990年出生的李佳佳靠国风生活视频火遍网络，国内外粉丝以亿计，个人IP极具号召力，商业价值令人艳羡。

而在2015年，李佳佳还是一位普通的玩美拍的淘宝店主，当时唯一的想法是靠视频带动淘宝店的销售。

让她没想到的是，田园牧歌式的国风视频，让她一下子站到网红4.0时代顶端。

在20世纪末和21世纪初期，中国网红还处于自我孵化初期，1.0时代的代表芙蓉姐姐和凤姐，以审丑风格风靡网络；随后2.0时代的电商网红薇娅以超强带货能力行走江湖；3.0时代的IP网红则以B站洛天依为代表。

李佳佳的出现，恰值国潮风涌起，她以李子柒为账号展现国风美食等视频内容，尤其在YouTube上异军突起。李子柒旋即被贴上了文化输出的标签，借助外网成为世界级网红。

李子柒如今能大红大紫，离不开网红经纪人“鼻祖”刘同明的发现和发掘，他曾经捧红郭富城老婆方媛。

2016年，李佳佳的短视频作品《秋千》、《兰州拉面》爆红之后，刘同明与李佳佳达成合作。李佳佳结束单打独斗的局面，背后依赖杭州微念这一专业网红运营机构的商业运营和落地。一时间，李子柒热度堪比一线明星，在国外的粉丝群体甚至超过CNN。

围绕李子柒这一品牌，螺蛳粉、藕粉、面皮等快消产品横空出世，2018年开始通过线上店铺出售。

2020年双十一期间，仅螺蛳粉产品销售额超过1.5亿元。海豚智库披露，李子柒品牌2020年销售额高达16亿元。

分歧？

在华映资本创始管理合伙人季薇眼里，李子柒品牌IP从崛起到爆红，李佳佳并没有多大改变，鉴于视频内容属性，决定了她必须更加专注内容制作。这也让她在商业上累积了不小的风险。

今年7月14日发布以盐为主题的视频之后至今，视频再无更新。在这个过程中，伴随着报警、惊呼“资本好手段”等，李佳佳频频暗示遇到了不小的麻烦。涉及李子柒的各方均未披露停更原由，更多传闻指向了李佳佳与资方之间已生嫌隙。

事实上，李佳佳在早期与杭州微念的合作方式上，就已经给自己埋下了伏笔。

2016年，杭州微念与李佳佳合作采用合约方式，即李佳佳负责内容制作，杭州微念提供推广服务。次年，双方合作方式改为合资公司方式，二者共同设立四川子柒文化，杭州微念、李佳佳分别持股51%和49%。

从股权结构上看，四川子柒成了杭州微念的控股子公司，李佳佳在子公司并无控制权。

随着李子柒品牌影响力逐年增强，杭州微念成为资本宠儿，截至今年7月，已经获得7轮融资。据报道，杭州微念估值50亿元。

这似乎和李佳佳没有直接关系。

李佳佳或许才意识到事态严重性。今年8月底，李佳佳助理在社交平台上回应，“七姐最近只是暂时在整理公司与第三方公司的问题。”这个第三方公司则暗指杭州微念。

未来何往？

今年7月，杭州微念完成一次融资的同时，曾对外澄清与李佳佳的关系，“李子柒女士是微念珍视的合作伙伴。”这里的李子柒就指代李佳佳。

这依然无法破除李子柒品牌，从运营到商业变现均归属于杭州微念的事实，因为这涉及到双方最终利益分配。

从过往案例来看，MCN机构和创作者的利益分配一直是行业矛盾所在。

去年，网红朱一旦也遭遇到内容制作者与老板之间的矛盾。彼时，集编剧、导演及配音等数职于一身的张小策没有朱一旦所属公司任何股份，离开朱一旦的公司后，朱一旦短视频内容风格陡然变化，让粉丝们猝不及防，甚至一度影响到商业运营。

在今年4月，B站博主“林晨同学”也因和MCN机构在内容和运营上的分歧不欢而散。

回到李子柒来看，李佳佳是李子柒品牌的重要组成部分，也是品牌得以商业变现的关键人物。

李子柒品牌没了李佳佳出镜，李子柒品牌商业价值会大打折扣，杭州微念在资本眼里的价值也会被重估。这样对几方来讲都不是什么好事。

和网红顶流交朋友，做大蛋糕才是明智的选择。未来，李子柒、李佳佳和杭州微念将走向何处？