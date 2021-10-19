为什么越来越多的90后喜欢钓鱼？

来源：中国青年报

“钓鱼比举重还有趣。”东京奥运会举重冠军石智勇接受采访时提到，他场下最大的爱好是钓鱼。随后中国钓王邓刚喊话当时远在日本的石智勇：“回国后，一起钓鱼。”一位是90后奥运冠军，另一位是50岁的钓鱼圈网红大叔，看似跨界的对话，恰恰印证了垂钓这项曾被认为是中老年人专属的运动，已经破圈走进了90后的生活。

据天猫披露的消费洞察数据，有200万95后每年购买垂钓产品。仅在今年“6·18”期间，天猫平台垂钓用具消费人数就超过30万。

调查发现，在一个由2000成员组成的QQ钓鱼群中，90后就有1004人。钓鱼这项需要耐心的慢运动，和活泼的年轻人碰撞出了火花，并变得“潮”起来，90后也正在用自己的话语重新定义钓鱼文化。

“钓上几条小鱼，我的世界被治愈了”

“钓鱼让我觉得兴奋，在三四个小时的垂钓中，每一次鱼上钩都是一份惊喜。”一年前和朋友去露营时接触到钓鱼，26岁的周杨便喜欢上了这项活动，“基本上一个月会去一两次。钓鱼不同于玩游戏或其他娱乐休闲活动，我喜欢钓鱼时收放自如的状态，等待鱼上钩时我可以看看周边的风景，当鱼钩一沉，开始上鱼时就会紧张兴奋。如果能遇到连竿，那就更有成就感了。”去年，周杨曾连续钓到了十来条鱼，现在回想起来还是很激动。连竿是指每一次提起鱼竿都有鱼，除了技术要过关，也需要一定的运气，如果“钓一整天却没有收获”，则被称为“空军”。

在18岁的金斜晖看来，“空军”很正常，他更喜欢用“躺平”的心态去钓鱼。“钓不到鱼的情况经常发生，逐渐也就习惯了，我更喜欢看风景，喜欢钓鱼时的清静。”金斜晖刚刚高中毕业，“高中时一个月有两天假期，我基本不玩手机、不打游戏，最喜欢的就是去钓鱼。”

除了缓解学习压力，钓鱼还让金斜晖的心态发生了不小的变化，“我之前很浮躁，高二开始接触钓鱼后，学会了沉下心，对听课、刷题有很大帮助。”在金斜晖的影响下，他的一些同学也对钓鱼产生了兴趣，“一开始他们只是跟着我去看钓鱼，后来慢慢地开始自己钓鱼，我能明显感觉到他们在钓鱼之后变得更加有耐心，沉稳了”。

为什么越来越多的年轻人喜欢钓鱼？这个问题在知乎平台上引发了百余位网友讨论。多数网友认为，钓鱼是一项可以有效平衡“刺激”和“悠闲”的运动。也有网友总结说，因为永远不知道下一杆是什么鱼，上鱼的过程能够带来掌控感和满足感，如果能够针对目标鱼种调整对应的钓法最终获钓，还会带来额外的满足感，而且在户外也能享受自然风景，特别放松解压。

休闲垂钓市场版图向90后展开

当垂钓不再是中老年人的专属活动，崇尚新潮的90后为专业垂钓添加了“休闲”“社交”的关键词。

尼尔森数据显示，2020年中国休闲渔业规模突破1100亿元。根据天猫披露的数据，有200万95后每年购买垂钓产品。仅在今年“6·18”期间，天猫平台垂钓用具消费者人数就超30万人。其中，Z世代和小镇青年更愿意为钓鱼装备“剁手”，Z世代线上买钓鱼装备的消费金额增长最快。

“作为一名娱乐型玩家，我买装备都是量力而行，鱼竿和渔轮之类的会在预算范围内购买质量有保证的大牌，但是鱼饵、鱼线这类消耗品方面，一般优先考虑性价比。”23岁的谭家余在大三的时候接触钓鱼，之后每逢周末都会约朋友一起野钓，接触钓鱼两年，花费在3000元左右。

许蓓是一位从事渔具售卖8年的网店老板。她告诉中青报·中青网记者，随着短视频平台直播带货的兴起，垂钓行业竞争越来越激烈了。“垂钓也是一项容易上瘾的活动，入门门槛低，小时候用一根竹竿将铁丝弯成鱼钩串上蚯蚓，就可以在河边钓鱼了。现在的年轻人，对于渔具和周边产品的选择越来越多，从几百几千元到上万元不等。”据她的店铺数据，18-30岁的年轻消费者就有近30%，他们普遍追求高性价比的产品。

不过，去哪里钓鱼，成了不同地域的年轻人不得不面对的新问题。谭家余生活在江南水乡，周边水域多，每周末一次的野钓是很平常的事情，但生活在北京的周杨却很难找到能够野钓的地方，每次去郊区水库或“黑坑”都需要支付一笔不小的费用。

所谓“黑坑”，是钓鱼爱好者对商业性质鱼塘的称谓。“黑坑”中鱼的种类和大小都可以人为控制，鱼头密度远远高于自然水域，一般需要几百元甚至上千元的入场费。

“去水库或者‘黑坑’这部分属于流动性开支，大概每次花费200-300元不等，这个花费都是为了获得更好的钓鱼体验，但是不会去很贵的‘黑坑’。”周杨说。

“我目前这套装备大概3000元左右，可以用很长时间，没有其他额外花费”。周扬认为，相较于斥巨资购置装备的中老年钓友，他更愿意把精力放在练技术上，在消费方面也较理性。

在某电商网站搜索“钓鱼”能看到，从商家推出的一站式配齐的“新手钓鱼套装组合”，再到钓鱼伞、折叠钓椅、便捷鱼竿包等辅助装备，都是热销产品，甚至还应运而生了各种“懒人神器”，比如钓鱼洗手器、探鱼器、自动上饵器等高科技的钓鱼“神装”。

尽管90后年轻钓鱼爱好者对鱼竿、鱼线、鱼钩等基础钓鱼装备的选购相对理性，但他们也有自己的消费主张。某家经营“钓鱼周边”的网店老板告诉中青报·中青网记者，钓鱼除了基础装备，还有鱼护、鱼桶、抄网、夜钓灯等非必需品，尤其是具有科技感的钓鱼神器，备受年轻垂钓者追捧。“我很乐意去尝试这些科技感的装备，既能满足我尝鲜的好奇心，也能提高钓鱼效率。”一位购买过探鱼器的消费者说。

“钓鱼氛围组”的围观者

除了要付出资金和精力，钓鱼也需要花费时间做大量的前期准备工作，对于工作繁忙的垂钓新青年，这些都是不得不面对的问题。

29岁的潘攀高中时期在农家乐玩时接触到了钓鱼，之后在美国留学期间每周末他都会跟随渔船出海垂钓。如今潘攀回到北京工作，钓鱼爱好也被搁置起来，“平时工作太忙，如果有可以租借渔具、准备好饵料和其他设施的渔场，我很愿意再次去尝试钓鱼”。

像潘攀这样喜欢钓鱼，但是因为各种现实条件受阻的人有很多。在北京的通惠河边，钓鱼者旁边往往还会有一群围观的人。每逢周末，胡羽就会来岸边看一会儿别人钓鱼，“之前陪朋友一起钓鱼，觉得很有意思，但是了解到要做大量的前期准备就放弃了，来岸边看看别人钓鱼，或者网上看直播，也很解压”。

即使没有在线下参与钓鱼，年轻人也有“一百种”围观钓鱼的新方式。从《动物森友会》到《摩尔庄园》，频频冲上热搜的是年轻人在游戏里迷上了钓鱼。在短视频平台，围观钓鱼的年轻人也不在少数。今年1月5日发布的《2020抖音数据报告》中提到，钓鱼是抖音用户最爱看的休闲运动之一，与钓鱼相关视频获赞超过8亿次。

各类钓鱼短视频和直播的内容，已经从钓友们的日常钓鱼活动升级到钓鱼PK赛、竞选钓鱼天王等，主播们拼出花样、各有各的玩法。

某平台的钓鱼主播李念恩，给自己的定位是“钓鱼鸡汤”主播。作为一名女钓手，她的视频内容大都围着由钓鱼联想到的生活感悟、与男钓手的PK赛等偏向于女性用户的内容。“大家传统观念会认为女生和钓鱼完全不沾边，但是年轻的女钓手有很多”，在她看来，女生在细心、耐心方面有很大的优势。目前李念恩拥有一万多粉丝，也签约了某网络公司。

被网友称为“鱼圈顶流”的职业钓手邓刚，因为钓鱼技术精湛，两个月的时间内仅凭十几条钓鱼视频就获得了两千万粉丝，类似的还有795万粉丝的刘志强、135万粉丝的女钓手李梦瑶，等等。

一场普通的钓鱼直播会有几十万人同时观看，“虽然看别人钓鱼时大部分时间都是静止的，但是我很期待看一看他们下一秒能钓到什么，这种未知很吸引我”，胡羽说。