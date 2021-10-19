外卖骑手为你我送餐，他们在哪儿吃饭？

来源：工人日报

近年来，伴随着平台经济蓬勃发展，越来越多的劳动者尝试在平台谋生。外卖骑手、快递小哥、网约车司机等新就业形态劳动者数量大幅增加。他们为人们的生活和工作提供了极大的便利，让你我动动指尖、足不出户即可坐享诸多服务。

这些新就业形态劳动者在大城市忙碌奔波的同时，我们不禁思考，背井离乡的他们过得好吗？为我们送餐，他们在哪里吃饭？帮我们把东西配送到家，他们的家在哪儿？新就业形态劳动者在城市打拼，生病了受伤了怎么办？

近日，《工人日报》记者在北京、深圳、成都、杭州、南京、武汉、长沙、郑州等地，走访数位新就业形态劳动者，探寻他们如何就餐、居住和就医。从今天起，本版推出《新就业形态劳动者生存实录》系列报道，敬请关注。期待在城市里努力奋斗的他们都能被温柔以待。

——编者

接单、取餐、送餐，外卖骑手是一个与“餐”打交道的职业。每到餐点，他们穿梭在大街小巷，奔忙于楼宇之间，争分夺秒地为人们送去热气腾腾的餐食。

然而，他们在哪儿吃饭？《工人日报》记者在北京、深圳、成都等地，实地探访外卖骑手的生活，体味送餐路上的酸甜苦辣……

北京骑手：

便宜的饭馆不好找，等单时路边吃

9月24日10点，北京阴雨连绵，北三环环球贸易中心旁的街道上，韩雷强结束了早餐时段的外卖派送，他把电动车停在路边，准备吃早饭。趁雨势渐小，他赶紧拿出一杯豆浆，仰起头大口喝着，热腾腾的蒸汽让眼镜上起了雾，由于喝得有点急，雨衣上也被溅上了豆浆。他顾不上太多，一边喝着，一边拿出两个烧饼充饥。

这顿早饭，花了9.5元。

“北京太大了，便宜的饭馆不好找，而且离接单、送餐的地方都远。我经常是路过哪儿随便买点儿打包，在路边边等单边吃。”韩雷强当了6年的骑手，近来由于单价下降，他从早餐开始接单。和记者说话的间隙，新单派到，他把大半个烧饼塞进嘴里，飞驰而去。

13点30分，和韩雷强同跑和平里片区的孟军正准备收工吃饭，突然接到顾客的电话：送来的面条只有汤，没有面。他马上联系商家，又送了一份过去。14点30分，派单少了，他得空琢磨自己的午饭。在一家连锁快餐店，他点了一份酸菜鱼，骑手优惠价11.5元，米饭可以续，管饱。

记者在北京走访发现，因“没时间，怕耽误接单”，不少外卖骑手没时间吃早饭，至于午饭和晚饭，即使吃饭，也只能错峰就餐。而在就餐地点上，骑手们食无定所，除了有优惠套餐的商家、价格低廉的小店，他们很多人是在路边吃外卖。

负责热门商圈的外卖骑手们对此感受颇深。为多接单，一些骑手就连吃饭时也在盯着手机。“有时我就随便买点，直接在餐箱上吃。”负责金融街片区的骑手庞庆隆虽做骑手不足1年，但已数次进入骑手跑单量排行榜前列，8月份他共配送2585单，跑单量位列所在片区的第3名。

20点45分，晚高峰结束后，庞庆隆来到西单一家商场楼下。“这附近都很贵，这家商场还算是相对平价的了。”他摘下头盔，点了一份牛肉面，这是一天中难得的放松时刻。距离他上一顿饭也就是早餐，已过去了近12小时。记者看到，此时已过订餐高峰期，许多骑手在这里进进出出。

深圳骑手：

随时等待接单、吃饭不敢跑远

9月24日13点30分，深圳市龙岗区一处写字楼旁，白领们吃完午餐匆匆赶回办公室，外卖骑手陈佐接到一份订单，从龙华区民治街道送到龙岗区坂田街道，4公里，全程半小时。紧赶慢赶，总算在规定时间内送单后，陈佐已是饥肠辘辘，便在路边快餐店里解决了午餐。

“我每天从7点开始送餐，扛到13点30分吃午餐。”当天，陈佐点了两荤两素，13元，米饭任意吃。他端着菜盘坐下，头盔都没来得及取下，嘬了口汤，便狼吞虎咽地吃了起来。之所以选择自选快餐，陈佐说，一来是实惠，二来可快速就餐。

陈佐在龙华区送餐3年，每天送餐近40单。“有时不到12点，就已饿得不行，跟站长打声招呼，赶紧找家快餐店吃饭。”陈佐说，这种情况要快吃，不敢耽误太长时间，一有订单得赶紧出发。

龙华区大型商超壹方天地是外卖骑手扎堆等单的地方。平时，他们大多捧着手机，跨坐在电动车上，时不时聊两句，更多时间是留意着手机里有没有接单提醒。

壹方天地餐饮门店众多。骑手方立文每天有一半的单，是在这里取餐。平时吃饭，他不敢跑远，一般选择附近便宜的地方。因喜欢吃面食，方立文经常去一家牛肉面馆，一碗面10元左右。有时，他会到商超里点份面食改善伙食，但价格却翻了两倍。

相较于龙华区，南山区、福田区高楼林立，骑手用餐成本更高。9月22日午后，记者在此走访，见到不少刚送完餐的外卖骑手在小餐馆里吃饭。一位外卖骑手告诉记者，附近有几家公益性的食堂，骑手就餐可享优惠价，可食堂运营时间一般是11点30分到13点30分，这段时间他们正忙着送餐，没时间过去用餐，他希望食堂能延长就餐时间。

成都骑手：

15点才吃上午饭

“15点我去晶融汇吃饭，咱们在那里见！”电话那头，赵明阳简单与记者约定了受访时间和地点，便继续投入到紧张的送餐中。对外卖骑手而言，时间就是金钱。常常是过了饭点儿，他们才有时间吃饭。

在美食之都成都，外卖送餐行业活跃度高。赵明阳的业务片区为春熙路附近、以太古里为中心的5公里范围内。这里是成都最繁华的商圈。成为外卖骑手的两年时间里，他绕着这个“圈”完成了19480个订单，累计里程29839公里。

记者跟随赵明阳来到了晶融汇购物中心，自动门缓缓拉开，工作人员熟络地打着招呼，赵明阳点头致意，并笑着对记者说：“都是老朋友了，每月我基本有25天在这里吃饭。”

“在这里送餐、用餐，业务量和收入一定很可观吧？”记者问道。

“我业绩最好的一天跑了80多单，工作了12个小时，收入约400元，不过这种情况极少。”赵明阳介绍，春熙路附近骑手多，虽然点餐量大，但优势并不明显，大家的月收入在6000元左右，只有少数骑手月入过万元。

说话间，赵明阳带着记者来到了用餐点，这是一家连锁自助快餐厅，宽敞明亮、环境整洁、菜品丰富。

由于早已过了用餐时间，顾客稀少，这让几位聚在这里吃饭的外卖骑手格外显眼。赵明阳选了3份炒菜，称重后花了10元，米饭不限，饮料免费畅饮。

原来，为保障全时段外卖配送，送餐平台对骑手实行轮时值班制度，这意味着很多人无法按时吃饭。一些平台合作商家便主动为骑手们提供用餐折扣和休息场所。赵明阳说，如今有类似优惠的餐饮店还有很多。

“送餐很辛苦，但我们也常常收获温暖。”赵明阳介绍，如今平台公司越来越重视骑手的职业健康，工会部门也为他们搭建了户外休息的驿站。他和同事们愈发觉得骑手的职业行头很耀眼。为在送餐时令人印象深刻，一些送餐员还在安全帽上粘上马尾辫和可爱的触角。

“我很喜欢这份工作，奔波在城市的大街小巷，看人群熙熙攘攘、车来车往，每一天都充满了活力！”为方便工作，赵明阳和两个同事在春熙路附近合租了一套老旧房，他们不太奢望在繁华都市买房置业，但愿意为了这个目标努力拼、努力闯。