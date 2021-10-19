研究表明：接种冠病疫苗也能预防其他冠状病毒

来源：科技日报

据物理学家组织网近日报道，美国西北大学医学院的研究首次表明，接种某种冠状病毒疫苗和先前感染某种冠状病毒可以提供针对其他类似冠状病毒的广泛免疫力，这一最新发现为研制出通用冠状病毒疫苗奠定了理论基础，这种疫苗将帮助人们应对未来的疫情。

西北大学范伯格医学院微生物学免疫学助理教授帕布鲁·佩纳洛扎·麦克马斯特说：“此前，我们并不清楚，接触一种冠状病毒能否提供针对其他冠状病毒的交叉保护，现在我们证明了这一点。”

研究人员解释称，目前引起人类疾病的三种主要冠状病毒为原始沙贝病毒——包括严重急性呼吸综合征（SARS）病毒和新冠病毒、通常导致普通感冒的病毒OC43，以及导致中东呼吸综合征（MERS）的病毒。

在最新研究中，他们发现，接种新冠疫苗的人血浆产生的抗体对SARS病毒和OC43具有交叉反应（提供保护）。而且，接种SARS-CoV-1疫苗的小鼠产生的免疫反应，会保护它们免受新冠病毒的攻击。研究最后发现，之前感染某种冠状病毒可以防止随后感染其他冠状病毒。

研究人员也发现，接种新冠病毒疫苗的小鼠，暴露于普通感冒冠状病毒（HCoV-OC43，不同于SARS病毒）中，可以部分抵御普通感冒，但这种保护作用要弱得多，原因在于SARS病毒和新冠病毒在基因上比较相似，而普通感冒冠状病毒与新冠病毒区别更大。

佩纳洛扎·麦克马斯特说：“只要冠状病毒的相关性大于70%，小鼠就受到保护。如果它们接触的是非常不同的冠状病毒，疫苗的保护作用可能会减弱。”

佩纳洛扎·麦克马斯特表示：“这一最新研究帮助我们重新评估通用冠状病毒疫苗的概念。很可能不会出现一款针对所有冠状病毒的疫苗，但我们可能最终为冠状病毒每个主要‘家族’各研制出一种通用疫苗，例如针对SARS病毒、新冠病毒和其他SARS相关冠状病毒的通用疫苗；或者针对引起普通感冒的HCoV-OC43和HKU1的通用疫苗等。”