适老化的游戏准备好了吗？电子游戏别忽视老年人

来源：北京晚报

“时代真的变了，20年前是我妈去网吧抓我，现在是我每天提醒她关灯睡觉别玩游戏了。”司女士感慨。这一届老年人正活跃在互联网的各个角落，不但上网看新闻、刷短视频，甚至一跃成为游戏用户增长主力军。但这群努力想要模糊自己年龄的老年玩家们，也时常感到追不上时代节奏，渴望游戏对他们有更多的理解和包容。

现象

这届老年人爱玩游戏

“可以啊，大爷！”英雄联盟游戏主播霸哥看着自己的英雄被单杀，倒吸了一口气：“没想到还有大爷来抢饭碗。”

霸哥口中的“大爷”，今年61岁。“只要我还能拿得动鼠标，我就没有老。”在日常生活中，“疾风大爷”既喜欢盘手串、养鹩哥、玩文玩葫芦，也酷爱玩《英雄联盟》，凭借着非常考验玩家手速的拿手英雄“亚索”迅速圈粉，他一跃成为粉丝数超118万，获赞数超1400万的新晋超人气游戏主播。

B站知名游戏UP主“骨灰级游戏玩家_杨老头”本名叫杨炳林，今年85岁。他玩游戏的视频在平台的播放数已经1800万次。“《对马岛之魂》我打了一个多月才通关，玩过的还有《狙击精英3》、《战神3》、《赛博朋克2077》、《孤岛惊魂5》等。”对于玩通关的游戏，退休前曾是高级工程师的他都有认真的记录，有时还会整理成文字或视频向年轻人分享心得体会。

不过，更多老人受精力、视力和操作技巧等限制，被拦在了《王者荣耀》、《和平精英》等大型手游以及主机游戏之外，大多数人会将目光投向《斗地主》、《腾讯麻将》、《开心消消乐》等棋牌类或休闲类游戏。“《开心消消乐》操作简单好上手，孙女也会玩，偶尔还能交流一下，闯过复杂的一关特别有成就感。”唐奶奶说。

记者在走访中发现，许多老人对上手会玩的游戏表现出远超外界想象的热情与忠诚度，花费在某一款游戏的总时长十分惊人，短则两三百个小时，长则上千小时。

“一天不玩我就浑身难受。”谈起《英雄联盟》，“疾风大爷”不止一次这么感慨。当老年人好不容易找到一款适合自己又会上手的游戏，他们往往一不小心就上瘾，日复一日地“打卡”或“层层闯关”。“社区里跟我岁数差不多的退休老人很多都会玩连连看或消消乐，我们有时候还在朋友圈或排行榜里相互比较，你看我已经玩到了1951关，还是三星呢！”晒出手机截图，唐奶奶既开心又得意。

呼吁

游戏能否适老化改造

老年人打电子游戏有益处吗？美国伊利诺伊大学心理学教授和其助手的相关研究，给老年人预防痴呆、延缓大脑衰老提供了一种新的思路：他们认为，老年人如果可以在晚年适当养成玩电子游戏的习惯，可以起到预防大脑衰老的作用。

对于很多老年玩家而言，游戏有时承担的情感寄托作用比锻炼大脑更加重要。“除了玩游戏活跃脑子外，天天跟这群年轻人在网上待在一起让我感觉没那么老，每天都感到特别开心。”老年玩家王大爷说。

不过，努力想要隐藏自己年龄的老年玩家们，也常常感到追不上节奏。在《英雄联盟》里大杀四方的“疾风大爷”，也因为一次新赛季更新而遭遇严重打击。“一夜之间所有装备都变了样，对于我这个老眼昏花的老年人，更是要比你们年轻人多花出一倍时间来适应。”

装备介绍字太小了看不清楚、装备模样大幅改变……“疾风大爷”不得不每天叫上自己的孙子协助自己理解。有老年玩家向记者反馈称，游戏版本自动更新后他们往往会一头雾水。“游戏不下载更新就不让玩了，但新界面也没明确引导，很多时候屏幕字太小看不清，按键也不好按。”唐奶奶表示，自己特别希望游戏的按钮和字体能自动放大一号，这样她就不用那么费劲。

相比于交通出行、社交通讯、生活购物等领域，游戏仍是目前APP适老化改造的空白区域。“我们虽然老了，退休了，但一定就只能变成边缘人吗？一定要被淘汰吗？”王大爷表示，希望年轻人对老年人有更多的包容和理解，市面上也能有更多照顾到老年人需求的“适老化”游戏。“不用专门给我们开发几款游戏，只需要让我们能更好上手就行，我们也想及时跟上这个时代。”

提醒

玩游戏时间不要过长

相关专家表示，适当地玩游戏，可以帮助老人提高大脑的灵敏度以及记忆力，达到预防老人大脑衰老的目的。但如果过度地玩游戏，每天玩很长时间游戏，甚至沉迷，这就有些本末倒置了。一方面，长时间的游戏，会导致大脑里积存的信息量越来越多，老人因为年龄的增长，大脑承受量本来就比较低。长此以往，反而会增加大脑的磨损。另一方面，长期盯着电子屏幕，也会损伤视力。

一般而言，根据相关标准，老年人每天玩游戏控制在两个小时以内即可。同时，还要注意玩游戏时的坐姿等。