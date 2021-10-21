从婚恋交友到纪实观察 情感类综艺变化升级

来源：齐鲁晚报

作者：李睿

纪实观察真人秀《再见爱人》即将完结，这档以离婚为话题的情感综艺自开播之初就备受关注，节目中三对面临感情危机的夫妻在经过18天的长途旅行后，最终会重修旧好还是分道扬镳？主人公的选择揪着观众的心。

恋爱、婚姻、情感一直是引发观众共鸣的法宝，1998年开播的《玫瑰之约》开启了国内婚恋节目的先河，2010年《非诚勿扰》成为街头巷尾热议的现象级综艺之一，情感类综艺从婚恋交友到纪实观察，无论如何变化升级，一直是综艺市场的热门类型。

扎心走心的“离婚”综艺

《再见爱人》以素人为观察对象，豆瓣评分高达8.7分，将其放在近几年所有类型的真人秀中也算高分之作。节目打动观众的点很简单——真实，三对主人公很有代表性：“想离”的KK和佟晨洁正面临七年之痒；“在离”的王秋雨和朱雅琼刚刚进入离婚冷静期；“已离”的郭柯宇和章贺已经分开一年。

比起大多数综艺节目以互动为主，《再见爱人》走的是“揭伤口”的扎心路线，在第二期节目里，章贺战胜恐高症站在山崖上喊话，他脱口而出前妻的名字：“感谢你陪我度过的十年，希望你以后活出你喜欢的样子。”诚挚又伤感，十年的平淡纷扰一忘皆空，只留下一句唏嘘的祝福，这段画面也让观众泪目。

三对主人公的婚姻故事以细致入微的真实呈现而动人，同时具有一定的现实价值。节目大篇幅呈现了对于婚姻关系的讨论和夫妻相处之道的思考，观众在节目里不再是“看热闹”的心态，而是跟随主人公的经历自省，感受情感的起伏与流逝，体会婚姻的责任和意义。郭柯宇与章贺的婚姻在他们嘴上说来就是“搭伙过日子”，十年相处中的不合拍、冷漠、渴望与埋怨描述起来十分真实，彼此称对方为“最熟悉的陌生人”，郭柯宇在节目中直白地说自己感到抱歉，觉得自己是“为了结婚而结婚”……爱情和婚姻能否画等号？观察室里的专家用“不要高估没有爱情基础的婚姻”，来总结这段十年的亲密关系，而对于任何想要踏入婚姻的人来说，应当怎样处理感情消弭后的亲密关系，亦是重要的课题。

从婚恋相亲到观察类真人秀

恋爱、婚姻、情感生活中无法避免的话题，聚焦两性情感的综艺一直是热门节目类型。其中，婚恋相亲节目曾经有过很长的辉煌期，其鼻祖可以追溯到1998年开播的《玫瑰之约》；2010年《非诚勿扰》热播，成为引发街头巷尾热议的现象级综艺，节目中讨论过的择偶观、两性关系以及引发的社会话题，至今让人记忆犹新。之后《爱情保卫战》《中国新相亲》《非常完美》《百里挑一》《为你而来》等相亲节目如雨后春笋般冒出，观众们在抱着吃瓜心态寻找乐趣的同时，也会将自己的喜好和价值观代入其中。

近些年，婚恋相亲节目已经进入不温不火的境地，但随着短视频的火热，一些地方台的老年相亲节目成了娱乐解压的新方式，辽宁卫视《爱的选择》、吉林卫视《缘来不晚》、黑龙江卫视《相亲相爱》等节目呈现的“最美不过夕阳红”的暮年爱情，没有大多数年轻人“高情商”的社交技巧，贡献了许多啼笑皆非的情节。

以年轻人为主要受众的网播平台，情感类节目瞄准了“恋爱”这张牌，逐渐分化出明星假想扮演、真人秀、纪实观察等多元类型节目。2018年，《心动的信号》开播，开启了恋爱观察综艺，节目通过真人秀和观察室相结合，呈现素人单身男女日常相处和情感走向，每期邀请嘉宾来观察和解读素人之间的情感交流和心动信号。《请与这样的我恋爱吧》《真心大冒险》都是如此，更加注重年轻人作为个体的心理变化，在相处过程中充满戏剧性，未知碰撞出来的互动也多了几分甜甜的“恋爱味道”。

明星扮演恋爱CP是最近新分化出来的节目类型，《平行时空遇见你》《恋恋剧中人》等节目以“编剧+演绎”的模式，让俊男美女的偶像上线撒糖演爱；而专注情感的真人秀则走向深度观察，《再见爱人》让婚姻纪实观察走入观众视野，B站推出的《90婚介所》请来《非诚勿扰》的主持人孟非加盟，虽然是寻找伴侣的交友节目，但节目中呈现更多的是当代年轻人的生活观和婚恋观。