该来的还是来了，粉丝们如何面对“偶像”的崩塌

来源：澎湃新闻

作者：与归

没有满足一些“迪迷”们美好而又善良的想象，该来的还是来了。

据“平安北京朝阳”微博账号，近日，朝阳公安分局接群众举报称，有人在朝阳某小区卖淫嫖娼。对此，警方依法开展调查，将卖淫违法人员陈某卉（女，29岁），嫖娼违法人员李某迪（男，39岁）查获。经审查，上述人员对违法事实供认不讳，目前均已被朝阳公安分局依法行政拘留。多家媒体核实，李某迪正是钢琴家李云迪。

此事迅速在网络引发了热议。我想，一个很重要的原因就是，李云迪此前的公众形象还是比较正面的，如今成了失德艺人，更是直接触犯法律底线，这个冲击力一时难以消化。等待他的不仅是来自法律的处罚，想必也会面临一定的从业限制，以及被粉丝抛弃。

关于李云迪嫖娼，下午在办公室里，大家便开始循着小道消息的蛛丝马迹吃瓜，很多人表示不相信。我还特意去李云迪的微博里看了看，发现今天下午1点左右，“李云迪”还在更新微博。那条微博下，基本都是“宝贝你超棒”“好想你哦”“等你演唱会”的甜腻留言，甜腻到有些不正常。

我脑海里下意识蹦出一个想法：基于过往经验，明星艺人的微博，并不见得就是本人亲自运营的。当然，这仅仅是一种猜想。而且，我也不知道这些留言的背后，是没有感情的机器还是情感喷薄的粉丝，但我大受震撼。如果这些留言全是真人，那毫无疑问是粉丝们对一个人深深的迷恋。

然而，当“平安北京朝阳”微博账号的通报发出的那一刻，那些粉丝不敢承认、不想接受的，还是被证实了。

或许有人会说，嫖娼不是什么大不了的事情。在法律意义上，它违反的是中国《治安管理处罚法》，一般就是行政拘留若干天，再就是一些罚款。但正如在夫妻关系中，它会给伴侣造成伤害一样，在偶粉关系中，偶像的这一行为，也会给粉丝造成一定的心理冲击。

如今，火出圈的偶像越来越多，翻车的偶像也越来越多。而这背后是无数的粉丝，他们先是疯狂追逐，为自己的偶像奉献自己所有的热爱与激情，甚至是相当多的财富，然后骤然迎来晴天霹雳，失去对一个人甚至一种现象的信任，进而迷茫无措。

那么，如何避免这样的冲击？

我觉得，粉丝最好的保护自我的方式，就是在专业能力之外，把你的“哥哥”“姐姐”当成一个普通人，对其保持一定的距离。这个距离，也是留给自己的安全区。

粉丝对偶像，可以始于看得见的颜值，也可以敬于看得见才华，但是千万不能陷于所谓的人设。因为你永远不知道，那些光环的阴影下，究竟藏着什么东西，代表着复杂人性的哪一面。

爱一个身边的人，你可以爱他（她）的全部，可以包容他（她）的缺点和不足；但是爱一个遥远的人，一个高高在上的人，大可不必付出自己所有的真心。因为你并不了解，也难以知道他的全部，也就难以辨别哪些是真心话，哪些是场面话，哪些又是装模作样的谎言。

粉丝对偶像最好的追逐状态，或许正如哪首歌里所唱的：“不要神的光环，只要你的平凡”。在偶像经济和粉丝经济时代，我们迫切需要做一个足够独立的人，做出足够清醒的判断和足够理性的选择。

近年来，随着不少如日中天的偶像轰然倒塌，那些耀眼的光环突然熄灭，我一直在想，他们大量的、狂热的粉丝后来都怎么样了？内心会不会有一些起伏，认知会不会有一些改变？是继续追下一个，还是开始反思自己的追星方式了？

我想，一定会有些人从内心到行动，都做出了某些转变吧。

只是，我们在成长的道路上，大可不必通过这种先受伤、再治愈的方式来获得成长值。如果从一开始，我们就对所谓的偶像保持足够的距离感，也就不至于像是一只昂扬的风筝突然断了线、没了风，失去方向。