涉嫌嫖娼被行拘，李云迪走向了法律的“黑键”

来源：新京报

作者：马小龙

因为涉嫌嫖娼，钢琴家李云迪被警方依法行政拘留。

10月21日晚间，北京朝阳公安分局发布通报称，近日，接群众举报称，有人在朝阳某小区卖淫嫖娼。对此，警方依法开展调查，将卖淫违法人员陈某卉（女，29岁），嫖娼违法人员李某迪（男，39岁）查获。经审查，上述人员对违法事实供认不讳，目前均已被朝阳公安分局依法行政拘留。

消息一出，舆论哗然。很多人对李云迪的印象，可能还是那个“风度翩翩的钢琴家”，要不是警方通报里标明了年龄，很多人甚至都不相信他今年已经39岁了。

或许是其所从事职业的原因，镜头里的李云迪似乎并没有“被岁月打败”，但现在却倒在了“违法的道路上”。

这正应了“平安北京”在其微博里说的那句“这个世界的确不止黑白两色，但一定要分清和划明黑与白……”

某种程度上，法律在现实层面的刚性，与李云迪所弹奏的钢琴键一般，黑白分明。平日里，若遵纪守法，那自然只能听到“白键”响起的声音，若一旦违法，便就走向了法律的“黑键”。

作为知名钢琴家，李云迪近年来在舆论场上保持着良好的形象，但若非要做“自毁形象”的事，那除了法律层面会给予应有的处罚外，他还会迎来舆论场上公共形象的坍塌。

对于李云迪这类公众人物而言，因涉嫌“嫖娼”在舆论场上被“公开晾晒”，比法律层面的处罚更具现实威慑力。

但即便在这样的情况下，他还是“顶风作案”了，而这样做的最终结果，只能是自食恶果。

或许鲜有人否认他在专业领域内的才华，但一旦违法，等待他的，也将是法律的惩处。这也说明，做人与钢琴演奏一样，都要分清是非与黑白，也要明白“法律底线不可违”这句话的现实意义。

