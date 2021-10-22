别急着为火爆的《鱿鱼游戏》叫好

来源：人民网评

作者：史雅乔

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日前，由奈飞（Netflix）出品的韩剧《鱿鱼游戏》结束了第一季的播出。

该剧讲述了数百名为生活所困的人为了456亿韩元（5200万新元）的奖金，前往孤岛参加了一系列生死逃杀的游戏的故事。

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通过对剧中人物现实穷困境遇的描述，结合了游戏与血腥暴力冲突，同时窥探人性的情节，《鱿鱼游戏》甫一播出就在全网掀起热潮。

在这部剧中，贯穿全剧的是“一二三木头人”“椪糖”“拔河”等六个传统儿童游戏。而游戏过程则伴随着动辄血浆迸射的场面，因为挑战失败者将付出生命的代价。

不可否认的是，剧中每个游戏都暗含关于人性的博弈，演员对角色的把握都相当到位。但是，曾经儿时的美好与欢乐，童真与乐趣，在这场被操纵的赌博里，变得鲜血淋漓，阴森可怖。当大部分成年观众以“爽”“刺激”来评价《鱿鱼游戏》时，未成年人被强烈的视觉冲击所震撼，既无法看透游戏背后的人性善与恶，也想不起生命原有的分量和本应自己掌握人生的道理，只记住了简单的规则即可宣判他人的死活。

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10月19日，澳门教育及青年发展局不点名指近日有网络平台播映的热门剧集《XX游戏》，内容含有大量暴力血腥、令人惊慄的元素、被扭曲的价值观，当中涉及骇人的暴力情节，甚至在全球掀起模仿潮，提醒有关作品不适合儿童及青少年观看，呼吁切勿模仿剧集中的暴力不当行为。

事实上，早前已有媒体报道过，儿童及青少年如果看到含有大量暴力血腥、惊悚骇人元素的剧情，会对其产生心理上的影响，甚至会模仿其中的暴力行为，而扭曲的价值观也因此深植内心。

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尽管目前国内的视频播放网站并无《鱿鱼游戏》的正片引进播放，然而在腾讯视频的搜索结果显示，有用户分集上传正片；爱奇艺则是正片画面搭配花式分集解说；抖音上的混剪片段比比皆是。

《鱿鱼游戏》已引起一些国内青少年的关注，新鲜、好奇、“暴力美学”，花季少年正确的价值观会被带偏扭曲。特别让人想不到的是，有些视频平台虽然有青少年模式护航，可未成年人用户只要选择忽视提示，就能看到平台上的所有视频，本应保护孩子们的青少年模式形同虚设。

尽管《鱿鱼游戏》全球火爆，但对青少年的影响却不能置之不理。“游戏”是虚构的，可孩子们是缺乏判断力的。除了家长、学校帮他们树立正确的人生观、价值观，也需要社会各界的配合。无论是视频播放平台还是短视频社交媒体平台，都责无旁贷。

