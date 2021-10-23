来源：上观新闻

作者：陈鲁民

最近，有一个网络新词“媛”，不断在人们面前招摇摆晃，炫人眼目。与此相关的有拼媛、佛媛、病媛、菜媛、雪媛、离媛、茶媛、医媛、饭媛、媛助、鉴媛等，纷纷粉墨登台，好不热闹。真可谓“媛媛”不断，“媛媛”不绝。

媛，本是一个很美好的词。《尔雅》说美女为媛。《说文》说媛是女子姿态美好。如才女加美女叫才媛，有名时髦且漂亮叫名媛。

可是，如今这样一个美好的词也被庸俗、糟蹋、污名化了，实在令人扼腕。始作俑者是“佛媛”，就是那些常在经书和佛像边上摆拍的时髦女子。她们把寺庙和素餐馆变成了网红打卡地，假装礼佛抄心经，实则忙着接广告，售卖服装和礼佛物品，利用私域流量卖货“结缘”。名曰“佛媛”，实为“售货媛”；张嘴就是阿弥陀佛，满脑子都是生意经。

眼见得此“媛”生意红火，赚钱多多，又跟风冒出一大批各种各样的“媛”，出现一场“鉴媛大爆炸”。穿吊带滑雪的网红是“雪媛”；在茶室饮茶拍照的是“茶媛”；声称身患重病、却在病房化妆摆拍的是“病媛”；在菜市场搔首弄姿拍抖音的是“菜媛”；在饭店秀美食、品洋酒拍视频的是“饭媛”；拿着真真假假离婚证流着喜喜悲悲眼泪摆拍的叫“离媛”……看似花样百出，实则万变不离其宗；看似与世无争，实则物欲财欲左右行动；看似高雅有格调，实则铜臭弥散。

司马迁说：“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”各种各样的“媛”们，不论变出什么花样，以什么样的身姿现形，万“媛”归一，说到底也都是为了一个钱字、一个利字。用某吃瓜群众总结的话来说：人在演，我在看；人挣钱，我耗电；人数钱，我充电；人发财，我没变。

平心而论，挣钱是好事，但若名正言顺，谁都和钱没仇。但别忘了“君子爱财，取之有道”，挣钱也要堂堂正正、光明正大，要师出有名，挣干净的钱，来路正的钱，问心无愧的钱，表里如一的钱。那形形色色的“媛”们靠装神弄鬼的小伎俩，故弄玄虚的小把戏，利用人们的猎奇求异心理，乔装打扮，弄虚作假，以博眼球，获取流量，最终达到卖货变现的目的，实在是有些不堪入目和令人不齿。更莫说在洁净之地、清高之处、悲悯之所这些关乎人生、生死的场合招摇撞骗，欺世谋利，引一句佛语来说：罪过罪过！

好在，天不藏私，地不纳垢，各色“媛”们都已陆续露出麒麟皮下马脚，热闹一时的“媛媛”注定昙花一现，肯定不会“媛媛”流长。