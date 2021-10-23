李云迪不仅是个“艺人”

来源：新京报

作者：清波

10月21日晚，警方发布消息，李某迪涉嫌嫖娼被依法行政拘留。虽未点出名字，但很快全网都知道了，“李某迪”就是钢琴演奏家李云迪。

嫖娼是个违法行为，还够不上犯罪，但后果往往很严重。即便一般人，嫖娼行为一旦坐实，被工作单位开除都是大概率事件，李云迪这样的知名公众人物，职业生涯即将迎来毁灭性打击是可以预见的。

从现状看，后续效应已经开始显现了。中国音协取消李云迪会员资格，中演协对李云迪进行从业抵制，四川音乐学院摘掉李云迪钢琴工作室牌匾，商务合作相继解约，李云迪正在为他的违法失德行为付出惨重代价。

公众人物如果私德有亏、行为上不检点，迎来这样的一幕毫不令人意外。

今天的社会氛围对明星艺人的道德缺陷越发不能容忍，人们期待他们的道德水准能够匹配自身的社会地位和财富状况。李云迪因嫖娼被拘留当然辜负了社会期待。

不过具体到李云迪的人设崩塌，依然有值得仔细琢磨的地方。

形象崩塌前，李云迪不只是“艺人”

客观来说，李云迪并不是无作品、无演技那类没有“业务能力”的、负面缠身的流量艺人。他在18岁的时候就夺得肖邦国际钢琴比赛冠军，在古典音乐界很有分量。

此外，他还有个坊间的称呼——钢琴王子。他在节目中说“在音乐面前，一切其他事物都要让路”。

这也是一种非常巧妙的人设塑造，这句话也让人想起交响乐之父海顿的名言——当我坐在那架破旧古钢琴旁边的时候，我对最幸福的国王也不羡慕。

李云迪钢琴演奏的专业能力和儒雅温润的形象气质，让他在大众视野的形象是独树一帜的。他是古典的、超然的，与喧嚣的娱乐圈保持着相当的距离。

此外，在李云迪的社交媒体身份认证上，除了“国际钢琴家”这一“立身之本”的身份之外，他还拥有地方政协系统、青联系统中的社会身份。

要知道，这些“身份”不是“人设”装饰。每一个社会身份背后都是一种肯定，是一种社会期待。身份越多意味着期待越大，期待越大责任越大，责任越大对李云迪个人能力、品德的要求也就更严格，而不仅仅是一位普通的“明星艺人”。

社会身份更多的是一种责任、一种担当、一种榜样作用。这也就意味着，李云迪在“私德有亏”时，会被观众以更加苛刻的标准来审视。

观众不仅仅只停留在艺人“翻车”层面的讨论，更多的情绪是在埋怨他作为一种公众人物没有肩负起“榜样”应有的作用。

因此，李云迪不只是观众表面上看到的“艺人”身份那么简单。他在背负如此多“光环”的同时，就要承担起“光环”背后的沉重。

公众人物不能只想着依靠这些“社会身份”吃红利，立“人设”。当“嫖娼”——这一具有道德污点的违法行为被曝光，他的形象也比其他“失德”明星崩塌的更为彻底，更为剧烈，舆论的反噬也更大。

李云迪“人设”崩塌早有迹象

互联网中，“幻灭”之类的词汇经常被网民提及。同时拥有那么多社会身份的“钢琴王子”，和“嫖娼”无疑构成了巨大反差，在一般人认知里，二者绝难相容。

能看出，现在网络上对李云迪的批评也好，编排的段子也罢，相当程度带着一种发泄情绪。这种情绪或许有“上当受骗”后的愤怒：原本以为他超凡脱俗，没想到背后如此龌龊。

其实李云迪在艺术上“分心”早有迹象，他之前的很多场演出都曾出现巨大失误，甚至被爆料在国外当比赛评委期间，中途请假回国给一位明星做伴郎。

原本这些只是八卦的谈资，但在形象崩塌后，某种程度上都在民众认知里成为他的“罪证”，加剧了网民的反感。

这些其实和嫖娼本身没有什么直接联系，但他曾经有多少身份“加持”，今天这些负面新闻对他的反噬就有多强。

李云迪的人设崩塌是有启示性意义的，这说明民众对公众人物，特别是不仅仅只有一种身份的社会人物的私德瑕疵容忍度越来越低，也越来越不能容忍形象欺骗。

娱乐圈曾经的一些游戏规则，比如强立人设、形象塑造等，一但被戳破，反作用将是无比巨大的。

对于明星艺人来说，如果选择成为公众人物，那么将承担何种道德审视已当有心理预期。对民众心理认知的变化也应当有所判断，今天的粉丝也不是随意收割的流量池，他们抛弃偶像也可能就是刹那间的事。

对于民众来说，通过类似的事也应该对明星艺人祛魅了。明星人设未必是人格流露，可能也只是个经济行为。所以，对明星或是公众人物装扮出来的公众形象，观众也不必太过当真，也不必大把地进行情感投射，淡定视之吧。