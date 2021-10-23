明星光环、社会头衔与隐私权

来源：澎湃新闻

一个明星嫖娼被抓了，立马在网上大增流量，成为了舆论关注的热点。这反映了公众对卖淫嫖娼行为的唾弃、反感。这种“增流量”，显然也是一种是明星效应。

然而，对于这种“增流量”，网上也有不同的声音。比如，对李云迪嫖娼，有人认为“增流量”是对个人隐私权的侵害。这倒真的需要讨论讨论，厘清这个是非问题。

不错，明星隐私权和大众隐私权一样平等，受到法律的保护。作为公民的李云迪，其个人隐私当然需要依法保护，不受他人的侵害。但是，隐私权是否被侵害，首先取决于隐私权的所有人，是否自己依法维护（保护）了自己的隐私权。

隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。一个明星嫖娼，事实上不太可能“不愿为他人知晓”，毕竟那张明星脸摆在那。

明星本身有一定的隐私把握决定权。公众人物特别是娱乐明星，对隐私权的让渡范畴应有一致性——可以选择自始至终对于个人隐私的保护，也可以选择自始至终对于个人隐私的开放。用坊间的俗语来说，明星嫖娼“是你自己不要脸面”——自己开放了个人隐私。

一个公民跑到一个地方去做令人不齿的违法勾当，如果他（她）是明星，那么他（她）的这种行为，实际上已经把自己的个人隐私暴露给公众了。因为明星作为公众人物，公众对他的一定程度上的隐私有知情权，比如他有没有违法，有没有犯罪，有没有违背基本的社会公序良俗。

公众人物既然是要让渡掉一部分隐私的，必然要承受公众注视的目光。

值得一提的是，李云迪此前的微博头衔除“国际钢琴家”，还有不少“高级别”的社会职务（官衔）。作为明星效应这般高的李云迪，嫖娼事发了，有关部门发布通报说明案情，也是为了回应公众对公众人物的关注和知情权。

否则，事情已经在舆论场里闹得沸反盈天，却没有一个权威的信息披露，最后就是谣言满天飞。甚至网友还会质疑，拥有一些“高级别”的社会职务头衔的明星是不是就免于监督、免于公众的知情权了？

嫖娼这种违法行为，如果发生在普通人身上，自然不会“增流量”，但是明星嫖娼就会了。

比如李云迪，被称为“钢琴王子”，18岁就获得肖邦国际钢琴比赛冠军，成为首夺此奖的国人之后，一战成名，是国内最炙手可热的古典钢琴天才，还多次登上央视春节联欢晚会的舞台为全国观众演奏，从此家喻户晓。

警方通报之后，中国音乐家协会发声明称，依据《中国音乐家协会章程》第二十五条规定，经中国音乐家协会秘书长办公会研究决定，取消李云迪的中国音乐家协会会员资格。这些举措，是对明星这样的公众人物违法后所产生的恶劣社会影响的扭转。这是明星效应的自然反应。

明星嫖娼“增流量”，本质上反映了社会主流价值观对弘扬正气的必然要求。事实上，全世界的人们对于卖淫嫖娼，尤其是名人明星和政府官员的嫖娼，从来都是广泛唾弃和鄙视的。当然，明星嫖娼“增流量”，也应只限于其嫖娼这件事上。

明星效应是一把双刃剑，明星嫖娼“增流量”，只是明星效应的另一面。

