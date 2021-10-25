海胆要从日本寿司上消失了？

来源：日经中文网

作者：荒川信一

北海道接连发生海胆大量死亡的灾害，导致海胆价格持续上涨。一家在东京和札幌开设门店的寿司店的进货负责人介绍称，海胆的进货价已猛增至去年的两倍。俄罗斯产海胆也生长不佳，因受灾严重的日本北海道东部地区产海胆的捕获量减少，导致其他产地的海胆价格上涨。餐饮店面临着很容易亏本的风险。

虽然柜台上卖的寿司可以按当时的价格出售，但用作礼品的寿司礼盒的一人份价格是固定的。海胆是最受欢迎的寿司食材之一，但有寿司店的进货负责人表示“说实话，都不想放海胆了，但就算价格贵也不能不放”。据称，去年这个时期，100克海胆的进货价为2700～2800日元（约合人民币151.83～157.42元）左右，今年则飙升至5500日元（约合人民币309.28元）左右。

在函馆和札幌开有门店的海胆料理店“海胆村上”正在考虑从12月开始涨价几百日元。在函馆的一家门店，放有80克海胆的盖饭售价为5610日元（约合人民币315.46元）。经营这家店的村上商店的专务董事村上朋子表示，“涨价几百日元，给人的感觉是可以减少亏损幅度。其实卖得越多亏损越大”。

据悉实际情况是，从成本考虑即便把价格提高到两倍也没有利润。虽然这家店没有使用受灾严重的日本北海道东部地区的海胆，但由于流通量减少，同一时期迎来捕捞期的俄罗斯产海胆的价格也比往年高出两成左右。俄罗斯产海胆生长不佳，去壳后获取的可食用量只有去年的一半左右。

在日高地区等北海道太平洋沿岸海域，9月以来因浮游生物大量繁殖而发生赤潮灾害。随后确认到大量海胆和鲑鱼死亡。截至10月8日，根室、钏路、十胜、日高4个地区的海胆经济损失额共计超过45亿日元。由于有些地区的调查工作尚未结束，今后损失可能还会继续扩大。

北海道太平洋沿岸的海水水温低，以前基本未发生过赤潮。北海道发布的消息显示，厚岸～浦河沿岸海水中的浮游生物确定为即使在低温下也繁殖的“鞍状凯伦藻（Karenia selliformis）”。但无法断言今年创纪录的酷暑天气是引发赤潮的原因，也无法断定这种现象仅发生在今年。

在北海道东部地区，也有渔协出现了海胆死亡9成以上的情况。海胆从放流到渔获需要4年，大量死亡的影响将长期存在。寿司店的采购负责人头疼地说：“今年几乎全毁了，明年也捕不到。海胆或许会成为吃不到的商品”。

普通消费者在鲜鱼店等购买的海胆价格会更贵。因为鲜鱼店以跟寿司店一样的价格采购，再加上利润之后销售。有些北海道的大型回转寿司连锁店也暂停提供海胆。

日本各地的餐饮店营业时间限制及酒类提供限制解除后，餐饮店的水产品需求也越来越旺盛。海胆大量死亡的影响今后会更加扩大。