上海“神秘房东”抛售93套房？真相原来是这样的

来源：第一财经

作者：马一凡

伴随着中国部分地区将试点房地产税的新闻，近日一则网传消息十分吸引眼球：上海房叔一次性抛售93套房产，持有28年、房价翻了100倍，如今套现4.5亿元，而且所有房源都在一个小区。

第一财经经过多方采访了解到，该消息并不属实。实际上这批房源的真正持有方，是房地产开发商世茂集团下属的苏沪区域公司，出售这些房产的原因与房地产税试点毫无关系。

10月15日，周五中午，位于上海浦东陆家嘴板块的“浦城小区”门口突然挤满了房产中介经纪人以及他们带来的看房客。来往有路人驻足询问，便有中介语焉不详地说：“这个小区开盘！”

浦城小区“开盘”是个怪事，因为这是上海典型的老破小，上个世纪90年代就由陆家嘴房产开发有限公司建设完毕，共有504户，楼龄接近30年了。小区没电梯、户型过时，停车位也不足，绿化非常一般。

不过开盘确有其事，一名房产中介告诉第一财经：“这次是老房新卖，总共接近百套，10月15日中午12点开售，第一天41-49平方米的小户型售罄，第二天64-72平方米的户型也全部售罄。”一名16日去了浦城小区的看房客则表示，房子都是1993年落成的“老破小”，但地段好，均价8.5万/平方米，销售现场确实人挺多，房源当天全部秒光，而她没有抢到房子。

有看房客对第一财经表示：“不少人是觉得这边以后还会拆迁的，是很好的投资标的，也有人觉得这里地段好、总价低，自住的话交通方便。出租的话，40多平也能租到五六千的月租金，所以才会有那么多人来买。”

于是接下来，网络上关于浦城小区的消息越来越多。近日在某微博平台上，不断有网友发帖称，打包出售这批房子的是一个上海房叔，房叔1993年就在该小区囤下近百套房子，买入价格只有700元/平方米，结果价格翻了100多倍，现在一次性套现4.5亿元。

但这并非事实。第一财经通过多方核实获知，浦城小区这批被出售房源，与世茂集团在陆家嘴的投资开发历史有紧密渊源，其实际持有方原本也是世茂苏沪区域公司。

浦城小区地段非常优越，距离知名地标东方明珠仅约2公里，它临江而建，距离最近的黄浦江岸不到一公里。

1999年，世茂集团创始人许荣茂已经到中国大陆投资10年整，但直到这时他才进入上海市场，这是世茂发展历史上的重要转折点。由于那一年中国加入WTO谈判成功，许荣茂看到了陆家嘴的发展前景。

当时的浦东陆家嘴，已经有300多家大企业云集，高端写字楼也鳞次栉比，但高端楼盘却非常稀少，于是世茂打造了黄浦江边最早一批豪宅——世茂滨江花园，以55层的高度，创造当时“上海商品住宅高度纪录”。

浦城小区的西南侧就是世茂滨江花园，南侧紧挨着是世茂滨江商务区。这些后起的高楼，让浦城小区的居民觉得十分困扰，因为他们的光被挡住了。

世茂集团相关人士对第一财经表示，浦城小区南侧为世茂文教商务区，由世茂负责建设，早些年因部分居民觉得项目建设对其造成影响从而阻挠建设，导致世茂项目停滞多年，后在政府协调、双方自愿的情况下由世茂对小区临近世茂项目最近的第一排房屋进行协议收购，共计收购110套。

这次收购发生在2014年，价格在4万-6万（人民币，下同）之间，但是有些居民并没有和世茂谈拢，因此被收购的南面7栋楼中，至今还有一部分居民没有搬走。于是，项目收购又成了一个历史遗留问题，世茂无法对收来的7栋楼进行整体改造。

世茂集团相关人士表示，后来世茂将110套房源统一打包出售给了第三方公司，“目前销售行为已与我司无关”。

有中介则称，世茂是将房源卖给了房产中介公司，好几家中介一起包销这批房子，包括房江湖、链家等。房产中介公司判断，这批房源将非常抢手，结果也确实如此。浦城小区这次售价在7.9万元-9.3万元/平方米之间，均价8.5万元，而该小区挂牌价最高已经突破了10万/平方米。而且，这次集中“开盘”是免收二手中介费的，因而吸引大批购房者。

一名上海房地产业内人士对第一财经表示，今年下半年，大多数房地产公司内部都在盘点清理手头资产，要求各下属公司解决这类历史遗留库存，因而世茂现在出手这批房源，属于正常情况。