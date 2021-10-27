90后仅13.4%无负债 当警惕过度消费

来源：新京报

作者：陆玖

据媒体报道，近日，有机构发布的《当代青年消费报告》（以下简称《报告》）显示，中国有1.75亿名90后，其中只有13.4%的年轻人没有负债，而86.6%的90后都接触过信贷产品。这一数据引发热议。

对此，很多人持批评态度，认为是年轻人掉入了消费主义的陷阱；也有人认为这是商品社会发展到一定阶段的正常现象，不必忧虑。客观而言，贷款作为一种金融手段，在现实生活中发挥着重要作用。但《报告》中提到，除还房贷外，60%以上的90后将消费贷用于提高生活品质和休闲，主要涉及懒人经济、宠物经济、养生热潮、颜值经济和娱乐产业等方面。

如此高比例的借贷用来支付“非刚需”消费，其中潜藏的风险值得引起警惕。这并不是否定大家“提升生活品质和休闲”的权利，而是认为，年轻人不应用过度的贷款去进行超额消费，进而掉入“消费主义陷阱”。虽说很多90后已步入社会，但相对而言，由于工作时间较短，其偿债能力并没有想象中那么高。

《报告》显示的年轻人因“非刚需”消费所导致的高比例借贷，已然超出了相对合理的范畴，值得引起各方警惕。诚如《报告》中所说的那样，互联网金融产品的诞生与繁荣让年轻人的消费少了很多约束。这与人们的现实观感相同，毕竟，在现实中各类借贷平台的广告比比皆是。这在某种程度上加剧了消费主义的蔓延。

从另一层面看，在商品社会中，作为主体的个人，有时候会用攀比消费、炫耀型消费去标榜个体的独立性。但在这个过程中，很多年轻人往往受限于自身的经济条件，便会转向借贷，增加自身“负债”的概率。这也是舆论对此表示担忧的原因。

就此去看，对于“年轻人负债率过高”的严峻现实，有关方面显然需要持续保持关注，必要时要及时发出提醒甚至警示。年轻人本身也要树立正确的消费观，切忌过度消费。

作者是媒体人