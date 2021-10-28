网红打卡核事故遗址，吸睛可以无下限？

来源：工人日报

作者：韩韫超

近日，中国一名网红博主穿着便装，跑进切尔诺贝利核污染区打卡拍照，尽管博主表示自己大部分时间都穿着防护服，但此举还是引发热议，有网友谴责现在的博主要“红”不要命；有网友指出博主的行为是一种错误引导；更有网友认为不该以如此轻佻的方式宣传这种地方。

1986年，乌克兰切尔诺贝利核电站发生了严重的核事故，直接约有840万人受到辐射影响。事故发生后，事故中心30公里半径内多数区域被划为禁区。2011年起，乌克兰政府决定对游客开放这一事故地区。

在疯狂的流量追逐与崇拜之下，以“不走寻常路”的方式来博眼球，是时下不少网红的惯用套路。眼下这位网红博主身着艳丽便装暴露在辐射环境中展示妖娆身姿，如果说其中毫无吸睛动机，恐怕没人会信。搞怪猎奇也好，卖萌作秀也罢，看似个性化的行为一旦通过晒照、直播等方式公之于众，必然会产生不良的示范效应，甚至可能成为一次公共事件。

网红博主是公众人物，在坐拥众人信任和追捧的同时，也别低估了自身言行的“蝴蝶效应”。那些有悖公序良俗之事，网红们还是趁早别碰，否则就是“玩火”，分分钟让“人设”翻车。

进一步说，身处这个人人都能开直播、当博主，人人都是摄影师的时代，究竟什么能拍？什么不能拍？

面对上述网红博主的行为，有网友说得好，“要是外国网红到圆明园、卢沟桥、汶川去摆Pose搔首弄姿自拍发图，你心里会有啥感受？”“来这些地方要带着敬畏之心，为博眼球打卡大可不必。”

遗憾的是，现实中，一些人弄丢了这份常识。比如，今年9 月，一名游客在圆明园无视遗址区域“请勿进入”的提示牌，擅自进入踩踏、拍照，被工作人员劝阻后竟回复“等一会儿”；还有人在本该庄严肃穆的烈士陵园里谈笑风生，摆拍打卡……

从战争灾难遗址，到先烈墓园故地，再到佛堂寺庙等宗教场所，很多地方其实不允许随意拍照。对参观到访者来说，在这些地方，即使拍照没有被明确禁止，那么举起镜头前，至少搞清楚为什么去拍，是带着一颗寻访追思、铭记伤痛、瞻仰缅怀的心去还原和记录？还是仅仅以“到此一游”的态度拍下一张嘻嘻哈哈、人前景后的游客照？

见啥拍啥的无脑拍，利益驱使下的蹭流量、蹭热度拍，以及吸睛吸粉的刷下限、毁三观拍，正在经由互联网窗口影响着公共生活。它们当中，有的可能颠覆常识，伤害感情，污染网络生态，扰乱公共秩序。这是当下值得警惕的一种现象，恐怕也是此番事件中网友吐槽的根源所在。

网红们的镜头之下，理当有所节制。管好“拍照上传发布”的手，要从加大监督举报力度开始，从平台手下不留情开始。最重要的，是较正那些被利益蒙蔽、被虚荣攻陷、被脑残粉宠坏的某些网红的三观。